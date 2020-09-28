Как выглядит и что умеет новый режим в Google Maps для Android

Несмотря на то что Google не меньше Apple хочет завоевать как можно больше рынков, ей это удаётся отнюдь не всегда. Смартфоны, планшеты, лэптопы для учёбы и частично телевизоры – чек. Но дальше дело, судя по всему, пока движется откровенно так себе. Например, у Google была попытка завоевать рынок операционных систем для автомобилей с помощью Android Auto, которая, в отличие от CarPlay от Apple, как-то не полетела. Видимо, поэтому разработчики компании – просто чтобы наработки не пропадали, — решили воплотить их в более популярном продукте – Google Maps.

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Google готовит обновление для Google Maps. Оно обещает быть даже более масштабным, чем то, в котором разработчики добавили в карты профили пользователей и разрешили искать людей, поделившихся с вами своим местоположением, при помощи дополненной реальности. Ключевым нововведением предстоящего апдейта будет новый режим специально для водителей. Он будет включаться во время вождения, облегчая взаимодействия не только с картами, но и сопутствующими функциями смартфона, актуальными для водителя.

Режим вождения в Google Maps

Глядя на интерфейс нового режима, складывается впечатление, будто Google решила перенести всю платформу Android Auto в Google Maps. Помимо комплексного экрана с навигатором и виджетом управления музыкой из совместимых сервисов, здесь появился микрофон для активации Google Ассистента, дабы не отвлекаться на смартфон во время вождения, а также кнопка запуска меню быстрого доступа к избранным приложениям. Конечно, это не все программы, установленные на смартфоне, а только те, которые могут быть востребованы за рулём:

Собственно карты

Музыкальные сервисы

Мессенджер

Телефон

Подкасты

Радио

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Правда, есть ограничения. Например, из приложения «Телефон» в рамках Google Maps можно звонить не всем, а только трём последним абонентам, с которыми вы созванивались, и трём избранным контактам из вашей адресной книги. При желании оттуда можно выйти голосовой командой «Позвонить», которую нужно отдать Google Ассистенту. Это действие перенесёт вас в штатное приложение «Телефон». Такая возможность может пригодиться, если вам необходимо срочно с кем-нибудь связаться, не отвлекаясь на выход из Google Maps и запуск отдельной программы.

Android Auto на смартфоне

Появление нового режима для вождения, откровенно говоря, выглядит довольно неожиданно, учитывая, что он почти полностью дублирует функциональность Android Auto. По сути, единственное различие между ними состоит в том, что платформа позволяет выбрать альтернативный навигационный сервис, а в составе режима Google Maps можно пользоваться только – вы удивитесь – Google Maps. Впрочем, это небольшая потеря, учитывая, что большинство пользователей и так выбирают фирменный сервис Google.

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На данный момент обновление Google Maps с автомобильным режимом распространяется только среди ограниченной аудитории пользователей в тестовом режиме. Несмотря на то что Google выпустила новую сборку карт для Android, она является только своего рода базой для применения изменений, которые компания активирует на своих серверах. В результате принудительно включить новый режим, если Google не включила вас в список тестировщиков нововведения, нельзя. Поэтому, даже если вы уже обновились, всё, что вам остаётся делать, — это ждать вступления изменений в силу.