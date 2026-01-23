Как изменились смартфоны с 2016 по 2026 год

В последние дни на просторах интернета пользуется популярностью #10yearchallenge — тренд, под воздействием которого люди вспоминают себя и мир десятилетней давности. За это время в жизни каждого из нас произошло много интересного, а еще очень сильно изменились смартфоны. Модели 2016 и 2026 года — это две разные вселенные. Сейчас их как никогда интересно сравнить. Тем более, что есть такой повод, как новый интернет-флешмоб.
Какими были смартфоны в 2016 году
В 2016 году вышел Android 7 Nougat, и большинство смартфонов работало на чистой операционной системе без оболочек сверху. Китайские производители оставались в тени, и даже наличие двух камер казалось чем-то излишним и ненужным.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
В 2016 году было представлено много интересных смартфонов, включая:
- Galaxy S7. Очередной флагман компании Samsung.
- LG G5. Модульный смартфон, который оказался никому не нужен.
- HTC 10. Одна из последних попыток HTC сделать флагман.
- HUAWEI P9. Флагманский смартфон с двойной камерой Leica.
- OnePlus 3. Тот самый флагман за меньшие деньги.
Самым громким смартфоном тогда стал Galaxy Note 7. Будучи на бумаге лучшим флагманом года, сразу после выпуска он стал буквально взрываться и загораться в руках пользователей. Из-за этого его почти сразу сняли с продаж, а индустрия стала намного сильнее контролировать аккумуляторные батареи смартфонов.
Также в 2016 году был представлен первый Google Pixel. Если раньше американская компания выпускала смартфоны Nexus, то в 2016-м предложила нечто новое с главной фишкой в лице Google Ассистента. Первый Pixel еще тогда отличался крутой камерой, ведь Google, в отличие от конкурентов, сделала большой упор на софт, который до сих пор считается одним из лучших.
Смартфоны Xiaomi хоть и не пользовались большой популярностью за пределами Китая, внимание публики привлек Xiaomi Mi Mix. Это был концепт одного из первых безрамочных смартфонов, площадь экрана которого занимала 91.3% лицевой поверхности.
В целом, смартфоны 2016 года были комбинацией экрана, камеры и приложений, а спустя 10 лет к этим составляющим добавились экосистема, ИИ, безопасность и сервисы.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Что нового появилось в смартфонах
Забавно, что в 2016 году вышел первый смартфон с Google Ассистентом, а в 2026-м разработчики решили избавиться от стандартного голосового помощника в пользу нейросети Gemini. Именно к смартфонам с искусственным интеллектом мы пришли за 10 лет.
Однако ИИ — фишка последнего времени, а еще до появления нейросетей:
- смартфоны стали больше;
- экраны стали вытянутыми и безрамочными;
- сканер отпечатков переехал в дисплей;
- появились вырезы под фронтальную камеру;
- камер сзади стало 2, 3, 4, а то и 5;
- емкость АКБ выросла в несколько раз;
- зарядка стала намного быстрее;
- появилась технология eSIM;
- стандарт 5G получил массовое распространение;
- важность Android была переоценена в пользу фирменных оболочек.
Смартфоны изменились до неузнаваемости. Теперь каждый из них — это огромный экран со встроенным аккумулятором и большой камерой сзади. И, если в 2016 году еще кто-то продолжал пользоваться любительскими фотокамерами, то сейчас их место заняли смартфоны. Ведь теперь крутые фото можно делать даже на недорогое мобильное устройство.