Как снимает камера Galaxy S26 Ultra: первые фото, характеристики, новая цена и дата выхода

Первые живые фото, якобы сделанные на Samsung Galaxy S26 Ultra, уже утекли в сеть. И это как раз тот случай, когда утечка интересная, потому что в ней не рендеры, а реальная картинка в сложных условиях. Речь идет о ночной съемке с яркими точечными огнями и неоном: типичном стресс-тесте для мобильных алгоритмов HDR и шумоподавления. Справился ли с этой задачей новый смартфон?

О чем говорят первые фото с камеры Galaxy S26 Ultra

Один из зарубежных инсайдеров выложил в социальную сеть X три фотографии, которые, якобы, были сделаны на камеры Samsung Galaxy S26 Ultra. Каждый снимок — определенный уровень приближения и соответствующий ему модуль: основной, телевик 3x и перископ 5x.

Если верить слухам, камеры в новом смартфоне будут практически прошлогодними в аппаратном плане, а если что и изменится, так это только программная оптимизация. Впрочем, сейчас не так важно, будут ли там физические улучшения, ведь еще до анонса смартфон может похвастать очень даже хорошим качеством съемки.

На примерах в нашем Telegram-канале видно, что он хорошо удерживает баланс между тенями и яркими участками: свет от фонарей и вывесок не превращается в белую кашу, а тени не проваливаются в черноту. При этом нет ощущения, что картинку замылили агрессивным шумодавом, хотя и самого шума здесь не видно. Так что детали выглядят достаточно живо.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Точные спецификации пока еще не раскрываются, но если собрать все утечки воедино, то основные характеристики флагмана выглядят так:

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra Экран 6.9″, Dynamic AMOLED, 120 Гц, HDR, до 3000 нит Разрешение 3120×1440 Защита IP68 Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) или Exynos 2600 ОЗУ 12 ГБ Память 256 / 512 / 1024 ГБ Камеры 200 Мп (основная) + 50 Мп (ультраширик) + 12 Мп (3×) + 50 Мп (5×) Фронтальная камера 12 Мп Аккумулятор 5400 мА*ч Зарядка Проводная до 45 Вт, беспроводная до 15 Вт, Qi2, реверсивная Дополнительно Ультразвуковой сканер отпечатка под экраном, стилус ОС Android 16 (до 7 обновлений ОС)

Одной из фишек новинки должен стать приватный экран. Что это такое и ка работает — рассказали в этом материале.

Когда выйдет и сколько будет стоить Galaxy S26 Ultra

По всем слухам, релиз всех Galaxy S26 ожидается 25 февраля, так что до выхода остается меньше месяца. А вот продажи, вероятно, стартуют немного позже, и об этом тоже говорилось в утечках. Всему виной дефицит микросхем, который, ко всему прочему, не помешал компании снизить цены на смартфоны.

Если верить слухам, в Европе Galaxy S26 Ultra в версиях 256/512 ГБ будет стоить примерно на 100 евро дешевле, чем предыдущее поколение:

около 1349 евро за 256 ГБ;

1469 евро за 512 ГБ;

цена за 1 ТБ будет прежней.

А вот для США цены на базовую линейку могут сохраниться на привычном уровне: 799 долларов за Galaxy S26, 999 долларов за S26+ и 1199 долларов за S26 Ultra.