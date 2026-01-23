Как изменились смартфоны с 2016 по 2026 год

В последние дни на просторах интернета пользуется популярностью #10yearchallenge — тренд, под воздействием которого люди вспоминают себя и мир десятилетней давности. За это время в жизни каждого из нас произошло много интересного, а еще очень сильно изменились смартфоны. Модели 2016 и 2026 года — это две разные вселенные. Сейчас их как никогда интересно сравнить. Тем более, что есть такой повод, как новый интернет-флешмоб.

Какими были смартфоны в 2016 году

В 2016 году вышел Android 7 Nougat, и большинство смартфонов работало на чистой операционной системе без оболочек сверху. Китайские производители оставались в тени, и даже наличие двух камер казалось чем-то излишним и ненужным.

В 2016 году было представлено много интересных смартфонов, включая:

Galaxy S7 . Очередной флагман компании Samsung.

. Очередной флагман компании Samsung. LG G5 . Модульный смартфон, который оказался никому не нужен.

. Модульный смартфон, который оказался никому не нужен. HTC 10 . Одна из последних попыток HTC сделать флагман.

. Одна из последних попыток HTC сделать флагман. HUAWEI P9 . Флагманский смартфон с двойной камерой Leica.

. Флагманский смартфон с двойной камерой Leica. OnePlus 3. Тот самый флагман за меньшие деньги.

Самым громким смартфоном тогда стал Galaxy Note 7. Будучи на бумаге лучшим флагманом года, сразу после выпуска он стал буквально взрываться и загораться в руках пользователей. Из-за этого его почти сразу сняли с продаж, а индустрия стала намного сильнее контролировать аккумуляторные батареи смартфонов.

Также в 2016 году был представлен первый Google Pixel. Если раньше американская компания выпускала смартфоны Nexus, то в 2016-м предложила нечто новое с главной фишкой в лице Google Ассистента. Первый Pixel еще тогда отличался крутой камерой, ведь Google, в отличие от конкурентов, сделала большой упор на софт, который до сих пор считается одним из лучших.

Смартфоны Xiaomi хоть и не пользовались большой популярностью за пределами Китая, внимание публики привлек Xiaomi Mi Mix. Это был концепт одного из первых безрамочных смартфонов, площадь экрана которого занимала 91.3% лицевой поверхности.

В целом, смартфоны 2016 года были комбинацией экрана, камеры и приложений, а спустя 10 лет к этим составляющим добавились экосистема, ИИ, безопасность и сервисы.

Что нового появилось в смартфонах

Забавно, что в 2016 году вышел первый смартфон с Google Ассистентом, а в 2026-м разработчики решили избавиться от стандартного голосового помощника в пользу нейросети Gemini. Именно к смартфонам с искусственным интеллектом мы пришли за 10 лет.

Однако ИИ — фишка последнего времени, а еще до появления нейросетей:

смартфоны стали больше;

экраны стали вытянутыми и безрамочными;

сканер отпечатков переехал в дисплей;

появились вырезы под фронтальную камеру;

камер сзади стало 2, 3, 4, а то и 5;

емкость АКБ выросла в несколько раз;

зарядка стала намного быстрее;

появилась технология eSIM;

стандарт 5G получил массовое распространение;

важность Android была переоценена в пользу фирменных оболочек.

Смартфоны изменились до неузнаваемости. Теперь каждый из них — это огромный экран со встроенным аккумулятором и большой камерой сзади. И, если в 2016 году еще кто-то продолжал пользоваться любительскими фотокамерами, то сейчас их место заняли смартфоны. Ведь теперь крутые фото можно делать даже на недорогое мобильное устройство.