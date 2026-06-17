Терпеть не могу переплачивать за китайские смартфоны, особенно когда за половину суммы можно получить почти то же самое. Именно такие мысли крутились у меня в голове, когда я разбирался с парой iQOO Z11 и iQOO Z11x. Это два недорогих аппарата, которые делают ставку на огромную батарею и честную производительность, а не на красивые рендеры в рекламе. Недавно я уже рассказывал про самый мощный смартфон до 40 тысяч, а теперь спустимся ещё ниже по цене. И знаете, выгода тут даже нагляднее.

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Характеристики iQOO Z11x: недорогой смартфон с хорошим процессором

Младшая модель iQOO Z11x — это хороший смартфон для тех, кому важнее всего автономность и цена. Здесь упор на ёмкую батарею, защиту от воды по стандарту IP68/IP69 и шуструю начинку, которой хватает на любые повседневные задачи.

За эти деньги вы получаете недорогой смартфон с хорошим процессором, который набирает больше миллиона баллов в AnTuTu и живёт до двух дней без розетки. Камера тут простая, без ультраширика и зума, но 50-мегапиксельный сенсор Sony со своими задачами справляется.

Характеристика iQOO Z11x Экран 6.76 дюйма, IPS LCD, 120 Гц, 1200 нит Процессор MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 нм) Оперативка до 12 ГБ Хранилище до 512 ГБ Батарея 7200 мАч, зарядка 44 Вт Камера 50 Мп (Sony IMX852) + 2 Мп Цена от 16 900 ₽

Если ищете рабочую лошадку без лишних переплат, это прямо ваш вариант. За цельным флагманским опытом лучше смотреть в другую сторону, например, я разбирал, чем хорош Pixel 10a, который я бы оставил себе.

Купить iQOO Z11x

Чем iQOO Z11 лучше Z11x

Старшая модель iQOO Z11 дороже, но за доплату даёт сразу несколько ощутимых улучшений. Это уже мощный смартфон с более интересным экраном и заметно большим запасом автономности.

Главных козырей у Z11 три: яркий AMOLED-экран с частотой 165 Гц вместо IPS, более производительный чип Dimensity 8500 и рекордная для серии батарея почти на 9000 мАч. Плюс основная камера здесь получила оптическую стабилизацию, чего у младшей модели нет.

Характеристика iQOO Z11 Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 165 Гц Процессор MediaTek Dimensity 8500 Оперативка до 16 ГБ Хранилище до 512 ГБ Батарея около 9000 мАч, зарядка 44 Вт Камера 50 Мп (f/1.8, OIS) + 2 Мп Цена от 21 400 ₽

По сути, за доплату вы берёте более мощный процессор и продвинутый экран. Подобный продуманный подход к балансу мне нравится не меньше, чем у конкурентов, о которых я писал в материале, почему год пользуюсь Nothing Phone и не понимаю Samsung и Xiaomi.

Купить iQOO Z11

Какой iQOO купить: Z11 или Z11x

Теперь к главному вопросу, какой iQOO купить из этих двух. Если вам нужен максимально доступный аппарат на каждый день, звонки, мессенджеры, ютуб и пара дней без зарядки, смело берите Z11x. Это доступный смартфон без переплат. А вот если хочется красивый AMOLED-экран, более шустрый чип и батарею, которую вообще забываешь заряжать, то стоит доплатить за Z11.

Купить iQOO Z11

Купить iQOO Z11x

Камеры у них почти одинаковые, так что выбор сводится к экрану, мощности и автономности. Для большинства людей подойдет iQOO Z11x, а iQOO Z11 берут те, кто хочет купить смартфон на несколько лет вперед. Не определились с выбором? Задайте вопрос в нашем Телеграм-чатике — вам обязательно подскажут!

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