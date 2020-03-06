Итак, вот и пришло время затронуть важную тему. По крайней мере, мне она кажется крайне важной. Речь пойдет о зависимости от смартфонов. Мы слишком много времени проводим за смартфонами, и это может привести к утомляемости человека, нервной напряженности и чувству тревоги. Постоянно времяпровождение за смартфоном и компьютером может негативно сказаться на психике человека, а также влиять на его социальные качества. В данном материале мы расскажем о том, как избавиться от зависимости и начать нормальную жизнь.

Как сообщают коллеги из gazeta.ru, 89% американских студентов хоть раз жаловались на то, что чувствуют фантомный призыв от своего смартфона, а 86% американцев заявили, что постоянно проверяют аккаунты в соцсетях через смартфон, что вызывает у них стресс. Также, согласно статистике, постоянный просмотр уведомлений на смартфоне на 40% снижает мозговую активность. Как же побороть эту проблему?

Для начала вы должны спросить себя «Хочу ли я избавиться от зависимости?». Стоит понимать, что если вы сами не готовы, то ничего вам не поможет. Если же морально вы готовы отказаться от нескольких часов в Интернете, тогда самое время продолжить чтение материала.

Цифровое благополучие

Компания Google в Android 9 представила функцию цифрового благополучия. Она позволяет ограничить использование выбранных вами приложений, а также задать режим «Отдых». В этом режиме экран становится черно-белым.

Режим «Отдых» в Android-смартфоне

В настройках аппарата можно активировать режим «Отдых», который превращает цветной экран в черно-белый. Он нужен для того, чтобы человек не погружался в устройство. Дело в том, что мозг у человека настроен на красочные цвета. Если глаз видит много ярких цветов, он стремится держать их в фокусе. Вы замечали, что при использовании телефона посторонние объекты становятся не такими заметными? Дело именно в цветах на экране. Наш мозг любит краски.

AMOLED-экраны увеличивают зависимость

Из-за того, что яркие цвета привлекают наш мозг, AMOLED-экраны приводят к еще больше зависимости в сравнении с IPS-решениями, так как цвета на AMOLED более сочные. Вы буквально ощущаете, как не можете оторвать глаза от экрана.

Также на зависимость от смартфона влияет и диагональ экрана — чем она больше, тем сложнее на него не смотреть. Например, когда у меня был iPhone 6, я использовал смартфон около 5 часов в день. В дальнейшем мне удалось уменьшить показатели до 3-4 часов, однако теперь, используя Xiaomi Mi 9 Lite с большим AMOLED-экраном, я получил сегодня (на момент написания материала) 7 часов использования в сутки. И этот результат меня ужасает!

Именно поэтому очень важно отказаться от покупки подобных телефонов. Рекомендую приобрести аппарат с очень маленьким IPS-экраном. Например, iPhone SE или телефон от Sony в линейке Compact. Я сам ощущаю, как более красочный экран буквально заставляет меня постоянно смотреть на него, поэтому советую сильно подумать перед покупкой устройства с AMOLED-экраном.

Ограничения могут не работать

Понятное дело, что в случае чего вы все равно откажетесь от ограничений «Цифрового благополучия», именно поэтому оптимальным я считаю не ограничения на время, а отказ от цвета и покупка смартфона с небольшим IPS-экраном. На мой взгляд, это оптимальный выход из данной проблемы.

Дополнительные приложения

Google ранее представила 3 приложения, которые должны помочь как-то контролировать ситуацию и обращать свое внимание на эту проблему. Два приложения — это динамические обои на рабочий стол, а третье представляет собой небольшой интерфейс кнпоочного телефона с базовой функциональностью звонков и камеры. Еще один способ — это лаунчеры. Не так давно я делал обзор на Before Launcher с простым интерфейсом, который не провоцирует пользователя.

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Сила воли

Как уже писал выше, ни один софт вам не поможет, если вы будете иметь слабую силу воли. Скажите себе «Нет», когда в очередной раз попытаетесь взять устройство в руки, чтобы просмотреть очередное уведомление. Скажите себе «Нет», когда захотите открыть Twitter, чтобы свайпнуть по ленте. Скажите себе «Нет», когда захотите сделать пару селфи. Пришло время объявить войну смартфонам. И с сегодняшнего дня я прекращаю его использование на месяц. По истечению срока я поделюсь с читателями результатами эксперимента и тем, насколько улучшилась или ухудшилась моя жизнь.

Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Являетесь ли вы жертвой смартфонозависимости? Делитесь мнением в комментариях и читайте наши новости в Телеграм.