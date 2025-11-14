Как выход iPhone 17 заставил Samsung полностью переделать Galaxy S26

Герман Вологжанин

На рынке Android-смартфонов все движения по-прежнему происходят по воле Apple. В Калифорнии начали разрабатывать iPhone Air? На Android тут же появились тонкие смартфоны. Apple придумала бесполезный и попросту неудобный сенсор Camera Control? Китайцы тут же скопировали его. Ну а Samsung под влиянием компании Тима Кука и вовсе меняет всю концепцию смартфонов Galaxy S26 после выхода iPhone 17.

Как выход iPhone 17 заставил Samsung полностью переделать Galaxy S26. Galaxy S26 станет другим из-за iPhone 17. Изображение: samlover.com. Фото.

Galaxy S26 станет другим из-за iPhone 17. Изображение: samlover.com

Разработка смартфона Galaxy S26

Как в соцсети X сообщает инсайдер Jukan, Samsung хотела если не прыгнуть выше головы, то во всяком случае сделать Galaxy S26 совершенно иным в сравнении с Galaxy S25. Новый смартфон должен был не только похудеть (6.9 мм вместо 7.2 мм), но и получить прокачанный аккумулятор. Корейцам удалось нарастить проектную емкость до 4900 мАч, что обещало стать большим шагом вперед, учитывая скромную батарею на 4000 мАч у S25. Но в дело вмешалась Apple.

После выхода iPhone 17 в сентябре 2025 года Samsung была вынуждена поменять концепцию смартфона Galaxy S26 со «slim premium» в сторону ценовой конкурентоспособности. Ведь Apple, вопреки некоторым ожиданиям, оставила стоимость iPhone 17 на прежнем уровне: $799 (~ 64 500 ₽).

Каким будет Galaxy S26

Осознавая вторичность своего смартфона на фоне iPhone 17, Samsung была вынуждена отказаться от резких шагов и сделать все возможное ради сохранения конкурентоспособной цены. Из-за этого, как говорит Jukan, корейцы были вынуждены уменьшить проектную емкость аккумулятора до 4300 мАч. Именно с такой батареей теперь должен выйти Galaxy S26 в 2026 году, который должен стоить те же $799 (~ 64 500 ₽).

Помимо небольшого прироста АКБ новый Galaxy S26 получит процессор Exynos 2600 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 в США), и на этом список его апгрейдов окажется исчерпан. Экран и камеры останутся прежними, а значит – в погоне за ценовым паритетом с Apple компания Samsung вновь откажется от инноваций и в борьбе за место под солнцем будет рассчитывать исключительно на собственное имя.

Лонгриды для вас
Утечки показывают, что Samsung Galaxy Tab S11 Ultra будет ну очень мощным

Новые утечки раскрывают подробности о грядущем флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Полученные материалы включают официальные рендеры, промо-изображения и видеоролики, которые демонстрируют как внешний вид устройства, так и его технические характеристики. И пусть стоит новый планшет будет как атомный ледокол, но такая производительность точно будет многим полезна и вызывает большой интерес.

Читать далее
Смартфоны 2025 года, за которые реально стыдно

Ежегодно производители смартфонов выпускают сотни (если не тысячи) новых моделей, среди которых регулярно встречается откровенный хлам. Причем делают его не только бренды третьего эшелона, чьи поделки мы видим на AliExpress, но и весьма известные компании. Поэтому мне не составило труда выбрать худшие смартфоны 2025 года. В то же время хочу отметить: список субъективный и далеко не исчерпывающий, но наглядно отображающий происходящее на рынке.

Читать далее
Какие функции Xiaomi нагло скопировала для HyperOS 3 у Apple из обновления iOS 26

MIUI от Xiaomi всегда славилась уникальностью и выгодно отличалась от других прошивок. Но с выходом HyperOS многие заметили много общего с iOS. Что уж говорить про HyperOS 3, которая похожа на iOS 26! Дизайнеры Xiaomi скопировали очень много элементов меню, а также функции. Давайте посмотрим, чем HyperOS 3 похожа на iOS 26 на самом деле.

Читать далее
