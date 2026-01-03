Как правильно выбрать новый смартфон в 2026 году

Ежегодно производители смартфонов выпускают сотни, а то и тысячи новых моделей, а мы их с большим удовольствием покупаем. Но перед тем, как отдать честно заработанные, нас вынуждают пройти сложный путь от определения того, что не устраивает в старой модели, то образа будущего — того, каким должен быть смартфон 2026 года. Из-за технического прогресса постоянно растут требования к мобильным устройствам, но мы готовы рассказать, как правильно выбрать обновку и не прогадать.

Какой экран должен быть у смартфона

К 2026 году почти не осталось смартфонов с IPS-экранами. Почти все модели за исключением представителей ультрабюджетного сегмента предлагают AMOLED-матрицы, и это — здорово. Ведь они сочнее и ярче IPS. Но при этом, если вы часто используете смартфон в качестве навигатора, в 2026 году все равно стоит подыскать себе модель с IPS-матрицей, поскольку AMOLED свойственно выгорание при выводе статичной картинки.

Разрешение экрана сейчас не играет большой роли, но, скорее всего, вы будете стоять перед выбором одного из четырех вариантов:

HD (720p);

(720p); FullHD (1080p);

(1080p); 1.5K (~1220p);

(~1220p); 2K (1440p).

Даже для большого экрана 2K-разрешение является избыточным и провоцирует лишнее энергопотребление, а потому стоит выбирать модели с дисплеями FullHD или 1.5K, если вам все-таки важна четкость изображения, которую вы определенно не получите, сэкономив и взяв смартфон с HD-дисплеем.

Помимо разрешения обратите внимание на частоту обновления: 60 Гц — это архаизм, из-за которого анимации на дисплее выглядят дерганными. А если помимо картинки вас интересует энергоэффективность экрана, не поскупитесь и переплатите за модель с поддержкой технологии LTPO.

Хорошая камера для смартфона 2026 года

Камера продолжает оставаться одной из главных характеристик смартфона в 2026 году. За исключением ультрабюджетных моделей до 15 тысяч рублей сегодня почти все модели предлагают достойный основной объектив, который делает широкоугольные снимки с фокусным расстоянием 23-25 мм. И даже POCO X7 Pro, заточенный под игры, сможет порадовать вас хорошими снимками на основу.

Решающим фактором в 2026 году является телеобъектив — дополнительная камера, необходимая для красивых портретов и приближения объектов съемки без потери качества. Если вы считаете себя мобильным фотографом, выбирайте смартфонов с телевиком на 60-100 мм (2.6x-5x), который оснащен оптической стабилизацией изображения.

Смартфон с каким процессором лучше купить

Кто бы что ни говорил, а самая важная характеристика смартфона в 2026 году — это процессор. Ведь он влияет не только на игровую производительность устройства, но и на другие параметры, включая автономность и возможности камеры.

В 2026 году не покупайте смартфоны с процессорами, набирающими менее 300 тысяч баллов в AnTuTu. Также старайтесь обходить модели с накопителями стандарта eMMC 5.1, иначе вы неминуемо столкнетесь с лагами даже при решении базовых задач.

Оптимальный вариант процессора в 2026 году — чип, набирающий минимум 700K в AnTuTu и оснащенный накопителем формата UFS 3.1. Больше — лучше. Меньше — смартфон начнет бесить вас раньше положенного.

Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

Также важнейшим параметром является память, которой мы посвятили отдельный материал. Если вы не готовы его читать, то ответим коротко: выбирайте смартфон минимум на 8/256 ГБ.

Наличие 8 ГБ ОЗУ даст запас прочности для работы приложений, а 256 ГБ позволят хранить в памяти не только программы, но и личные фотографии, для которых не придется оформлять подписку на облачное хранилище.

Аккумулятор и мощность зарядки смартфона

Еще в 2025 году началась эпоха кремний-углеродных аккумуляторов, а в 2026-м она получает свое развитие. Это означает, что сейчас 5000 мАч — недостаточная емкость АКБ.

В 2026 году выбирайте смартфон с аккумулятором минимум на 6000 мАч. К слову, такие модели есть даже среди компактов. К примеру, АКБ vivo X300 рассчитан сразу на 6040 мАч. Но при этом не забывайте о важности быстрой зарядки, выбирая модели, которые поддерживают мощность тока 65 Вт и больше.

Полезные фишки смартфонов 2026 года

Наконец, перед покупкой смартфона в 2026 году обратите внимание на другие фишки, которые могут быть вам полезны:

NFC. Отсутствует у некоторых дешевых смартфонов, что ограничивает возможности бесконтактной оплаты только QR-кодом.

Отсутствует у некоторых дешевых смартфонов, что ограничивает возможности бесконтактной оплаты только QR-кодом. eSIM. Фишка моделей среднего класса и выше, позволяющая регистрировать номер телефона без физической SIM-карты.

Фишка моделей среднего класса и выше, позволяющая регистрировать номер телефона без физической SIM-карты. Беспроводная зарядка. Штука, помогающая заряжать смартфон без проводов, в том числе на специальной магнитной подставке в автомобиле.

Штука, помогающая заряжать смартфон без проводов, в том числе на специальной магнитной подставке в автомобиле. Влагозащита корпуса. Пускай на нее не действует гарантия, но смартфон, имеющий сертификацию IP67/68/69 с большей вероятностью переживет прямой контакт с водой.

К этим дополнительным фишкам каждый из вас может добавить собственные пожелания, которые в любом случае будут субъективными и важными в разной степени, исходя из личных предпочтений.