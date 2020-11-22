Как Android-смартфон навсегда заменил мне iPad

Я пользуюсь iPad со времён второго поколения, которое вышло в 2011 году. Поначалу я менял планшеты едва ли не каждый год, потому что изменения, которые с ними происходили, были достаточно заметными, чтобы хотеть обновиться. Третье поколение получило Retina-дисплей, четвёртое (его у меня не было) – разъём Lightning и сверхмощный процессор, пятое – это был iPad Air – обзавёлся новым тонким корпусом и так далее. В общем, поводов менять айпады каждый год у меня было предостаточно. Остановился я только в 2017 году на классическом iPad 2017, поняв, что причин обновляться так часто у меня больше нет. А в последний год я почти перестал брать его в руки.

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Я не сразу это заметил, но угасание моего интереса к iPad пришлось на момент приобретения моего нынешнего смартфона. На самом деле смартфоны были у меня и раньше, но мыслей об отказе от планшета как-то не возникало. Откровенно говоря, не возникало их и после, но в какой-то момент я стал замечать, что просто реже начал брать iPad в руки.

Чем пользоваться удобнее: смартфоном или планшетом

Развивалось всё примерно по следующему сценарию:

Сначала я перестал брать iPad с собой при выходе из дома, хотя раньше носил его в сумке на случай, если придётся что-то сделать по работе.

Затем я стал пользоваться большей частью приложений именно на смартфоне, а не на iPad, хотя раньше было с точностью до наоборот.

Потом я стал исправлять ошибки, дописывать или как-либо редактировать статьи, опубликованные мной, со смартфона, не используя iPad.

Следующим этапом стал практически полный отказ от iPad как средства для веб-сёрфинга, который я считал идеальным устройством для этой цели.

Ну, и в заключение ко мне пришло осознание, что я больше не беру iPad в туалет. Раньше я очень любил почитать, поискать что-нибудь на Озоне на планшете, а теперь стал делать это только со смартфона.

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Что же изменилось? Однозначно утверждать не берусь, но, на мой взгляд, основной причиной, послужившей угасанию интереса к iPad, стал большой экран смартфона. Если раньше у меня были аппараты в основном на 5 – ну максимум на 5,5 – дюймов, то теперь у меня появилось устройство с диагональю экрана 6,5 дюйма. Это всё ещё сильно меньше, чем 9,7 дюйма, которые предлагает iPad, но ощутимо больше, чем у меня было раньше. И, видимо, эта разница оказалась решающей. Потому что объяснить себе происходящее иначе я не могу.

Почему смартфон лучше планшета

Полтора-два года назад я просто не мог себе позволить сёрфить в браузере или смотреть видео на YouTube и выбирать товары на Озоне или Яндекс.Маркете на маленьком экране. Мне казалось, что я ломаю глаза, хотя тогда 5-дюймовые экраны были едва ли не самыми большими, и все ограничивались именно ими. Но по мере привыкания к 6,5-дюймовой панели я понял, что в целом этого достаточно, чтобы увидеть всё, что нужно, не говоря уже о том, что обращаться с устройством в таком форм-факторе не в пример удобнее, чем с 9,7-дюймовым планшетом, который требует задействования сразу двух рук.

Не последнюю роль, кстати, в моём переходе на смартфон сыграли и разработчики. Понятия не имею, почему, но за последний год сразу несколько приложений лишились версии для iPad. Я не запомнил все, но хорошо помню, что банковский клиент «ВТБ Онлайн» и сервис обслуживания предпринимательского счёта «Сбербанк Бизнес» в какой-то момент остались только в виде смартфонных версий. Логично, что из-за этого время, которое я провожу с планшетом, тоже сократилось, а со смартфоном, напротив, увеличилось.

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Я не хочу сказать, что планшет сегодня – это бесполезная вещь. Возможно, в чьём-то сценарии использования ему найдётся место. Однако я просто понял, что не вижу смысла в том, чтобы обновлять iPad 2017 на более новую модель, а даже если он и сломается, то вряд ли пойду ремонтировать его за деньги. Слишком уж нерациональная это трата в моём случае. А вот смартфон с экраном диагональю 6,7 дюйма я бы приобрёл. Правда, пока не знаю, какой, хотя время обновления уже подходит и, пожалуй, пора начать подыскивать себе что-то назамену.