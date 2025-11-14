Как выход iPhone 17 заставил Samsung полностью переделать Galaxy S26

На рынке Android-смартфонов все движения по-прежнему происходят по воле Apple. В Калифорнии начали разрабатывать iPhone Air? На Android тут же появились тонкие смартфоны. Apple придумала бесполезный и попросту неудобный сенсор Camera Control? Китайцы тут же скопировали его. Ну а Samsung под влиянием компании Тима Кука и вовсе меняет всю концепцию смартфонов Galaxy S26 после выхода iPhone 17.

Разработка смартфона Galaxy S26

Как в соцсети X сообщает инсайдер Jukan, Samsung хотела если не прыгнуть выше головы, то во всяком случае сделать Galaxy S26 совершенно иным в сравнении с Galaxy S25. Новый смартфон должен был не только похудеть (6.9 мм вместо 7.2 мм), но и получить прокачанный аккумулятор. Корейцам удалось нарастить проектную емкость до 4900 мАч, что обещало стать большим шагом вперед, учитывая скромную батарею на 4000 мАч у S25. Но в дело вмешалась Apple.

После выхода iPhone 17 в сентябре 2025 года Samsung была вынуждена поменять концепцию смартфона Galaxy S26 со «slim premium» в сторону ценовой конкурентоспособности. Ведь Apple, вопреки некоторым ожиданиям, оставила стоимость iPhone 17 на прежнем уровне: $799 (~ 64 500 ₽).

Каким будет Galaxy S26

Осознавая вторичность своего смартфона на фоне iPhone 17, Samsung была вынуждена отказаться от резких шагов и сделать все возможное ради сохранения конкурентоспособной цены. Из-за этого, как говорит Jukan, корейцы были вынуждены уменьшить проектную емкость аккумулятора до 4300 мАч. Именно с такой батареей теперь должен выйти Galaxy S26 в 2026 году, который должен стоить те же $799 (~ 64 500 ₽).

Помимо небольшого прироста АКБ новый Galaxy S26 получит процессор Exynos 2600 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 в США), и на этом список его апгрейдов окажется исчерпан. Экран и камеры останутся прежними, а значит – в погоне за ценовым паритетом с Apple компания Samsung вновь откажется от инноваций и в борьбе за место под солнцем будет рассчитывать исключительно на собственное имя.