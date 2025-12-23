Как фотографирует лучший камерофон Xiaomi 17 Ultra

Представив еще в сентябре флагманскую серию Xiaomi 17, китайская компания оставила на десерт выпуск своего Ultra-флагмана и только сейчас начала подогревать к нему интерес. Уже опубликованы официальные изображения устройства, а еще мастера из Поднебесной поделились снимками, сделанными на свежий камерофон. Мы собрали примеры и готовы показать, как фотографирует Xiaomi 17 Ultra, и за счет чего китайцам удалось добиться непревзойденного результата.

Какая камера у Xiaomi 17 Ultra

В отличие от предшественника Xiaomi 15 Ultra, задняя камера Xiaomi 17 Ultra состоит из трех сенсоров, а не четырех. Может показаться, что в этом заключается даунгрейд новинки, но в действительности она стала круче.

Смартфон получил набор из следующих сенсоров:

50 МП — основа;

— основа; 50 МП — ультраширик;

— ультраширик; 200 МП — телевик.

Вероятно, сами сенсоры не изменятся: на основе будет стоять дюймовый датчик Sony, а на телевике — 200-мегапиксельный Samsung с физическим размером 1/1.4″. При этом в обоих модулях будут реализованы прорывные для мобильной фотографии технологии.

Дюймовая основа получит поддержку LOFIC — технологии расширении динамического диапазона за счет самостоятельной адаптации под условия сцены каждого пикселя на матрице. А телевик и вовсе будет оснащен плавающими линзами для изменения фокусного расстояния в диапазоне 75-100 мм. То есть приближение здесь будет осуществляться не через кроп, а путем передвижения линз без потери исходного качества.

Примеры фото на Xiaomi 17 Ultra

Результаты прорывных технологий демонстрируют примеры фото на Xiaomi 17 Ultra. Основная камера с фокусным расстоянием 23 мм делает шикарные снимки в условиях с искусственным и недостаточным освещением.

Также в сложных условиях круто работает телеобъектив, меняющий фокусное расстояние при помощи сдвига линз. Xiaomi 17 Ultra делает отличные портреты и при плохом освещении.

Максимальные возможности зума с экстремальными значениями в районе 100x Xiaomi не демонстрирует на примерах фото, но смартфон явно справится и с этим, очевидно, не прибегая к столь агрессивным алгоритмам ИИ, как это реализовано на камерофонах vivo.

Дата выхода Xiaomi 17 Ultra

Презентация Xiaomi 17 Ultra состоится 25 декабря. Всего через пару дней производитель расскажет больше подробностей о новинке и пустит ее в продажу на территории Китая.

Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra выйдет позже, но при этом она будет официально продаваться в России и на известных маркетплейсах от AliExpress до Wildberries.