Как iPhone 13 вредит Android-смартфонам

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на явный идеологический конфликт между пользователям iOS и Android, никакого явного противостояния — будем честны — никогда не было. Да, мы могли попытаться навязать другим свою точку зрения, но в основном этим дело и ограничивалось, не перетекая во что-то большее. Да и во что оно могло перетечь, в конце-то концов? Ну не драться же нам из-за операционных систем, право дело. Тем более что и причин не любить друг друга у пользователей iOS и Android, в общем-то, не было. Но, кажется, они начали появляться.

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Думаю, вы хотя бы краем уха слышали о том, что из-за новой волны пандемии, которая то ли есть, то ли нет, многие заводы начали замедлять темпы производства электронной техники. Естественно, это затронуло iPhone, которых стало выпускаться намного меньше ожидаемого Apple. Причём речь идёт не только о моделях прошлых лет, но и о новом iPhone 13, допускать дефицита которого в Купертино ну никак не хотели. Но ведь это же Apple. Поэтому она всеми правдами и неправдами добилась того, что заводы отдали предпочтение iPhone в ущерб смартфонам на Android.

Дефицит новых iPhone

Foxconn

Apple удалось договориться с заводами-партнёрами о том, что приоритет будут отдавать iPhone, а не другим смартфонам

Тайваньские производители, которые занимаются сборкой компонентов смартфонов, начали отдавать приоритет продукции Apple на фоне высокого спроса на iPhone 13. Это те же самые заводы, которые сотрудничают с Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung и некоторыми другими брендами. Пандемия оказала влияние на объёмы сборки, в результате чего потенциал производственных мощностей поставщиков комплектующих и сборочных предприятий серьёзно пострадал, — говорится в заметке, опубликованной ресурсом DigiTimes.

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Сложно представить, что Oppo, Xiaomi, Vivo и тем более Samsung добровольно согласились на то, чтобы уступить своё место на производственной линии Apple. Значит, тут может быть только два сценария:

  • Первый — у них самих достаточно комплектующих и складские запасы их смартфонов достаточны для того, чтобы торговать и не испытывать дефицита самим. Однако поверить в это на 100% довольно сложно. Всё-таки мы знаем, что недавно Samsung отказалась от выпуска Galaxy Note 21 именно из-за недостатка аппаратных компонентов и в том числе по той же причине отменила выпуск Galaxy S21 FE.
  • Второй — им просто не оставили другого выбора. По слухам, Apple потребовала от заводов увеличить объёмы производства, и тем, чтобы исполнить требование августейшего клиента, пришлось отказывать другим партнёрам. Правда, в то, что их поставили перед фактом, тоже верится с трудом. Так что, вероятно, истина где-то посередине. Возможно, что у азиатских брендов есть какие-то запасы и их настоятельно попросили потерпеть в данный момент, пообещав что-то взамен в будущем.

Apple против Android

Как бы там ни было, сейчас производители Android-смартфонов ходят по тонкому льду. Ведь даже если у них есть какие-никакие запасы, любой — даже самый малейший — всплеск продаж может привести к тому, что эти запасы иссякнут, и их техника окажется в дефиците. Поэтому получается очень щекотливая ситуация, в которой поставщики демонстрируют явно привилегированное положение Apple, тогда как все остальные, по сути, исполняют роль побочных клиентов, которых можно френдзонить до бесконечности.

Тайвань

Скорее всего, производителей Android-смартфонов просто вынудили согласиться на эти условия, но они не очень выгодны для них

Какой из этого можно сделать вывод? Очевидно, что Apple справится с дефицитом, и все iPhone 13 найдут своих пользователей, принеся деньги своему создателю. А вот все остальные вендоры оказались в не самом выгодном положении. Мало того, что у них скорее всего могут закончиться имеющиеся запасы продукции, так ещё и новая волна распространения коронавирусной инфекции, которую нам прочат уже давно, может ударить в самый неподходящий момент. И то, что это закроет те самые заводы, которые посулили вендорам каких-то плюшек в будущем, и они не получат обещанного, думаю, объяснять не надо.

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Полагаю, что все эти компании — я имею в виду Xiaomi, Oppo, Vivo и Samsung — находятся в одинаково невыгодном положении, поэтому выделять тут кого-то особенно, наверное, не очень логично. С другой стороны, Samsung, как мы знаем, была вынуждена отменить выпуск аж двух устройств, что не так-то хорошо. Но, если четвёртая волна вдарит — а я в этом практически не сомневаюсь, — то похожие проблемы могут возникнуть не только у корейцев, но и у китайцев, которые тоже будут вынуждены отменить пару, а то и тройку флагманских аппаратов.

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