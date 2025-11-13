Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны

Герман Вологжанин

Смартфон — довольно хрупкое устройство, которое сильно подвержено воздействую внешних факторов. Из-за нарушений правил эксплуатации он может просто сломаться, заставив хозяина начать подсчет денег на покупку новой модели. Чтобы этого не произошло, важно осознавать все риски, поджидающие пользователей. И в этом нам помогут результаты опроса компании HONOR, который она провела в России, пытаясь выяснить, где ломаются смартфоны, и как это обычно происходит.

Из-за чего и где на самом деле ломаются смартфоны. Опрос дал понять, где и как люди ломают смартфоны. Фото.

Опрос дал понять, где и как люди ломают смартфоны

Самые опасные места для смартфонов

В ходе опроса у респондентов спросили, какие места они считают самыми опасным для смартфонов. Чаще всего упоминались следующие локации:

  • 56.8% — ванная комната;
  • 36.7% — пляж;
  • 27.6% — общественный транспорт;
  • 22.5% — спортзал;
  • 20.5% — загородный пикник;
  • 9.4% — любая комната в доме.

Ответы вполне предсказуемые, ведь в ванной опасность представляет вода, на пляже — палящее солнце, а в общественном транспорте — толкотня и резкие виражи. Однако это не значит, что именно там ломало свои смартфоны подавляющее большинство россиян.

Как ломаются смартфоны

Что касается сценариев того, как именно ломаются смартфоны, большинство опрошенных указывало на утопление устройств (32.3%). Интересно, что 3.5% гаджетов тонули в супах, а еще 2.5% жарились на сковородках. Во всяком случае об этом говорят респонденты, чью искренность сложно проверить.

Также в HONOR отметили, что каждый третий россиянин ломал телефон в порыве эмоций:

  • 16.7% приговаривали свои смартфоны в ходе ссор;
  • 8.8% не выдерживали тормозов и зависаний;
  • 6.8% ломали смартфон из-за плохих новостей;
  • 4.1% тяжело переживали поражения в играх.

Наконец, многие люди игнорируют поломку (18.2%), стараясь не обращаться в сервис, а 11.8% опрошенных бегут за помощью при обнаружении малейших повреждений. А как со своими смартфонами поступаете вы?

