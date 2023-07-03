Как Samsung продает вам смартфоны с плохими экранами, а вы ведётесь

Компания Samsung известна своими разработками в области экранов. Именно она раньше других производителей смартфонов стала внедрять AMOLED-матрицы в недорогие девайсы, в то время как конкуренты поголовно использовали IPS-панели с посредственной контрастностью и низким уровнем яркости. Но так было несколько лет назад. В настоящий момент решения Samsung по многим показателям проигрывают даже китайским дисплеям. Почему так случилось и действительно ли сейчас, покупая корейский смартфон, вы получите аппарат с плохим экраном.
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Что за технология экрана PLS
Люди, которые приходили в магазин электроники в 2020 году, имея на руках примерно 20 000 ₽, выбирали между Samsung Galaxy A51 с экраном AMOLED и Redmi Note 9 Pro с IPS. Это были две очень популярные модели, демонстрировавшие разное отношение производителей к ключевым характеристикам своих гаджетов. Redmi Note 9 Pro, скорее, являлся смартфоном для гиков, поскольку предлагал довольно мощный процессор, емкий аккумулятор и быструю зарядку. А вот массовый покупатель выбирал Galaxy A51, так как видел на витрине насыщенный и практически безрамочный экран Samsung, создававший первое и самое яркое впечатление об устройстве.
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Другое дело, что остальные характеристики Galaxy A51 превращали взаимодействие со смартфоном в сущий кошмар, но вот экрану этой модели не было равных. К 2023 году все перевернулось с ног на голову. Сегодня на витрине вы встретите Galaxy A14 и Redmi Note 11. Оба смартфона стоят примерно 15 тысяч рублей и демонстрируют сопоставимый уровень производительности. Однако экран Samsung выполнен по технологии PLS, а не AMOLED, как это можно было бы представить 3 года назад.
Redmi Note 11 с хорошим экраном
Матрица PLS — это аналог IPS, разработанный компанией Samsung. Корейцы продолжают устанавливать такие дисплеи в недорогие смартфоны, чья цена составляет менее 20 000 ₽, хотя почти все китайцы в данном ценовом сегменте перешли на более совершенные AMOLED-панели. Но это еще полбеды, ведь PLS зачастую проигрывает IPS.
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Хотя в технологическом плане разницы между IPS и PLS нет, матрицы Samsung в целом уступают своим аналогам. При прочих равных они менее яркие, в чем вы можете убедиться, сопоставив смартфоны Galaxy A14 и realme C55. Пиковое значение яркости экрана первого достигает 450 нит, а второго — 680 нит.
При лобовом сравнении становится очевидно, что технология PLS, презентованная в 2010 году как улучшенная версия IPS, перестала развиваться. Причем стагнация затрагивает как PLS, так и AMOLED Samsung.
ШИМ экранов Samsung
При разработке более дорогих смартфонов Samsung предсказуемо делает выбор в пользу матрицы AMOLED, которую корейцы используют вот уже второй десяток лет. Однако за прошедшее время свои аналоги научились делать китайцы. Об этом я уже рассказывал в тексте, где развеял миф повсеместного применения экранов Samsung.
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Главный минус AMOLED-матриц, применяемых в смартфонах Samsung, заключается в широтно-импульсной модуляции (ШИМ). С целью регулировки яркости применяется мерцание, которое зачастую становится заметно человеку, вызывая тем самым сухость в глазах, головные боли и прочие неприятные последствия.
В отличие от других компаний, Samsung продолжает игнорировать проблему, а ведь уже придумано два способа ее решения:
- отказ от ШИМ за счет функции DC Dimming;
- увеличение частоты мерцания, чтобы пульсация стала незаметной.
Ничего из этого Samsung не делает. Частота мерцания экранов самых дорогих корейских смартфонов составляет 240 Гц, а ведь этот показатель даже не соответствует требованиям ГОСТ Р 54945-2012, который в том числе регулирует допустимое значение световой пульсации в помещении (минимум 300 Гц). Что с конкурентами? Они еще с 2018 года предлагают функцию DC Dimming, а с недавних пор заявляют сверхвысокую частоту ШИМ вплоть до 2160 Гц.
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Телефон с безрамочным экраном — это не к Samsung
Экраны Samsung теперь уступают дисплеям устройств других компаний не только в технологическом плане, но и в эстетическом. Если Galaxy A51, упомянутый в самом начале текста, был эталоном безрамочности в своем ценовом сегменте на 2020 год, то отступы смартфона Galaxy A54 просто не выдерживают никакой критики. Причем подобное можно сказать о каждом Samsung за исключением флагманов из S-серии.
Увеличение отступов было бы простительно, если бы их целью стало достижение симметрии. Но широкие рамки экрана по бокам не дают устройствам Samsung избавиться от подбородка. Отступ снизу все равно дает о себе знать, из-за чего корейские смартфоны банально кажутся устаревшими.
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Какой телефон с хорошим экраном купить
Конечно, все вышесказанное не играет определяющую роль, но факт остается фактом: дисплеи Samsung выглядят менее эстетично, не являются безопасными для глаз, а еще уступают в технологическом плане конкурентам. В этой связи вам стоит обратить внимание на другие смартфоны с хорошим экраном, каждый из которых в своем ценовом сегменте будет лучше, чем у корейского аналога:
- vivo Y35. Модель с современным IPS-экраном за 10-12 тысяч рублей.
- Redmi Note 11. Смартфон с AMOLED-матрицей по цене Galaxy A14.
- realme 10 Pro+ 5G. Девайс с экраном-водопадом и высокой частотой ШИМ.
- HONOR 70. Экран-водопад и продвинутые характеристики смартфона, который кладет на лопатки Galaxy A54.
- Xiaomi 12T. Субфлагман, имеющий экран с повышенным разрешением и частотой ШИМ 1920 Гц.
Говоря о дисплеях, не нужно забывать и о том, что, как правило, смартфоны Samsung почти всегда дороже устройств конкурирующих фирм. Остался ли смысл покупать корейские девайсы в 2023 году — решайте сами, но мой вывод очевиден без лишних пояснений.