Как и почему росли цены Android-смартфонов в 2020 году

Сегодня уже никого не удивить смартфонами за 1000 долларов. Несмотря на то что именно айфоны почему-то считаются наиболее дорогостоящими аппаратами на рынке, в продаже давным-давно присутствуют устройства по куда более высоким ценам. Другое дело, что всё это – выбор довольно узкой аудитории пользователей, тогда как реальная борьба за потребителя происходит именно в начальном и среднем сегментах рынка. Там цены, тем не менее, тоже растут, пусть и не так стремительно, как в топовом сегменте.

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Как показали исследования аналитиков, за 2020 год средняя цена флагманского смартфона на базе Android достигли отметки в 900 долларов, испытав незначительный рост по сравнению с показателями прошлого года. Похожий прирост случился в бюджетном сегменте, который включает в себя смартфоны начальной и средней ценовой категории, где середина установилась на отметку чуть выше 700 долларов. Но наибольший рост цен был зафиксирован в премиальном сегменте, где стоимость среднестатистического смартфона пробила планку в 1100 долларов.

Сколько в среднем стоят Android-смартфоны

Причин у роста цен на смартфоны не так много, как может показаться, и основная из них – это 5G. Несмотря на то что поддержка сетей пятого поколения на рынке аппаратов под управлением Android доступна ещё с прошлого года, широкое распространение эта технология получила только в этом году. Сегодня даже среди смартфонов среднего ценового сегмента сложно встретить модель, которая бы не поддерживала 5G или по крайней мере не имела специальной версии с 5G, не говоря уже о флагманах, для которых эта технология является базовой.

Показательно, что факторы роста цен оказались практически одинаковыми и для топового сегмента смартфонов, и для начального.

5G – это довольно дорогая технология. Флагманский процессор с поддержкой сетей пятого поколения оценивается примерно в 100-110 долларов. Разброс в цене связан с объёмами закупок. Например, Xiaomi может позволить себе закупить 10-15 миллионов процессоров с 5G-модемом. Значит, для неё цена будет меньше. А OnePlus закупит не больше 2-3 миллионов. Соответственно, для неё цена будет выше. Но и в том, и в другом случае топовый чип с 5G стоит намного дороже, чем без 5G: примерно в 1,8-2 раза.

Почему дорожают Android-смартфоны

Количество камер тоже оказало некоторое влияние на цену смартфонов. Если в прошлом году нормой для подавляющего большинства аппаратов было 3 модуля, то в этом их стало уже четыре. Всё больше производителей стали оснащать свои устройства дополнительным модулем камеры. Правда, у всех он оказался разным. Кто-то сделал ставку на сверхширокоугольник, кто-то – на макро-объектив, а кто-то – и вовсе на ToF-сенсор, насмотревшись на iPad Pro и iPhone 12. Дороже всего, разумеется, выходит ToF-сенсор, который, во-первых, сам стоит довольно дорого (около 25-30 долларов за модуль), а, во-вторых, требует отдельной оптимизации ПО.

Самая быстрая зарядка в смартфоне

Ну, и третий фактор, который привёл к удорожанию, — это быстрая зарядка. Сегодня всё больше даже недорогих смартфонов оснащаются поддержкой быстрой зарядки высокой мощности. Взять хотя бы OnePlus Nord и Poco M3, которые поддерживают блоки питания на 30 Вт, который обеспечивают их аккумулятор зарядкой до 100% всего лишь за один час. Что и говорить про флагманы вроде Xiaomi Mi 10 Ultra, который способен напитаться до сотни всего за 20 минут. Колоссальная, нужно сказать, скорость, обеспечить которую не может стоить дёшево.

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Хорошо ли, что смартфоны дорожают настолько стремительно? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ. С одной стороны, расширение их возможностей – это положительный аспект. Но, с другой, удорожание топовых моделей явно способствует тому, что интересы пользователей начинают смещаться к более доступному сегменту. А там-то их поджидают производители бюджетных аппаратов вроде Poco, Redmi и Samsung со своей линейкой Galaxy A. В результате страдает флагманский сегмент, который интересует всё меньше и меньше пользователей.