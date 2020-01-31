Популярные аналитические агентства, наконец, опубликовали статистику по продажам смартфонов за 2019 год, включая 4 квартал 2019 года. Если результаты за весь 2019 год для многих могут показаться вполне нормальными, ситуация с четвертым кварталом стала совсем уж неожиданной. Как вы уже догадались, речь пойдет о компании Huawei, которую в мае этого года отключили от сервисов Google. Это стало причиной серьезного падения продаж в четвёртом квартале 2019 года. Вместе с тем наблюдается серьезный рост продаж смартфонов компании Apple. Удивительно, ведь многие не так давно говорили, что купертиновцам скоро придет конец, но, видимо, пока рано хоронить компанию Apple.

Для начала давайте посмотрим статистику за весь 2019 год. В сравнении с 2018 годом Huawei увеличила показатели на 2%, между тем, Samsung удалось увеличить долю рынка на 1%. Apple, входящая в тройку лидеров, потеряла один процент рынка, заняв 13% сравнении с 14 процентами годом ранее. Huawei между тем занимает 16% рынка, а компания Samsung 20%.

По графику ниже можно заметить, что в первом, втором и третьем кварталах прошлого года Samsung и Huawei серьёзно увеличили долю рынка, однако затем наблюдается резкое падение, при этом в случае с Huawei падение более существенное и составило 7%. Не совсем понятно, с чем связано падение продаж устройств компании Samsung. Вероятная причина тому — серьезный рост интереса потребителей к аппаратам Apple, которой удалось поставить в четвёртом квартале 2019 года 78,4 млн устройств. Между тем, в четвёртом квартале 2019 года Samsung поставила 70,8 млн телефонов, а Huawei удалось поставить лишь 56 млн аппаратов, заняв 15,2% рынка. Samsung при этом заняла 19,2% рынка, а Apple 21,3% рынка. Удивительные результаты.

В целом, в 2019 году мировые поставки смартфонов упали на 2% до 1,37 млрд штук в сравнении с 2018 годом. И это несмотря на то, что в третьем и четвёртом квартале наблюдался рост интереса потребителей к телефонам.

Что же делать компании Huawei?

Очевидно, если бы не подобная проблема с санкциями, инициатором которой выступило правительство США, сегодня Huawei могла бы стать лидером мирового рынка, однако вместо этого мы наблюдаем серьезное ухудшение показателей в четвёртом квартале 2019 года. Huawei ранее заявила, что даже в случае отмены санкций она не вернется к сервисам Google, и это серьезный репутационный удар по американской компании. Вряд ли в дальнейшем китайские производители, такие как Xiaomi, Oppo и Vivo, будут полностью доверять своим коллегам из Соединенных Штатов. К тому же не так давно Xiaomi заявила, что у неё есть план на случай, если США ведет против неё санкции. Такая ситуация не очень хороша для Google, и это очевидно. Если компании Huawei удастся привести в порядок свой магазин приложений, это станет хорошим примером для остальных, которые вместо сервисов Google станут использовать сервисы Huawei, просто потому что китайцы больше доверяют китайцам, что логично. Кроме того, Huawei предлагает гораздо меньший процент в своём магазине приложений в качестве налога — всего 15% в сравнении с 30 процентами в Google Play. Данный факт подталкивает разработчиков приложений и игр серьёзнее отнестись к вопросу поддержки App Gallery.

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Очень интересно, какими будут продажи компании Huawei в 2020 году, потому что спад действительно очень сильный и не свойственный. Мировые продажи телефонов Huawei составляют 40% от общих продаж, и как минимум можно ожидать падения на эти самые 40%. В худшем случае от компании могут отвернуться и внутри Китая, к тому же не стоит сбрасывать со счетов текущее положение дел, связанное с распространением нового вируса. Уже многие заявляют, что новый вирус серьезно скажется на экономической ситуации в Китае, и, несомненно, частью всего этого может стать компания Huawei. Уже сейчас в России запрещены поставки всех китайских устройств на 2 недели, и неизвестно что будет дальше.

Ещё один козырь в руках Huawei — это собственная операционная система HarmonyOS. Это OS нового поколения на основе микроядра, она способна устанавливаться как на умные часы и лампочки, так и на персональные компьютеры и смартфоны. А за счет специальных оптимизаций, а также удаление лишнего кода ядра Linux, Huawei сделает систему более оптимизированной в сравнении с Android. Пока, конечно, рано утверждать. Но не исключено, что сценарий может быть именно таким, и многие компании захотят использовать систему Huawei в своих телефонах. В этом случае Google уж точно не позавидуешь. Интересно знать, что думают по этому поводу наши читатели. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.