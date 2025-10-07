Как Samsung смеялась над Apple, а потом сама скопировала все недостатки айфона

Герман Вологжанин

Всем известна любовь китайских брендов к высмеиванию Apple. У нашего Redmi за 10 тысяч камера на 108 мегапикселей, а твой айфон так умеет? Шах и мат, хейтеры! Реклама китайских продуктов, построенная на сравнении ничего не значащих цифр, выглядит нелепо, но еще нелепее смотрятся попытки корейской компании Samsung подколоть Apple. Она годами высмеивала недостатки айфонов, а со временем сама перенимала их, что свидетельствует об абсолютной вторичности смартфонов Galaxy.

Как Samsung смеялась над Apple, а потом сама скопировала все недостатки айфона. Samsung всегда копирует Apple и не может иначе. Изображение: Matthew Moniz. Фото.

Samsung всегда копирует Apple и не может иначе. Изображение: Matthew Moniz

Зарядка в комплекте Samsung

Хрестоматийный пример — отказ от зарядки в комплекте смартфона. Ох, как Samsung подкалывала Apple в 2020 году, когда американцы пошли решили увеличить прибыль от продажи iPhone 12, лишив их комплектных аксессуаров. На следующий день после презентации смартфона конкурентов в Twitter-аккаунте Samsung появилось сообщение:

Ваш смартфон не будет поставляться с зарядным устройством? С Galaxy мы включили все, что вам нужно. От зарядного устройства до лучших функций, приложений и сервисов.

После этого Samsung еще выпустила рекламный ролик «Gorgeous as Always», где еще раз высмеяла жадность Apple, а всего через несколько месяцев (в январе 2021 года) корейская компания представила Galaxy S21 без зарядки в комплекте. Ну а что? По словам Samsung, такое решение позволяет «вносить вклад в устойчивое развитие» экологии.

Корпус смартфонов Samsung

Во время той же презентации iPhone 12 корейцы решили подшутить над рубленными гранями новых смартфонов Apple: якобы, из-за своих размеров они чертовски неудобные, в отличие от скругленных Samsung Galaxy. Стоит признать, в случае с корпусом корейцы терпели аж полтора года, и лишь в феврале 2024 года скопировали фишку дизайна и выпустили Galaxy S24 с рубленными гранями, как у iPhone.

Корпус смартфонов Samsung. Теперь смартфоны Samsung даже внешне похожи на iPhone. Изображение: Marques Brownlee. Фото.

Теперь смартфоны Samsung даже внешне похожи на iPhone. Изображение: Marques Brownlee

Сегодня сеульская компания повторяет за Apple во всем. Каждый ее смартфон от бюджетки за 10 тысяч до навороченного флагмана имеет плоские грани на торцах, а в комплекте есть только USB-кабель. Главные конкуренты Apple все-таки.

Карты памяти во флагманах Samsung

Высмеивать Apple корейцы начали еще задолго до выхода iPhone 12. В то время как ни один айфон не имел слота для карт памяти, Samsung систематически устанавливала его во все свои смартфоны, включая флагманы Galaxy S, что в какой-то момент стало большой редкостью даже для рынка Android.

Так, в сентябре 2016 года после выхода iPhone 7 корейские мастера иронии выпустили рекламный ролик, стилизованный под сериал «Ходячие мертвецы», где зомби спрашивает: «Нужно больше памяти?», после чего демонстрируется слот MicroSD в актуальном на тот момент Galaxy S7.

Карты памяти во флагманах Samsung. Слота для карт памяти во флагманах Samsung нет со времен Galaxy S20. Изображение: TechDaily. Фото.

Слота для карт памяти во флагманах Samsung нет со времен Galaxy S20. Изображение: TechDaily

Но спустя 5 лет Samsung вновь села в лужу, лишив Galaxy S21 слота для карт памяти. Как объяснили? Ну, рассказали про «опасность» и «медлительность» карт памяти, разумеется, ни разу не упомянув о своих плоских шутках.

Разъем для наушников в Samsung Galaxy

Та же история была с разъемом для наушников. Apple отказалась от него в том же 2016 году, когда представила iPhone 7, на что Samsung традиционно ответила рекламным роликом со следующим содержанием:

Есть ли у вас устаревший, неудобный разъем для наушников? Поменяйте его на Galaxy Note 7. Сохраните свои наушники. Мы заботимся о том, что для вас важно.

Итог предсказуем: компания убрала разъем для наушников в Galaxy S10, объяснив свое решение освобождением места ради увеличения емкости аккумулятора. Наверное, поэтому в 2025 году у смартфонов Samsung самые маленькие батареи среди всех Андроидов.

Двойная камера айфона и Samsung

А еще в 2016 году Samsung смеялась над двойной камерой iPhone 7 Plus. «Зачем смартфону вторая камера?» — иронизировали корейцы, а в 2018 году выпустили Galaxy A9, у которого было уже 4 камеры. Ах, да, это другое.

Сегодня Apple устанавливает в свои смартфоны от одной до трех камер, и каждая из них приносит пользу. Samsung же любит оснащать свои бюджетники бесполезными заглушками на 2-5 МП, чтобы было. Ну а как иначе?

Популярная платформа готовит крипту для расчётов за покупки в Walmart. Почему это важно?
Что делать, если на айфоне закончилась свободная память?