Как карантин повлиял на мои планы поменять телефон

Мы уже не раз писали о том, что сейчас не самое время покупать новый смартфон, если обновка носит дежурный характер. Даже из тех, кто покупает смартфон взамен сломавшегося, большая часть не будет шиковать и купит просто средство связи. Все из-за того, что рынок переживает не самые хорошие времена и людям во всем мире приходится вести более скромный образ жизни. Рабочие места сокращаются, компании перестают набирать сотрудников и мало кто готов в таких условиях продолжать шиковать. Впрочем, изменения поведения покупателей сводятся не только к тому, чтобы купить что-то подешевле. Есть и другие вещи, на которые покупатели обращают внимание. Но что же это?

Экономическая активность продолжает снижаться после воздействия на общество коронавируса, которое привело к изоляции жителей городов во всем мире по домам. Каждый — от простого работника до директора крупной корпорации — должен вести более скромный образ жизни. Относительно того, в какой степени все это влияет на наше стремление покупать новые смартфоны, я бы и хотел поговорить.

Как производители телефонов пострадали от коронавируса

Индустрия смартфонов получила двойной удар с приходом коронавируса. Сначала Китай сел на карантин и заводы по производству всего просто закрылись. Часть этого дефицита производители смогли как-то компенсировать за счет складских запасов, но этого было явно недостаточно.

Вторым ударом стало то, что отменилась крупнейшая выставка мобильной индустрии MWC 2020, на которой многие производители хотели показать свои продукты не только покупателям, но и партнерам. Обычно, в рамках таких мероприятий проводится очень много встреч, которые оказывают серьезное влияние на объемы продаж.

Дальше последовал третий удар. Им стало массовое закрытие торговых точек, которое привело к тому, что покупатели, которые как-то узнали о новинках, не смогли прийти и посмотреть на них. Конечно, можно сделать покупку и через Интернет, но всегда хочется сначала посмотреть на то, что собираешься купить. Многие все равно продолжали покупать, так как смартфоны сейчас настолько одинаковы, что их можно выбирать только по спекам и цене. Если тебе нравится, скажем, Samsung, купив новый Samsung ты не прогадаешь — он тебе понравится.

Вот тут, конечно, не все хорошо. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

В итоге, на первое место при выборе смартфона выходит то, как производитель умеет его продавать. Важно то, как он подготовил рекламные материалы, какой компонент сделал ключевым, какие фотографии разместил, какую установил цену и многое другое. Покупатель только сам сможет сделать выбор и будь у тебя хоть трижды приятный на ощупь корпус, никто не купит его, если ты не сможешь фотографиями передать человеку ожидаемые для него ощущения.

Уловки продавцов

Ни для кого не секрет, что производители не очень любят, когда покупатель, прочитав в статьях, вроде ”Пять недорогих смартфонов с крутой камерой”, что можно не переплачивать за дорогие навороты, покупают более доступные устройства. Плюс, в магазине можно продавать смартфон за счет ВАУ-эффекта. Например, когда заходишь в фирменный магазин Apple или Samsung, у тебя буквально разбегаются глаза и хочется купить все. Настолько верно все расставлено на полках и так хорошо подобран антураж. Даже так называемые ”корнеры” в торговых центрах и крупных магазинах электроники нужны именно для того, чтобы лучше продавать товар в тех условиях, которые придумали дизайнеры производителя.

А еще в Интернете не так активно работают рекламные зазывалки, которые говорят о том, что вышло что-то новое и его обязательно надо купить. При этом, как только акции заканчиваются, сразу начинаются новые. Так и хочется предложить рекламщикам, напишите уже на плакате ”покупай скорей, а то завтра будет еще дешевле”.

А вообще рекламщиков жалко, им каждый год надо говорить, что вот теперь новый смартфон действительно крутой, и что именно таких акций в магазине раньше никогда не было и уже не будет.

Дополнительной информацией, которую можно получить в Интернете, являются спеки бюджетных смартфонов. То есть можно понять, что новая супер функция флагмана за 1000 долларов, в почти не уступающем виде, есть в смартфоне, который стоит в трое дешевле. Ну, или в прошлогоднем флагмане, который продается за полцены.

Куплю ли я новый телефон

Сейчас я пользуюсь смартфоном, который стоит намного дороже тысячи долларов, да еще и имеет 512 ГБ памяти на борту. Но я могу сказать только то, что в условиях изоляции, когда фотографировать нечего, весь контент потребляется с компьютера или планшета, а понты вообще не нужны (хотя я этим и не страдал), я сильно пересмотрел взгляды на новые смартфоны.

Обязательно поучаствуй в опросе ниже, но и не забудь развернуто рассказать о своей позиции в нашем Telegram-чате. Там каждый будет услышан.

Я готов пойти и купить новый iPhone SE 2, так как за 400 долларов это отличный аппарат. Я точно не буду покупать OnePlus 8 Pro, хотя раньше я мог бы к нему присмотреться. Я даже выбрал несколько неплохих смартфонов за небольшие деньги, но с хорошей камерой и поделился этой подборкой с вами.

Ответьте на вопрос, готовы ли вы пересмотреть свой подход к покупке смартфонов? Особенно на фоне того, что столько времени пришлось просидеть на самоизоляции и еще не известно, сколько придется сидеть дальше.