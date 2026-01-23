Как изменились смартфоны с 2016 по 2026 год

Герман Вологжанин

В последние дни на просторах интернета пользуется популярностью #10yearchallenge — тренд, под воздействием которого люди вспоминают себя и мир десятилетней давности. За это время в жизни каждого из нас произошло много интересного, а еще очень сильно изменились смартфоны. Модели 2016 и 2026 года — это две разные вселенные. Сейчас их как никогда интересно сравнить. Тем более, что есть такой повод, как новый интернет-флешмоб.

Как изменились смартфоны с 2016 по 2026 год. Тогда смартфоны были совершенно другими. Изображение: MrMobile [Michael Fisher]. Фото.

Тогда смартфоны были совершенно другими. Изображение: MrMobile [Michael Fisher]

Какими были смартфоны в 2016 году

В 2016 году вышел Android 7 Nougat, и большинство смартфонов работало на чистой операционной системе без оболочек сверху. Китайские производители оставались в тени, и даже наличие двух камер казалось чем-то излишним и ненужным.

В 2016 году было представлено много интересных смартфонов, включая:

  • Galaxy S7. Очередной флагман компании Samsung.
  • LG G5. Модульный смартфон, который оказался никому не нужен.
  • HTC 10. Одна из последних попыток HTC сделать флагман.
  • HUAWEI P9. Флагманский смартфон с двойной камерой Leica.
  • OnePlus 3. Тот самый флагман за меньшие деньги.

Самым громким смартфоном тогда стал Galaxy Note 7. Будучи на бумаге лучшим флагманом года, сразу после выпуска он стал буквально взрываться и загораться в руках пользователей. Из-за этого его почти сразу сняли с продаж, а индустрия стала намного сильнее контролировать аккумуляторные батареи смартфонов.

Какими были смартфоны в 2016 году. Типичный Galaxy Note 7. Изображение: MATRIX PARADISE. Фото.

Типичный Galaxy Note 7. Изображение: MATRIX PARADISE

Также в 2016 году был представлен первый Google Pixel. Если раньше американская компания выпускала смартфоны Nexus, то в 2016-м предложила нечто новое с главной фишкой в лице Google Ассистента. Первый Pixel еще тогда отличался крутой камерой, ведь Google, в отличие от конкурентов, сделала большой упор на софт, который до сих пор считается одним из лучших.

Какими были смартфоны в 2016 году. Первый Google Pixel вышел как раз тогда. Фото.

Первый Google Pixel вышел как раз тогда

Смартфоны Xiaomi хоть и не пользовались большой популярностью за пределами Китая, внимание публики привлек Xiaomi Mi Mix. Это был концепт одного из первых безрамочных смартфонов, площадь экрана которого занимала 91.3% лицевой поверхности.

Какими были смартфоны в 2016 году. Таким был безрамочный Xiaomi Mi Mix. Изображение: Marques Brownlee. Фото.

Таким был безрамочный Xiaomi Mi Mix. Изображение: Marques Brownlee

В целом, смартфоны 2016 года были комбинацией экрана, камеры и приложений, а спустя 10 лет к этим составляющим добавились экосистема, ИИ, безопасность и сервисы.

Что нового появилось в смартфонах

Забавно, что в 2016 году вышел первый смартфон с Google Ассистентом, а в 2026-м разработчики решили избавиться от стандартного голосового помощника в пользу нейросети Gemini. Именно к смартфонам с искусственным интеллектом мы пришли за 10 лет.

Что нового появилось в смартфонах. Такими стали смартфоны сейчас. Изображение: SuperSaf. Фото.

Такими стали смартфоны сейчас. Изображение: SuperSaf

Однако ИИ — фишка последнего времени, а еще до появления нейросетей:

  • смартфоны стали больше;
  • экраны стали вытянутыми и безрамочными;
  • сканер отпечатков переехал в дисплей;
  • появились вырезы под фронтальную камеру;
  • камер сзади стало 2, 3, 4, а то и 5;
  • емкость АКБ выросла в несколько раз;
  • зарядка стала намного быстрее;
  • появилась технология eSIM;
  • стандарт 5G получил массовое распространение;
  • важность Android была переоценена в пользу фирменных оболочек.

Смартфоны изменились до неузнаваемости. Теперь каждый из них — это огромный экран со встроенным аккумулятором и большой камерой сзади. И, если в 2016 году еще кто-то продолжал пользоваться любительскими фотокамерами, то сейчас их место заняли смартфоны. Ведь теперь крутые фото можно делать даже на недорогое мобильное устройство.

