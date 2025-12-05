Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона

Артем Сутягин

Каждый год мы получаем смартфон, производитель которого утверждает, что вот сейчас у него такая камера, какой никогда не было. И вроде похоже на правду, ведь даже эволюционно каждое новое поколение хоть в чём-то лучше предыдущего. Вот только преподносится это каждый раз как революция. И вот очередной смартфон от realme претендует на то, чтобы снова поменять правила игры. Я попробовал, что он из себя представляет, и готов поделиться своим мнением по результатам тестирования.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Проверили, как снимает этот смартфон. Фото.

Проверили, как снимает этот смартфон.

Обзор камеры realme GT 8 Pro

После тестирования realme GT 8 Pro могу с уверенностью сказать: это первый смартфон бренда, который можно всерьёз назвать камерофоном. Прошлогодний GT 7 Pro был отличным флагманом, но фотовозможности, хоть и были хорошими, в целом почти ничем на голову не опережали остальных. Новое поколение — совсем другая история. Пусть и не во всём, но он точно намного лучше других. Во всём быть лучше невозможно, поэтому воздержимся от громких заявлений.

Самое громкое событие в мире камер realme — четырёхлетнее сотрудничество с RICOH , культовым производителем компактных камер серии GR с матрицами APS-C формата. Результат этой работы — кастомизированный сенсор для основной камеры, специальный режим съёмки RICOH GR и набор фирменных фильтров. Режим GR предлагает два классических фокусных расстояния: 28 мм (как у оригинальных GR) и 40 мм (как у редкой модели GR IIIx). Добавлены цветные пресеты и несколько чёрно-белых режимов для любителей уличной фотографии. Даже виртуальная кнопка спуска затвора в этом режиме меняется с привычной круглой на овальную, как у камер бренда.

Что касается железа, realme не раскрывает точное название сенсора основной камеры, называя его «сенсором уровня RICOH GR». Известно только, что оптический формат составляет 1/1,56″ — как у Sony IMX 906 в прошлогодней модели, но конкретная модель может отличаться.

Большой обзор realme GT 8 Pro

Телеобъектив построен на базе 200-мегапиксельного Samsung HP5 — того же, что используется в Oppo Find X9 Pro, но с другим объективом. Ультраширокоугольный модуль наконец-то обновили, и вместо скромного 8 МП юнита появился 50-мегапиксельный сенсор OmniVision. Не самый крупный на рынке, но это всё равно огромный шаг вперёд. Правда, автофокуса здесь по-прежнему нет, но фокус на бесконечность перекрывает почти все сценарии обычного использования, хоть и немного сужает возможности профессиональной съёмки для требовательных пользователей.

Технические характеристики камер:

  • Основная (широкоугольная): 50 МП (1/1,56″, пиксели 1,0 мкм с биннингом до 2,0 мкм), f/1,8, 24 мм экв., PDAF, лазерный автофокус, оптическая стабилизация; запись 4K@120fps/8K@30fps 
  • Телеобъектив 3x: 200 МП Samsung ISOCELL HP5 (1/1,56″, 0,5 мкм – 2,0 мкм), перископ, f/2,6, 65 мм экв., многонаправленный PDAF (от 19 см до бесконечности), OIS; 4K@120fps/8K@30fps 
  • Ультраширик: 50 МП OmniVision OV50D (1/2,88″, 0,64 мкм – 1,28 мкм), f/2,0, 16 мм экв., фиксированный фокус; 4K@60fps
  • Фронтальная: 32 МП (1/3,1″, 0,7 мкм – 1,4 мкм), f/2,4, 24 мм экв., фиксированный фокус; 4K@60fps

Съёмка при дневном освещении

Стандартные 12,5-мегапиксельные снимки после биннинга с основного модуля просто превосходны. Детализация на высоте, особенно впечатляет естественная передача сложных текстур. Она именно естественная, а не кричащая. Таким способом производители часто скрывают недостатки камеры. В итоге пользователь смотрит на перешарпленный снимок, радуется тому, какой он яркий, и все довольны. В realme GT 8 Pro трава, листва, архитектурные элементы и другие вещи получаются естественными, но умеренная насыщенность всё равно присутствует. При этом динамический диапазон довольно широкий, что явно достигается на постобработке. Она мягкая, но тени и света вытягивает хорошо.

Примеры фото в при хорошем освещении:

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Портретная съёмка — ещё одна сильная сторона GT 8 Pro. Скинтон получается живым и естественным, детализация на лице отличная, а искусственное размытие в портретном режиме выглядит достаточно убедительно. Я не заметил каких-то грубых артефактов по краям объекта. Даже волосы отрабатываются так, как будто снимок сделан на настоящую камеру с очень светосильным объективом.

Режим высокого разрешения на 50 МП также радует: картинка становится ещё чётче, хотя при пристальном рассмотрении иногда заметна лёгкая пикселизация в отдельных зонах, и при детальном рассмотрении иногда появляется больше шумов. Это мелочь, которая не портит общего впечатления, но я бы не стал так фотографировать на постоянной основе. Стандартного объединения до 12,5 МП вполне хватает для снимков на смартфон и даже для печати фотографий, если вы не готовите снимки для размещения на огромном билборде. Заодно и место в памяти сэкономите.

Примеры фото в при слабом освещении (вечером и в помещении):

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Съёмка при дневном освещении. Фото.

При съёмке с увеличением есть несколько подрежимов. Кроме обычного выбора между 0,6х, 1х, 2х, 3х и 6х, которые выбираются кнопками в нижней части кадра, есть ещё несколько промежуточных значений, которые можно активировать или деактивировать в настройках. Например, если нажать на 1х, то камера перейдёт в режим 1,1х (28 мм) и 1,4х (35 мм).

Режим RICOH GR

Признаюсь честно: я не фанат классической уличной фотографии в духе RICOH GR, поэтому не использовал этот режим на полную. Но я протестировал этот режим на некоторых сценах в режиме GR на фокусных расстояниях 28 мм и 40 мм.

Цветопередача и динамический диапазон в этом режиме мне показались не самыми привлекательными. Они на любителя и с явно выраженным акцентом. Если вам хочется удивить кого-то интересными снимками или просто любите высокую контрастность фотографий, то вам точно стоит попробовать этот режим, и вы оцените его по достоинству. Если вы поклонник RICOH GR, вам может понравиться, но лично для меня стандартный режим выглядит привлекательнее.

Для понимания, как он работает, можете просто посмотреть несколько снимков и сразу поймёте, о чём именно я говорю, описывая этот режим.

Примеры фото в режиме RICOH GR:

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Режим RICOH GR. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Режим RICOH GR. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Режим RICOH GR. Фото.

Мощный телеобъектив

Телефото на 200 МП — настоящая изюминка GT 8 Pro. Даже в стандартном 12,5-мегапиксельном режиме с биннингом детализация превосходная. Цвета яркие и точные, динамический диапазон широкий — к качеству днём вообще нет претензий. Единственный нюанс: из-за относительно малой глубины резкости нужно следить, чтобы автофокус поймал именно то, что вы хотите. В сценах с большой глубиной телефон может сфокусироваться не на том объекте. Но в целом автофокус работает точно.

Мне всегда не нравилось, как раньше производители применяли для телефото модуль по остаточному принципу. В итоге часто было такое, что цифровое увеличение с большого основного сенсора было лучше, чем со специального под зум. Тут можно не только снимать с хорошим оптическим увеличением, но и делать снимки в полном разрешении 200 МП, чтобы потом дополнительно увеличить снимок и рассмотреть ещё больше деталей на расстоянии.

Портреты на 3x — это отдельное удовольствие. Сочетание отличной детализации, естественного тона кожи, комфортной дистанции съёмки и лёгкого естественного отделения объекта от фона создаёт очень приятный результат. Портретный режим усиливает размытие фона и делает это довольно аккуратно.

Пример фото с увеличением:

Мощный телеобъектив. 0.6х. Фото.

0.6х

Мощный телеобъектив. 1х. Фото.

Мощный телеобъектив. 2х. Фото.

Мощный телеобъектив. 3х. Фото.

Мощный телеобъектив. 6х. Фото.

Мощный телеобъектив. 120х. Фото.

120х

Мощный телеобъектив. А это, как бонус, зум 120х, если направить камеру на экран монитора с расстояния примерно 20 сантиметров. Фото.

А это, как бонус, зум 120х, если направить камеру на экран монитора с расстояния примерно 20 сантиметров.

Телекамера позволяет снимать с шестикратным увеличением (6x), а снимки в этом режиме получаются примерно такими же чёткими, как 3x в режиме 50 МП. Преимущество съёмки на 6x в том, что экспозиция и замер настраиваются сразу под нужный кадр. С другой стороны, кроп после съёмки в 50 МП даёт больше гибкости при обработке.

Двенадцатикратный зум (12x, 289 мм эквивалент) в целом неплох, хотя на некоторых типах деталей может появляться сетчатый эффект, который выглядит немного неестественно. Впрочем, иногда камера сама сглаживает их без лишней мультяшности. Но в любом случае это уже экстремальные значения, а лучше всего на них получается съёмка правильных геометрических объектов. Буквы и лица на таком увеличении будут терять в деталях.

Макросъёмка и ультраширик

Телеобъектив не фокусируется так близко, как в некоторых других моделях — минимальное расстояние фокусировки около 19 см, но это всё равно позволяет снимать отличные крупные планы. Для максимального качества надо переключиться в режиме «Фото» на 3х, после чего приблизиться на те самые 19 см или около того. В этом случае объект действительно крупным. А ещё он сохранит все особенности качества съёмки и детализации, как и на основной модуль.

Макросъемка:

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Макросъёмка и ультраширик. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Макросъёмка и ультраширик. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Макросъёмка и ультраширик. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Макросъёмка и ультраширик. Фото.

Как я уже сказал выше, фиксированный фокус ультраширика — главная проблема. Даже не совсем близкие объекты могут получаться размытыми. Это один из немногих показателей, в которых realme GT 8 Pro есть куда расти. Возможно, проблема будет решена с выходом обновлений, но пока, как говорится, есть как есть. Зато на средних и дальних дистанциях ультраширик работает превосходно: детализация отличная, динамический диапазон широкий, цвета приятные и точные.

Примеры работы фронтальной камеры

Фронтальная камера в телефонах давно перестала быть чем-то чрезвычайно важным. Они поднялись примерно на один и тот же уровень среди смартфонов одного сегмента. Между бюджетниками, средней категорией и флагманами отличия быть могут, но среди флагманов разница между фронталками часто существенно меньше, чем в разделе основной камеры.

Тем не менее realme GT 8 Pro предлагает высокое качество селфи. Селфи получаются хорошими: цвета естественные, динамический диапазон широкий. Но детализация иногда оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие 32 МП сенсора, иногда кажется, что снимки соответствуют камере с чуть более низким разрешением, но этого тоже достаточно.

Фото с фронтальной камеры:

Примеры работы фронтальной камеры. При хорошем освещении. Фото.

При хорошем освещении

Примеры работы фронтальной камеры. Почти в полной темнте. Фото.

Почти в полной темнте

Примеры работы фронтальной камеры. Фронталка в обычном режиме. Фото.

Фронталка в обычном режиме

Примеры работы фронтальной камеры. Фронталка в режиме портрета. Фото.

Фронталка в режиме портрета

Примеры работы фронтальной камеры. Фронталка в обычном режиме. Фото.

Фронталка в обычном режиме

Примеры работы фронтальной камеры. Фронталка в режиме портрета. Фото.

Фронталка в режиме портрета

Скажем так, фронталка хорошая, но не выдающаяся. Она просто на уровне всего топового сегмента. Качественные снимки она сделает, но при сравнении с другими флагманами большой разницы вы не заметите. Разве только портреты обрабатываются чуть лучше. Впрочем, заметна явная постобработка. Например, я делал снимок, замечал, что лицо чёткое, а борода на щеках и волосы на висках размыты. При этом через несколько секунд снимок обрабатывался, и всё лицо было чётким, а фон размывался. Впрочем, тут тоже ничего нового, ведь так работают все смартфоны.

Примеры ночной съёмки

Так получилось, что именно для ночной съёмки я использовал этот смартфон чаще всего. Ночью основной модуль показывает себя очень уверенно. Экспозиция правильная, динамический диапазон очень хороший, а тени и света проработаны просто отлично. Главное следить за тем, чтобы модуль камеры был чистым. Если заляпать его и не протереть, будет много бликов, и снимок будет таким, как будто его сделали в тумане.

Если с чистотой модуля всё хорошо, вы получите снимки с точными цветами без промахов с балансом белого. А ещё не будет перенасыщения при тёплом освещении. Детализация в целом очень хорошая, хотя в тенях иногда может быть чуть мягковата. Зато шумы давятся качественно.

Правда, на 2x зуме детализация на пиксельном уровне уже не впечатляет — картинка довольно мягкая. Но с точки зрения общей ситуации (экспозиция, цвета, динамический диапазон) всё на том же высоком уровне, что и на 1x.

Примеры фото в темноте:

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Как снимает realme GT 8 Pro. Флагман с амбициями камерофона. Примеры ночной съёмки. Фото.

Ультраширокоугольный модуль ночью работает хорошо: детализация приемлемая (для ширика), динамический диапазон отличный, цвета точные. Конечно, не без шумов, но для ночного ширика это нормальный уровень. Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что в целом ночная съёмка у GT 8 Pro — сильная сторона.

Хорошая ли камера у realme GT 8 Pro

Подводя итог, можно повторить то, что я уже говорил в начале. realme GT 8 Pro — первый смартфон бренда, который можно всерьёз рассматривать как камерофон. Основная камера выдаёт превосходные снимки с естественной детализацией и цветами, телеобъектив на 200 МП снимает отлично, и приятно, что на нём не стали экономить, а ультраширик наконец-то достоин флагмана (хотя и без автофокуса). Ночная съёмка тоже на высоте, но не во всех режимах. Да и стабилизация при ночной съёмке могла бы быть и получше.

Главные недостатки — фиксированный фокус на ультраширокоугольном и селфи-модуле, а также не самая выдающаяся стабилизация видео. Режим RICOH GR — скорее маркетинговая фишка для узкого круга энтузиастов, но основные режимы работают отлично. В целом, если вы ищете флагман с акцентом на фото, GT 8 Pro заслуживает внимания — это серьёзный шаг вперёд для realme. Как минимум, ему точно есть место в шорт-листе при покупке.

