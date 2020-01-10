Как менялся рынок смартфонов?

Рынок смартфонов меняется очень быстро. Стоит вспомнить, как совсем недавно смартфоны HTC, Sony и LG были одними из самых популярных. Миллионы людей выбирали телефоны этих производителей, но времена меняются. Когда китайские производители вошли в этот рынок, мало кто верил, что они смогут обогнать уже серьёзно обосновавшиеся бренды, но им это удалось.

В далеком 2010 году Nokia занимала первое место в мире с долей рынка в 28 процентов. Samsung тогда была на втором месте с 17%. Следом шла компания LG с 7%. Sony, Motorola и HTC были в десятке. За коротких 2 года всё кардинально изменилось, в 2012 году Samsung заняла первую строчку, заняв почти 22% рынка, второе место досталось Nokia с 19% и лишь на третьем месте Apple с 7.5%. 3% достались ZTE и LG. Уже тогда ZTE и Huawei находились в десятке. В основном люди покупали устройства Samsung, Nokia и Apple.

Рынок смартфонов меняется настолько быстро, что мы попросту не успеваем следить за тем, как меняются лидеры. Однако после 2012 на арену врывается Huawei. В 2013 году на первом месте Samsung с 31%, на втором Apple с 15,6%, а на третьем месте Huawei. Ей удалось занять почти 5%. В 2014 году за счёт объединения Lenovo и Motorola компания занимает 3 место, опередив Huawei. Таблица лидеров всё еще принадлежала Samsung и Apple (24,7% и 15,4%).

Примерно с 2015 года неплохо начинает расти Huawei. Увеличив долю с 5% до 7%. Всё это время Xiaomi уверенно держится на 5 строчке. Samsung в том году имела 22,5% рынка, а Apple 15,9%. Всё меняется в 2016 году, Samsung теряет рынок с 20,5%, Apple получает 14,4%, Huawei сильно растет с 8,9%, и появляется компания Oppo с 5,7% рынка. В 2017 году Samsung немного выросла до 20,9%, а Apple потеряла долю до 14%, Huawei, Oppo и Vivo получили 9,8%, 7,3% и 6,5% соответственно. В 2018 разрыв между Huawei и Apple сокращается, а Sasmung всё еще продолжает терять долю с 20%. Apple в позапрошлом году получает 13,4% рынка, а Huawei выросла до 13%. В это время Xiaomi удается восстановить свои позиции с 7,9% на третьем месте.

В 2019 году Huawei удалось занять вторую строчку с 19% рынка, тогда как Samsung всё еще удается удерживать первое место с 22%. Причина тому достаточно успешная линейка смартфонов GalaxyAX0. К тому же в 2019 году Samsung запустила бюджетную линейку Galaxy M.

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Интересно развивается компания Xiaomi, она постепенно наращивает долю рынка, и в 2019 году суммарно может занять 10%. Уже в 2020 году Xiaomi может обогнать Apple, если та, конечно, не увеличит продажи за счёт очень дешёвого iPhone 9. Но если даже не в 2020, в 21 году Xiaomi точно удастся вырваться на 3 место, а в будущем, возможно, и на второе, ведь дела у Huawei идут не очень хорошо в последнее время.

Почему HTC больше нет

Дело в том, что продажи компании с каждым годом становились всё хуже и хуже, поэтому она была вынуждена закрыть свой бизнес и переключиться на другие проекты. Самым популярным стал шлем виртуальной реальности Vive, который она развивает и по сей день.

Xiaomi боится

Компания наблюдает за Huawei и прекрасно понимает, что тоже самое может коснуться и её. Если верить менеджеру по продукции компании, Xiaomi инвестирует в производителей полупроводников, поэтому в случае чего готова работать в условиях санкций. Это приведет к тому, что Samsung и Apple займут твердые позиции, тогда как остальные китайские производители при попытке догнать конкурентов будут угнетены санкциями. Появится сильный разрыву между Samsung, Apple и другими производителями, что не очень хорошо для рынка в целом. Власти США, вероятно, в торговой войне мешают честной конкуренции среди компаний, что приводит к стагнации рынка.

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