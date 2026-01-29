Как снимает камера Galaxy S26 Ultra: первые фото, характеристики, новая цена и дата выхода

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Первые живые фото, якобы сделанные на Samsung Galaxy S26 Ultra, уже утекли в сеть. И это как раз тот случай, когда утечка интересная, потому что в ней не рендеры, а реальная картинка в сложных условиях. Речь идет о ночной съемке с яркими точечными огнями и неоном: типичном стресс-тесте для мобильных алгоритмов HDR и шумоподавления. Справился ли с этой задачей новый смартфон?

Как снимает камера Galaxy S26 Ultra: первые фото, характеристики, новая цена и дата выхода. Чем порадует камера в новом флагмане Samsung? Изображение: Android Head. Фото.

Чем порадует камера в новом флагмане Samsung? Изображение: Android Head

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

О чем говорят первые фото с камеры Galaxy S26 Ultra

Один из зарубежных инсайдеров выложил в социальную сеть X три фотографии, которые, якобы, были сделаны на камеры Samsung Galaxy S26 Ultra. Каждый снимок — определенный уровень приближения и соответствующий ему модуль: основной, телевик 3x и перископ 5x.

Если верить слухам, камеры в новом смартфоне будут практически прошлогодними в аппаратном плане, а если что и изменится, так это только программная оптимизация. Впрочем, сейчас не так важно, будут ли там физические улучшения, ведь еще до анонса смартфон может похвастать очень даже хорошим качеством съемки.

На примерах в нашем Telegram-канале видно, что он хорошо удерживает баланс между тенями и яркими участками: свет от фонарей и вывесок не превращается в белую кашу, а тени не проваливаются в черноту. При этом нет ощущения, что картинку замылили агрессивным шумодавом, хотя и самого шума здесь не видно. Так что детали выглядят достаточно живо.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Точные спецификации пока еще не раскрываются, но если собрать все утечки воедино, то основные характеристики флагмана выглядят так:

ХарактеристикиSamsung Galaxy S26 Ultra
Экран6.9″, Dynamic AMOLED, 120 Гц, HDR, до 3000 нит
Разрешение3120×1440
ЗащитаIP68
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) или Exynos 2600
ОЗУ12 ГБ
Память256 / 512 / 1024 ГБ
Камеры200 Мп (основная) + 50 Мп (ультраширик) + 12 Мп (3×) + 50 Мп (5×)
Фронтальная камера12 Мп
Аккумулятор5400 мА*ч
ЗарядкаПроводная до 45 Вт, беспроводная до 15 Вт, Qi2, реверсивная
ДополнительноУльтразвуковой сканер отпечатка под экраном, стилус
ОСAndroid 16 (до 7 обновлений ОС)

Одной из фишек новинки должен стать приватный экран. Что это такое и ка работает — рассказали в этом материале.

Когда выйдет и сколько будет стоить Galaxy S26 Ultra

По всем слухам, релиз всех Galaxy S26 ожидается 25 февраля, так что до выхода остается меньше месяца. А вот продажи, вероятно, стартуют немного позже, и об этом тоже говорилось в утечках. Всему виной дефицит микросхем, который, ко всему прочему, не помешал компании снизить цены на смартфоны.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда выйдет и сколько будет стоить Galaxy S26 Ultra. Дизайн останется без серьезных изменений. Изображение: androidpolice.com. Фото.

Дизайн останется без серьезных изменений. Изображение: androidpolice.com

Если верить слухам, в Европе Galaxy S26 Ultra в версиях 256/512 ГБ будет стоить примерно на 100 евро дешевле, чем предыдущее поколение:

  • около 1349 евро за 256 ГБ;
  • 1469 евро за 512 ГБ;
  • цена за 1 ТБ будет прежней.

А вот для США цены на базовую линейку могут сохраниться на привычном уровне: 799 долларов за Galaxy S26, 999 долларов за S26+ и 1199 долларов за S26 Ultra.

Теги
Новости по теме
Samsung выпустила новый Galaxy A07 5G с большой батареей. Говорят, он круче бюджеток Xiaomi
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
Galaxy S26 Ultra можно пропустить: Samsung обновит S27 Ultra так, что вы точно захотите его купить
Лонгриды для вас
Какие функции Google Pixel и других смартфонов нам хотелось бы вернуть

Смартфоны Pixel достигли определенной стабильности в последние годы, но старые устройства Google отличались весьма необычными функциями. Было все, от чувствительных к давлению рамок и радарного управления жестами до возможности создания 360-градусных панорамных. Google имеет долгую историю внедрения нестандартных дополнений. Если собрать данные по сети, можно легко собрать функции, которые пользователи хотят вернуть в Пиксели. Мы собрали основные из них.

Читать далее
Что известно про One UI 9: какие функции появятся в обновлении для Samsung, и когда оно выйдет

Совсем недавно Samsung начала распространять One UI 8 на смартфоны Galaxy, а пользователям уже интересно, каким будет следующее обновление. К счастью, слухи о One UI 9 уже есть. Их не так много, но уже можно составить примерную картину будущего апдейта. Так, информация о новой операционке появилась еще в конце лета и постепенно утекала на протяжении последних месяцев. Ниже мы собрали все, что известно о One UI 9 на данный момент.

Читать далее
Tesla оспаривает компенсацию в четверть миллиарда долларов за аварию с автопилотом

Автомобильная индустрия переживает переломный момент в вопросах ответственности за действия автономных систем, и недавний судебный вердикт против Tesla стал настоящим шоком для всей отрасли. На этой неделе юристы Tesla подали ходатайство об отмене вердикта присяжных, обязавшего компанию выплатить рекордные $243 млн за смертельное ДТП с участием автопилота. Мы уже рассказывали об этой аварии ранее на нашем сайте.

Читать далее
Новости партнеров
Искусственные острова Китая: как они строятся и зачем нужны
Искусственные острова Китая: как они строятся и зачем нужны
На сколько подорожает iPhone 18 по сравнению с iPhone 17?
На сколько подорожает iPhone 18 по сравнению с iPhone 17?
Майкл Сейлор из Strategy раскрыл главную угрозу для будущего Биткоина. Какая она?
Майкл Сейлор из Strategy раскрыл главную угрозу для будущего Биткоина. Какая она?