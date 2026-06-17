Терпеть не могу переплачивать за китайские смартфоны, особенно когда за половину суммы можно получить почти то же самое. Именно такие мысли крутились у меня в голове, когда я разбирался с парой iQOO Z11 и iQOO Z11x. Это два недорогих аппарата, которые делают ставку на огромную батарею и честную производительность, а не на красивые рендеры в рекламе. Недавно я уже рассказывал про самый мощный смартфон до 40 тысяч, а теперь спустимся ещё ниже по цене. И знаете, выгода тут даже нагляднее.
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Характеристики iQOO Z11x: недорогой смартфон с хорошим процессором
Младшая модель iQOO Z11x — это хороший смартфон для тех, кому важнее всего автономность и цена. Здесь упор на ёмкую батарею, защиту от воды по стандарту IP68/IP69 и шуструю начинку, которой хватает на любые повседневные задачи.
За эти деньги вы получаете недорогой смартфон с хорошим процессором, который набирает больше миллиона баллов в AnTuTu и живёт до двух дней без розетки. Камера тут простая, без ультраширика и зума, но 50-мегапиксельный сенсор Sony со своими задачами справляется.
|Характеристика
|iQOO Z11x
|Экран
|6.76 дюйма, IPS LCD, 120 Гц, 1200 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 нм)
|Оперативка
|до 12 ГБ
|Хранилище
|до 512 ГБ
|Батарея
|7200 мАч, зарядка 44 Вт
|Камера
|50 Мп (Sony IMX852) + 2 Мп
|Цена
|от 16 900 ₽
Если ищете рабочую лошадку без лишних переплат, это прямо ваш вариант. За цельным флагманским опытом лучше смотреть в другую сторону, например, я разбирал, чем хорош Pixel 10a, который я бы оставил себе.
Чем iQOO Z11 лучше Z11x
Старшая модель iQOO Z11 дороже, но за доплату даёт сразу несколько ощутимых улучшений. Это уже мощный смартфон с более интересным экраном и заметно большим запасом автономности.
Главных козырей у Z11 три: яркий AMOLED-экран с частотой 165 Гц вместо IPS, более производительный чип Dimensity 8500 и рекордная для серии батарея почти на 9000 мАч. Плюс основная камера здесь получила оптическую стабилизацию, чего у младшей модели нет.
|Характеристика
|iQOO Z11
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED, 165 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8500
|Оперативка
|до 16 ГБ
|Хранилище
|до 512 ГБ
|Батарея
|около 9000 мАч, зарядка 44 Вт
|Камера
|50 Мп (f/1.8, OIS) + 2 Мп
|Цена
|от 21 400 ₽
По сути, за доплату вы берёте более мощный процессор и продвинутый экран. Подобный продуманный подход к балансу мне нравится не меньше, чем у конкурентов, о которых я писал в материале, почему год пользуюсь Nothing Phone и не понимаю Samsung и Xiaomi.
Какой iQOO купить: Z11 или Z11x
Теперь к главному вопросу, какой iQOO купить из этих двух. Если вам нужен максимально доступный аппарат на каждый день, звонки, мессенджеры, ютуб и пара дней без зарядки, смело берите Z11x. Это доступный смартфон без переплат. А вот если хочется красивый AMOLED-экран, более шустрый чип и батарею, которую вообще забываешь заряжать, то стоит доплатить за Z11.
Камеры у них почти одинаковые, так что выбор сводится к экрану, мощности и автономности. Для большинства людей подойдет iQOO Z11x, а iQOO Z11 берут те, кто хочет купить смартфон на несколько лет вперед. Не определились с выбором? Задайте вопрос в нашем Телеграм-чатике — вам обязательно подскажут!
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