Как правильно настроить обои на Xiaomi

Если раньше пользователи любили устанавливать разные темы и обои на свои устройства, то сейчас все начинают потихоньку забывать о возможностях кастомизации смартфона. Ксиоми в этом смысле впереди планеты всей. Китайцы закинули настолько много разных фишек и возможностей, что потеряться среди них ну очень просто. В статье предлагаю разобрать основные фишки настройки обоев на Xiaomi и разобрать детали настроек на телефоне.

Как поменять обои на Ксиоми

Чтобы поменять обои на Xiaomi, вам необходимо:

Открыть настройки на своем смартфоне.

Далее перейти в раздел Обои.

После этого в нижней части дисплея тапните на Мой профиль.

Снова нажмите на пункт Обои, выберите нужное изображение из предложенных.

Также обратите внимание, что в нижней части дисплея есть специальная кнопка со значком Плюс, с помощью которой можно добавить свои картинки и фото и поставить их на заставку. Удобно, что Xiaomi предлагает сразу же добавить картинки напрямую из источников:

Google Диск.

Google Фото.

Файлы.

Проводник.

Галерея.

Облако Mail.ru.

Ну и, конечно, установить обои можно напрямую из галереи, открыв нужное вам изображение, нажав на три точки и выбрав Установить как обои. Если стандартные картинки вас не привлекают, рекомендую вам подборку крутых приложений. Там много интересного.

Почему меняются обои на Xiaomi

В смартфонах Xiaomi есть отдельная фича, которая называется Карусель обоев. Она позволяет менять заставку на экране блокировки в автоматическом режиме без вашего ведома. Функция весьма интересная, ибо с ее помощью вы можете вообще не париться насчет обоев и ходить чуть ли каждый день с новыми обоинами.

Чтобы выключить карусель обоев на Xiaomi, следуйте простой инструкции:

Перейти в приложение Настройки на Xiaomi.

Далее открыть Активный экран и блокировка.

Найти пункт Карусель обоев, перейти в него.

Затем включить тумблер напротив пункта Включить.

Однако, как я уже говорил, далеко не многим нравится кастомизация своего устройства. В 2022 году многие уже привыкли к стандартным рингтонам и обоям. Ставить каждый раз что-то новое уже моветон — так считают эти ребята. Впрочем, вы всегда можете отключить Карусель обоев с помощью той же инструкции.

По классике смартфон загружает обои из интернета, но в разделе Карусель обоев есть отдельные настройки, которые позволяют загружать фото из галареи. Плюс, можно сделать так, чтобы изображения устанавливались по очереди: то с галереи, то с интернета.

ПОДПИШИСЬ НА НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕН!

Обои на рабочем столе затемняются на Xiaomi

Если вы устанавливаете обои из галереи вручную, то наверняка замечали, что в оригинале изображение выглядит всегда чуть-чуть ярче, а на заставке темнит. Причина кроется в том, что при установке темного режима, смартфон адаптирует под него обои.

Чтобы отключить затемнение обоев на Xiaomi, вам необходимо:

Перейти на своем смартфоне в Настройки.

Далее перейти в раздел Экран, затем Темный режим.

После этого открыть Параметры Темного режима.

Выключить тумблер напротив пункта Адаптировать обои.

Не устанавливаются обои на экран блокировки Xiaomi

Увы, но частенько с установкой обоев на Xiaomi возникают разные проблемы. То приложение напрочь вылетает, то вместо обоев выскакивает черный экран, то cмартфон просто отказывается ставить новое изображение. Конечно, причин у подобного недуга может быть очень много, но в качестве одного из решений предлагаю следующее: