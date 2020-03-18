Коронавирус стал причиной закрытия многих офисов с переходом на удаленную работу. Такой формат работы сегодня является оптимальным, дабы не подвергать опасности работников, ведь вирус всё сильнее распространяется по всему миру, поэтому есть смысл беспокоиться. Но как же сделать так, чтобы работа из дома не превращалась в постоянный отдых или стресс? Как себя контролировать? В этом случае мы предлагаем вам ряд советов, и именно смартфон может стать помощником (но в основном вредителем) в этом вопросе.

По статистике, 5 миллионов американцев работают из дома как минимум половину недели. В США доля удаленных работников от общего числа равна 34-36%, в России же цифры гораздо скромнее — около 5-10%. Удаленная работа хоть и позволяет экономить работодателям немалые деньги, она приводит к меньшему контролю работников, которые могут недостаточно эффективно работать.

С приходом коронавируса многие компании решили перейти на удаленный формат работы, и в ближайшее время могут начаться проблемы с эффективностью удаленных работников, так как офисные работники не приспособлены работать удаленно так же эффективно, как в офисе. И если вас волнует вопрос эффективности, мы можем предложить вам ряд советов, которые позволят не тратить время впустую и не выгореть через месяц. И поможет нам в этом обычный смартфон на Android.

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Откажитесь от телефона

Во время удаленной работы имеется большое желание поработать на диване или лежа на кровати с телефоном в руке, но это приводит к тому, что человек расслабляется и теряет эффективность, поэтому старайтесь в рабочее время полностью отказаться от использования смартфона.

Я работаю уже достаточно времени удаленно, чтобы заявить твердо, что смартфон — это главный предмет, способный отвлечь во время работы. Представьте, что у вас попросту нет телефона.

Используйте функции Цифрового благополучия и технику помидора

Если всё-таки по работе вам приходится поглядывать в смартфон, старайтесь включить ограничения на использование ряда приложений, это поможет отказаться при использовании устройства от таких приложений, как YouTube или Instagram. Неплохо будет, если вы отключите все уведомления на смартфоне.

Кроме того, еще одной приятной функцией Цифрового благополучия является возможность активировать черно-белый режим, при котором экран из цветного превращается в черно-белый. Это позволит не заострять внимание на телефоне.

Еще один способ сделать удаленную работу эффективной, скачать на смартфон приложение, реализующее технику помидора. Эта техника представляет собой таймеры рабочего времени.

Активируйте таймер и работайте 25 минут, после 20 минут приложение предложит сделать перерыв длительностью в 5 минут. 5 помидоров по 25 минут позволят сделать перерыв на 15 минут. Такая техника позволяет не напрягать мозг слишком сильно во время работы и оставаться эффективным даже к вечеру.

Используйте рабочую одежку, напоминания, будильник и нормальную технику

Конечно, это мало связано с телефоном, но эффективным методом может стать надевание вещей, в которых вы обычно бываете на работе, это позволит вам не расслабляться.

Многим кажется, что работа удаленно — это возможность вставать в 12 часов дня и заканчивать работу в 21-23 часа вечера или вовсе ночью. Однако это наименее эффективный подход, который ни к чему хорошему не приведет.

Самый здоровый сон — это сон в ночное время, поэтому старайтесь садиться за компьютер в 9 часов утра и заканчивать работу в 18 часов вечера по расписанию. Не давайте себе поблажек, потому что дальше будет только хуже.

Не следует работать ночью

Неизвестно, как долго продлится карантин, поэтому стоит купить себе удобное офисное кресло, хороший монитор, компьютер — всё то, что сделает работу комфортной.

Особое внимание стоит уделить именно монитору, ведь от этого зависит то, как быстро будут уставать ваши глаза и как быстро вы начнете ощущать, что ваше зрение ухудшилось. Присмотритесь к 2K-мониторам с повышенной частотой обновления экрана — это снизит нагрузку на глаза значительно.

Старайтесь общаться с живыми людьми

Общение в мессенджерах, конечно, хорошо, но старайтесь каждый день общаться с живыми людьми, потому что 1-2 месяца работы в таком режиме могут привести к нервному срыву, ощущению оторванности от мира, ощущению одиночества. Это крайне опасное состояние.

Возможно, работодатель предложит вам ежедневные вечерние обсуждения работы по скайпу. Такой вариант, конечно, неплох, но всё-таки именно живое общение поможет избавиться от опасного ощущения оторванности от общества.

Займитесь спортом

Поход в офис это всегда движение. Даже если с утра вы тратите 20-40 минут на путь до работы, ваш организм всё равно двигается и это неплохая тренировка в том числе для вашего сердца и сосудистой системы. А теперь представьте, что вы каждый день не выходите из дома и, встав с кровати, сразу же садитесь за работу.

В таком режиме уже через пару месяцев вы станете замечать быструю утомляемость, повышенное давление. После 2 часов работы делайте разминки, а по вечерам не ленитесь уделять час времени на прогулки или пробежки на свежем воздухе — это необходимо вашему организму.

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