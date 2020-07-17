Как Huawei вдруг стали самыми выгодными смартфонами на Android

Не знаю, как вы, а я терпеть не могу переплачивать, особенно за вещи, которые явно покупаешь на небольшой срок. Конечно, я говорю о смартфонах. Ну, вы только подумайте: каково было бы вам, если бы вы купили новый флагман за 70 тысяч рублей, а всего через несколько месяцев он подешевел на 25-30 тысяч? Я бы очень сильно расстроился. Чтобы избежать таких разочарований, я предпочитаю брать смартфоны не на старте продаж, а немного погодя, когда их цена нормализуется. Да, это не очень удобно, ведь в этом случае нельзя пофорсить обновкой, которая ещё не успела примелькаться. Но со смартфонами Huawei такая возможность у вас есть.

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Недавно я решил проверить, какие смартфоны дешевеют сильнее всего в первый год продаж, и выяснил, что в среднем по рынку эта цифра составляет 30%. То есть, бывает и больше (40%), а бывает и меньше – 20-25%. За примерами далеко ходить не надо:

Как дешевеют смартфоны на Android

Galaxy S20 появился в продаже за 70 тысяч рублей, а сегодня стоит 47 тысяч рублей;

Galaxy S20 появился в продаже за 80 тысяч рублей, а сегодня стоит 49 тысяч рублей;

Xiaomi Mi 10 появился в продаже за 70 тысяч рублей, а сегодня стоит 45 тысяч рублей.

Получается, что потери каждой из моделей составили примерно 30-35%, что довольно много. Да, снижение цены не было официальным, а было спровоцировано колебаниями рынка. Но, если рассудить, то кому вообще какая разница, по какой причине смартфон начал дешеветь? Ведь если кто-то начал продавать его дешевле, значит, он просто умудрился его дешевле купить, только и всего.

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Однако нужно понимать, что такая тенденция характерна только для российского рынка из-за развитости серого рынка, который стал возможен благодаря высокому курсу иностранных валют и местного налога с продаж. Поэтому серовозам выгодно ездить за границу и возить смартфоны к нам, зная, что со скидкой в 30-40% их обязательно купят.

Цена Huawei P40

Но с аппаратами Huawei ситуация совершенно обратная. Из-за того, что они не имеют поддержки сервисов Google, их считают своего рода отщепенцами. Опасаясь низкого спроса, серовозы неохотно везут их в Россию. Ведь, закупив неликвид, который не распродастся, они рискуют остаться с партией никому не нужных устройств и потерять деньги, потраченные на закупку, логистику и прочие расходы.

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Из-за этого Huawei P40 и P40 Pro, которые уже доступны на российском рынке, потеряли всего по 10-15% цены. Ведь ни сама Huawei, ни официальные ритейлеры, которые закупают смартфоны хоть и по оптовой цене, но явно не так дёшево, как серовозы, не могут демпинговать и торговать себе в убыток. Да и какой в этом смысл, если Huawei по-прежнему популярен и пользуется большим спросом?

Как бы США ни пугали Huawei новыми санкциями, компания продолжает развиваться и наращивать спрос на свои смартфоны. Во всяком случае, в России их покупают весьма охотно. Об этом говорит большое количество отзывов на Яндекс.Маркете, где хоть и попадаются фейки, основную часть составляют всё-таки впечатления реальных владельцев.

Стоит ли покупать Huawei

Вы только себе представьте: люди осознанно покупают смартфоны без сервисов Google, рискуя возможностью скачивать американский софт и программной поддержкой как таковой. Что ими движет? Скорее всего, высокое качество продукции бренда. Ведь именно Huawei оснащаются одним из лучших на рынке камер, имеют – шутка ли – потрясающий дизайн и вполне приемлемую цену. Да, Huawei P40 Pro довольно дорог, но вот классический P40 при всех своих достоинствах стоит вполне вменяемых денег – всего 36-40 тысяч рублей.

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Я прекрасно помню, как говорил, что Huawei – не мой выбор. Это по-прежнему так. Но я – отдельная история. Мне слишком дороги обновления, возможность оплачивать покупки онлайн безопасным способом и, конечно, претит сама мысль о том, чтобы скачивать софт абы где, как это предлагает Huawei. Но, если вас это не смущает, думаю, для вас аппараты бренда будут отличным выбором.