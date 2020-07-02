Как будет называться новый OnePlus и почему именно так

Как-то странно выглядит в последнее время сфера новостей в мире высоких технологий. В частности в мобильном мире мы все время чего-то ждем. Сначала мы ждали MWC, потом выхода OnePlus 8, до сих пор ждем Google Pixel 4a, к которому уже начали терять интерес. Выход нового пикселя по мнению многих аналитиков и инсайдеров был отложен на третье июля и формально мы еще можем успеть. Маловероятно, что так и будет, даже несмотря на то, что Google Pixel 3a опять начали раздавать со скидкой. Слишком уж это знаковый продукт, чтобы выкатить его без анонса или хотя бы волны ”слухов накануне”. Не дождавшись пикселя, мы начали ждать дешевый OnePlus и он точно будет уже совсем скоро. Только вот с датой и названием пока непонятно, но ответ на часть вопросов уже есть.

Почему нет дешевого OnePlus

В феврале и марте этого года мы ждали от апрельской презентации трех новых OnePlus. Кроме того, что нам представили, мы хотели получить относительно доступный OnePlus 8 Lite. Тогда этого не получилось и по горячим следам мы не получили ничего, кроме разочарования. На деле же оказалось, что компания просто научилась зарабатывать деньги и сделала именно так, как надо было, чтобы максимизировать прибыль.

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Представь они сразу все три модели телефона, большинство бы просто купило Lite-версию, принеся компании меньше денег. В этом году точно произошло бы именно так, особенно на фоне финансового кризиса и того, что во всем мире у людей не очень много денег.

Вместо этого компания показала дорогие модели. Во-первых, кому-то все равно и они купили и такие, а во-вторых, компания задрала планку. Из-за того, что планка стала такой высокой, когда выйдет относительно бюджетный смартфон, люди побегут его покупать. Вот только к этому времени OnePlus уже продаст приличное количество флагманов. В итоге, это почти не повлияет отрицательно на продажи бюджетника. Почти наверняка общее количество смартфонов фанатами марки будет куплено примерно одинаковое, но с разнесением во времени презентаций доля дорогих устройств будет существенно выше.

Вот такая математика. Компания показала, что она теперь не просто энтузиаст, или как говорят в автоспорте ”гаражист”, а полноценный воротила с претензиями на большие продажи и солидную прибыль. К этому все шло еще во времена OnePlus 5, но не все хотели это замечать.

Как будет называться новый OnePlus

Мы долгое время гадали между OnePlus Z (как дань памяти OnePlus X, который выходил пять лет назад) и OnePlus 8 Lite, что было бы логично с точки зрения маркетинга и отсылки к новой линейке, чтобы покупатели не чувствовали, что пользуются старой моделью.

Руководители даже намекали, что компания готова снова все изменить и ”опять раскачать лодку”. Тогда все и начали думать, что это будет именно модель ”Z”, как отсылка к старым временам, которые снова вернулись и опять принесли модель вне основной линейки. А заодно она стала бы очень дешевой и это тоже было бы ”раскачиванием”.

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Вместо этого OnePlus недавно подтвердила, что ее будущий бюджетный смартфон будет носить имя «Nord», а соучредитель компании решил объяснить смысл этого выбора.

Ответ получился очень поэтичным и таким, который должен был понравится настоящим IT-романтикам. В своем Twitter Карл Пей сказал, что его часто спрашивают, какое название получит новый OnePlus и он дал ”быстрый ответ”.

Он заявил, что название Nord должно символизировать ”внутренний компас, который ведет нас”, а еще оно «напомнит нам о необходимости всегда искать свой истинный север».

Когда выйдет OnePlus Nord

Пока точная дата не ясна, но счет точно идет на дни. По информации некоторых источников, презентация может состояться уже 10 июля, а продажи стартуют 15 июля. Утверждать, что будет именно так, нельзя, но вряд ли сроки сильно изменятся и, скорее всего, именно в этом месяце мы увидим новинку.

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OnePlus уже запустила резервирование нового смартфона. Именно резервирование, а не предварительный заказ, так как заказ (даже предварительный) основывается на конкретном товаре с конкретными спеками. Тут об этом говорить пока рано, и поэтому резервирование более логично.

Характеристики OnePlus Z

OnePlus Nord станет новым бюджетным смартфоном компании. Он будет духовным преемником OnePlus X, который был запущен вместе с OnePlus 2 половину десятилетия назад.

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«Норд» будет запущен в Индии и Европе, по крайней мере, на начальном этапе. Устройство будет работать на Snapdragon 765G, что уже подтверждено. Следовательно, он будет поддерживать подключение 5G.

Скорее всего, этот телефон будет сделан из металла и стекла. Также ожидается, что он будет иметь две фронтальные и четыре основные камеры.

Устройство будет поставляться с Android 10 «из коробки», а поверх него будет фирменная оболочка OxygenOS. Еще неизвестно, будет ли новинка устойчива к воде и пыли, но я бы не стал на это рассчитывать. Скорее всего, на этом и на беспроводной зарядке сэкономят в первую очередь.

Зато в новинке будет быстрая зарядка, без которой OnePlus просто не может. Она будет 30-ваттная, но пока это тоже не точно.