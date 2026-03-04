Как Samsung испортила экран Galaxy S26 Ultra

Samsung любит добавлять в Ultra-линейку уникальные функции, и приватный экран как раз из этой серии: чтобы сосед в метро не читал ваши сообщения. Но первые отзывы пользователей о Galaxy S26 Ultra показывают, что у такого решения есть побочный эффект — и он заметен в повседневной работе.

В сети начали появляться первые отзывы о работе флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. И они далеко не все положительные. Оказывается, новинка не лишена проблем, причем серьезных — они касаются самого главного компонента устройства, который получил необычную функцию, удивившую даже Apple.

А именно, владельцы жалуются, что экран Galaxy S26 Ultra выглядит заметно темнее, чем у предыдущего поколения. Вот сравнение на максимальной яркости — видно, что у нового флагмана панель более тусклая и уходит в красные тона.

Вторая претензия — цветовые искажения при легком наклоне смартфона, особенно на белом фоне. Видимо, это как раз про красный оттенок на белом фоне. И это не глюк матрицы, а скорее побочный эффект новой технологии приватного дисплея: чтобы ограничить обзор сбоку, дисплей буквально начинает по-другому вести себя под углами. Это, впрочем, объясняется принципом работы экрана-антишпиона.

Но есть еще один момент, который всплывает в отзывах: мелкие детали на экране Galaxy S26 Ultra выглядят рыхлыми, особенно текст. Пользователи пишут, что тут грубые края у черных букв на светлом фоне и в целом менее чистая картинка по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Для людей с чувствительным зрением это важнее, чем кажется: если вы много читаете с телефона, лишняя шероховатость границ сильно утомляет.

Почему экран Galaxy S26 Ultra хуже

Во всем виноват алгоритм работы нового экрана. Он использует разные типы субпикселей — часть отвечает за нормальный широкий угол обзора, а часть делает картинку узконаправленной. Когда включается приватный режим, широкие субпиксели отключаются или работают иначе, чтобы с боков картинку было почти не видно.

Цена этого — падение яркости и те самые изменения оттенков при наклоне. А вместе с ними и те самые шероховатости на контрастных границах. Решить это отключением функции приватного дисплея не получится, поскольку такова структура экрана изначально.

А, так как проблема реально завязана на структуру панели, то и исправить это обновлением уже не получится. Прошивка может подправить калибровку, яркость, поведение режимов, но физику пикселей она не перепишет. Именно поэтому в крупных англоязычных обзорах уже обсуждают это как массовый брак.

Логичный вывод сейчас такой: перед покупкой S26 Ultra лучше посмотреть вживую, а если вы уже купили и чувствуете сильный дискомфорт, то не затягивайте с возвратом или обменом в рамках правил магазина. Ведь привыкнуть к такому будет сложно, да и зачем, если за это приходится отдавать большие суммы.