Как правильно выбрать безопасный смартфон на Android

Уж не знаю, насколько я прав, но мне всегда казалось, что пользователи Android – не большие охотники за безопасностью. Об этом говорит и нетребовательность к обновлениям, и общая небоязнь скачивать софт из неизвестных источников, которая наблюдается у большинства пользователей, и склонность раздавать приложениям любые привилегии, которые те запрашивают. Поэтому нет ничего удивительного в том, что заражения на Android случаются гораздо чаще, чем на iOS. Но если научить людей не рыть себе яму, как оказалось, довольно сложно, то вот выявить из обширного ассортимента смартфонов аппарат с наивысшим показателем безопасности – весьма и весьма легко.

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Исследователи Кэмбриджского университета запустили специальный сайт под названием Android Device Security. Они подготовили список самых популярных смартфонов на Android, изучили частоту их обновления, особенности применяемых механизмов шифрования данных и другие показатели, влияющие на безопасность, и представили всю информацию в виде наглядной таблицы. Благодаря ей пользователи смогут самостоятельно выбрать критерии, которые их интересуют, и найти смартфон, который будет им соответствовать.

Самые безопасные смартфоны

На данный момент в базе данных Android Device Security есть информация о смартфонах 7 популярных брендов: Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, Sony, Nokia и Google. То есть, по сути, охват портала довольно широк, учитывая, что сегодня аппараты остальных производителей спросом не избалованы. Единственное, что я бы сюда добавил, — это смартфоны OnePlus. Они не только пользуются большой популярностью, невзирая на резкий скачок цен, которые они испытали, но и получают регулярные обновления в течение минимум трёх лет со дня выпуска.

Критерии безопасных смартфонов

Всего таблица Android Device Security содержит в себе шесть критериев:

Версия операционной системы Android

Актуальный доступный патч безопасности

Поддержка пофайлового шифрования

Отдельный процессор для шифрования

Поддержка бесшовного обновления

Поддержка многопользовательского режима (зачем?)

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В общем говоря, претензий к критериям, которые предлагают исследователи, у меня нет, за исключением одного. Мне не очень понятно, какое отношение поддержка многопользовательского режима имеет к безопасности смартфона. Возможно, таким образом, по мнению исследователей, удастся предотвратить перекрёстный сбор данных, если одним и тем же аппаратом пользуются двое и больше человек. Но, как по мне, это довольно сомнительный критерий, который здесь появился, скорее всего, из-за отсутствия других. Например, я бы куда выше оценил информацию о перерывах между выходами обновлений.

Как выбрать безопасный Android

Однако вот как применять эти данные на практике:

Переходим по этой ссылке на сайт Android Device Security;

В верхней части сайта выбираем и переходим в раздел Database;

В открывшемся окне выбираем Filters;

Здесь выбираем производителя, модель смартфона и вспомогательные критерии безопасности;

Выбираем смартфон, который выдала нам система.

Несмотря на то что идеальных смартфонов вроде бы не существует, если отталкиваться от критериев, предложенных исследователями Кэмбриджского университета, то наиболее безопасными могут считаться собственные аппараты Google. Это вполне логично. Они обладают поддержкой всех защитных протоколов, получают ежемесячные обновления безопасности уже в первую неделю каждого месяца, имеют встроенный процессор, отвечающий за шифрование данных, и поддерживают бесшовное обновление, в отличие от тех же Samsung.

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Исследователи не планируют останавливать развитие проекта и в ближайшее время рассчитывают расширить количество доступных критериев. Помимо собственно обновлений и используемых производителями защитных механизмов, они планируют изучить софт, который предустанавливается на Android-смартфоны по умолчанию, приложения, которые попадают в Google Play, и, собственно говоря, расширить базу смартфонов, охватываемых этими критериями. Поэтому если сейчас вас не устраивают возможности Android Device Security, попробуйте зайти позже — он станет полезнее.