Как платить смартфоном бесконтактно без NFC. На Android заработал “Вжух” от Сбербанка

Представьте, что ваш старенький Android без NFC внезапно научился платить в магазине так же легко, как флагман за тысячу долларов. Никаких наклеек, стикеров, чипов и хакерских программ, а вместо них просто маленькая технология, которая все меняет. Сначала она появилась на айфонах, а теперь прилетела и на Android.

Сбербанк запустил технологию “Вжух” для Android, и теперь оплачивать покупки можно даже на самых простых смартфонах. Все потому, что для ее работы не нужен модуль NFC: вся магия происходит через Bluetooth и обновленное приложение СберБанк Онлайн.

Что такое “Вжух” от Сбера

Это способ бесконтактной оплаты, работающий через Bluetooth Low Energy. Такой модуль есть практически в каждом современном устройстве. В Сбере отмечают, что это первая в мире подобная технология, доступная более чем 10 миллионам пользователей, включая тех, у кого в телефоне нет NFC. Для них раньше единственным вариантом были пластиковые карты, стикеры или QR-коды.

Новая технология поддерживает карты всех популярных платежных систем: МИР, Visa и Mastercard. При этом выпускать новую карту или что-то дополнительно подключать не нужно: используется все то, что уже привязано в приложении.

Как происходит оплата “Вжухом”

После обновления приложения СберБанк Онлайн система предложит разрешить доступ к Bluetooth. Это нужно для создания защищенного соединения с терминалом. Дальше все происходит очень просто: на кассе нужно открыть приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию. Оплата запускается даже без входа в аккаунт, так что процесс проходит быстро и без дополнительного ввода пароля.

Работает все просто. При первом запуске банковский клиент попросит разрешение на использование Bluetooth, а также геолокации. Все это можно разрешать, так как есть ограничить доступ, оплата работать не будет.

Затем можно переходить к совершению платежа:

Открываем приложение «Сбера»;

Нажимаем на значок бесконтактной оплаты;

В открывшемся окне для оплаты QR-кодом смахиваем снизу вверх;

Откроется вкладка «Вжух»;

Поднесите смартфон к кассе — готово.

Особый плюс в отсутствии привязки к интернету. Технология работает полностью офлайн, что делает ее удобной в метро, местах с плохой связью или при отключенном мобильном интернете. Это особенно актуально сейчас, когда связь периодически может пропадать или намеренно ограничиваться операторами.

На каких устройствах поддерживается “Вжух”

Новая технология поддерживается на современных биометрических терминалах Сбера: тех самых, что предлагают оплату по улыбке. Именно они оснащены Bluetooth-модулем, способным принять платеж через “Вжух”. Старые терминалы такой функции не имеют, поэтому такой способ оплаты на них пока недоступен.

Если ваш смартфон оснащен NFC, то “Вжух” все равно будет доступен как дополнительная опция, но основной технологией остается классическая бесконтактная оплата, особенно для карт, уже подключенных к SberPay. Сбер также отметил, что новая технология открыта для других банков, так что она имеет все шансы стать новым стандартом бесконтактной оплаты в России.