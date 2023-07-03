Как Samsung продает вам смартфоны с плохими экранами, а вы ведётесь

Компания Samsung известна своими разработками в области экранов. Именно она раньше других производителей смартфонов стала внедрять AMOLED-матрицы в недорогие девайсы, в то время как конкуренты поголовно использовали IPS-панели с посредственной контрастностью и низким уровнем яркости. Но так было несколько лет назад. В настоящий момент решения Samsung по многим показателям проигрывают даже китайским дисплеям. Почему так случилось и действительно ли сейчас, покупая корейский смартфон, вы получите аппарат с плохим экраном.

Что за технология экрана PLS

Люди, которые приходили в магазин электроники в 2020 году, имея на руках примерно 20 000 ₽, выбирали между Samsung Galaxy A51 с экраном AMOLED и Redmi Note 9 Pro с IPS. Это были две очень популярные модели, демонстрировавшие разное отношение производителей к ключевым характеристикам своих гаджетов. Redmi Note 9 Pro, скорее, являлся смартфоном для гиков, поскольку предлагал довольно мощный процессор, емкий аккумулятор и быструю зарядку. А вот массовый покупатель выбирал Galaxy A51, так как видел на витрине насыщенный и практически безрамочный экран Samsung, создававший первое и самое яркое впечатление об устройстве.

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Другое дело, что остальные характеристики Galaxy A51 превращали взаимодействие со смартфоном в сущий кошмар, но вот экрану этой модели не было равных. К 2023 году все перевернулось с ног на голову. Сегодня на витрине вы встретите Galaxy A14 и Redmi Note 11. Оба смартфона стоят примерно 15 тысяч рублей и демонстрируют сопоставимый уровень производительности. Однако экран Samsung выполнен по технологии PLS, а не AMOLED, как это можно было бы представить 3 года назад.

Redmi Note 11 с хорошим экраном

Матрица PLS — это аналог IPS, разработанный компанией Samsung. Корейцы продолжают устанавливать такие дисплеи в недорогие смартфоны, чья цена составляет менее 20 000 ₽, хотя почти все китайцы в данном ценовом сегменте перешли на более совершенные AMOLED-панели. Но это еще полбеды, ведь PLS зачастую проигрывает IPS.

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Хотя в технологическом плане разницы между IPS и PLS нет, матрицы Samsung в целом уступают своим аналогам. При прочих равных они менее яркие, в чем вы можете убедиться, сопоставив смартфоны Galaxy A14 и realme C55. Пиковое значение яркости экрана первого достигает 450 нит, а второго — 680 нит.

realme C55 с хорошим экраном

При лобовом сравнении становится очевидно, что технология PLS, презентованная в 2010 году как улучшенная версия IPS, перестала развиваться. Причем стагнация затрагивает как PLS, так и AMOLED Samsung.

ШИМ экранов Samsung

При разработке более дорогих смартфонов Samsung предсказуемо делает выбор в пользу матрицы AMOLED, которую корейцы используют вот уже второй десяток лет. Однако за прошедшее время свои аналоги научились делать китайцы. Об этом я уже рассказывал в тексте, где развеял миф повсеместного применения экранов Samsung.

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Главный минус AMOLED-матриц, применяемых в смартфонах Samsung, заключается в широтно-импульсной модуляции (ШИМ). С целью регулировки яркости применяется мерцание, которое зачастую становится заметно человеку, вызывая тем самым сухость в глазах, головные боли и прочие неприятные последствия.

В отличие от других компаний, Samsung продолжает игнорировать проблему, а ведь уже придумано два способа ее решения:

отказ от ШИМ за счет функции DC Dimming;

увеличение частоты мерцания, чтобы пульсация стала незаметной.

Ничего из этого Samsung не делает. Частота мерцания экранов самых дорогих корейских смартфонов составляет 240 Гц, а ведь этот показатель даже не соответствует требованиям ГОСТ Р 54945-2012, который в том числе регулирует допустимое значение световой пульсации в помещении (минимум 300 Гц). Что с конкурентами? Они еще с 2018 года предлагают функцию DC Dimming, а с недавних пор заявляют сверхвысокую частоту ШИМ вплоть до 2160 Гц.

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Телефон с безрамочным экраном — это не к Samsung

Экраны Samsung теперь уступают дисплеям устройств других компаний не только в технологическом плане, но и в эстетическом. Если Galaxy A51, упомянутый в самом начале текста, был эталоном безрамочности в своем ценовом сегменте на 2020 год, то отступы смартфона Galaxy A54 просто не выдерживают никакой критики. Причем подобное можно сказать о каждом Samsung за исключением флагманов из S-серии.

POCO X5 Pro с хорошим экраном

Увеличение отступов было бы простительно, если бы их целью стало достижение симметрии. Но широкие рамки экрана по бокам не дают устройствам Samsung избавиться от подбородка. Отступ снизу все равно дает о себе знать, из-за чего корейские смартфоны банально кажутся устаревшими.

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Какой телефон с хорошим экраном купить

Конечно, все вышесказанное не играет определяющую роль, но факт остается фактом: дисплеи Samsung выглядят менее эстетично, не являются безопасными для глаз, а еще уступают в технологическом плане конкурентам. В этой связи вам стоит обратить внимание на другие смартфоны с хорошим экраном, каждый из которых в своем ценовом сегменте будет лучше, чем у корейского аналога:

Говоря о дисплеях, не нужно забывать и о том, что, как правило, смартфоны Samsung почти всегда дороже устройств конкурирующих фирм. Остался ли смысл покупать корейские девайсы в 2023 году — решайте сами, но мой вывод очевиден без лишних пояснений.