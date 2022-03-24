Как правильно настроить обои на Xiaomi

Если раньше пользователи любили устанавливать разные темы и обои на свои устройства, то сейчас все начинают потихоньку забывать о возможностях кастомизации смартфона. Ксиоми в этом смысле впереди планеты всей. Китайцы закинули настолько много разных фишек и возможностей, что потеряться среди них ну очень просто. В статье предлагаю разобрать основные фишки настройки обоев на Xiaomi и разобрать детали настроек на телефоне.
Содержание
Как поменять обои на Ксиоми
Чтобы поменять обои на Xiaomi, вам необходимо:
- Открыть настройки на своем смартфоне.
- Далее перейти в раздел Обои.
- После этого в нижней части дисплея тапните на Мой профиль.
- Снова нажмите на пункт Обои, выберите нужное изображение из предложенных.
Также обратите внимание, что в нижней части дисплея есть специальная кнопка со значком Плюс, с помощью которой можно добавить свои картинки и фото и поставить их на заставку. Удобно, что Xiaomi предлагает сразу же добавить картинки напрямую из источников:
- Google Диск.
- Google Фото.
- Файлы.
- Проводник.
- Галерея.
- Облако Mail.ru.
Ну и, конечно, установить обои можно напрямую из галереи, открыв нужное вам изображение, нажав на три точки и выбрав Установить как обои. Если стандартные картинки вас не привлекают, рекомендую вам подборку крутых приложений. Там много интересного.
Почему меняются обои на Xiaomi
В смартфонах Xiaomi есть отдельная фича, которая называется Карусель обоев. Она позволяет менять заставку на экране блокировки в автоматическом режиме без вашего ведома. Функция весьма интересная, ибо с ее помощью вы можете вообще не париться насчет обоев и ходить чуть ли каждый день с новыми обоинами.
Чтобы выключить карусель обоев на Xiaomi, следуйте простой инструкции:
- Перейти в приложение Настройки на Xiaomi.
- Далее открыть Активный экран и блокировка.
- Найти пункт Карусель обоев, перейти в него.
- Затем включить тумблер напротив пункта Включить.
Однако, как я уже говорил, далеко не многим нравится кастомизация своего устройства. В 2022 году многие уже привыкли к стандартным рингтонам и обоям. Ставить каждый раз что-то новое уже моветон — так считают эти ребята. Впрочем, вы всегда можете отключить Карусель обоев с помощью той же инструкции.
По классике смартфон загружает обои из интернета, но в разделе Карусель обоев есть отдельные настройки, которые позволяют загружать фото из галареи. Плюс, можно сделать так, чтобы изображения устанавливались по очереди: то с галереи, то с интернета.
ПОДПИШИСЬ НА НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕН!
Обои на рабочем столе затемняются на Xiaomi
Если вы устанавливаете обои из галереи вручную, то наверняка замечали, что в оригинале изображение выглядит всегда чуть-чуть ярче, а на заставке темнит. Причина кроется в том, что при установке темного режима, смартфон адаптирует под него обои.
Чтобы отключить затемнение обоев на Xiaomi, вам необходимо:
- Перейти на своем смартфоне в Настройки.
- Далее перейти в раздел Экран, затем Темный режим.
- После этого открыть Параметры Темного режима.
- Выключить тумблер напротив пункта Адаптировать обои.
Не устанавливаются обои на экран блокировки Xiaomi
Увы, но частенько с установкой обоев на Xiaomi возникают разные проблемы. То приложение напрочь вылетает, то вместо обоев выскакивает черный экран, то cмартфон просто отказывается ставить новое изображение. Конечно, причин у подобного недуга может быть очень много, но в качестве одного из решений предлагаю следующее:
- Перейдите в Настройки на своем смартфоне.
- Далее откройте раздел Расширенные настройки.
- После этого перейдите в подраздел Для разработчиков (в самом низу).
- Выключите режим разработчика или выключите тумблер напротив Включить оптимизацию.
Вообще, о режиме разработчика мы уже не раз говорили в отдельных статьях, можете ознакомиться. Я бы на вашем месте просто так его не ставил, так как можно с чем-нибудь напортачить и провести несколько часов за поиском нужной инструкции в интернете.
Также настоятельно вам рекомендую устанавливать все обои согласно инструкции, которая описана выше. Если до сегодняшнего дня для загрузки вы использовали только галерею, то обратите на это внимание.
Как теперь покупать смартфоны Samsung в России и сколько они стоят.
Настройки обоев на Xioami — лишь малая часть тех возможностей, которые китайцы положили в свои аппараты. Мы стараемся регулярно рассказывать вам про разные фишки этих устройств и делиться разными лайфхаками. Не так давно, например, рассказывали об эквалайзере и режиме чтения веб-страниц. Заглядывайте!
Если вы столкнулись с какими-то другими проблемами с установкой обоев или с каруселью, смело обращайтесь в наш Телеграм-чат или в комментарии ниже. Вместе с командой читателей мы обязательно вам поможем.