Как я сравнил vivo X300 с vivo X300 Pro и выбрал себе новый смартфон

Давно меня так не интриговали смартфоны vivo, как после презентации vivo X300. Линейка, представленная в середине октября 2025 года, знаменует собой празднование 30-летия бренда, но главную роль в ней играет отнюдь не круглая дата, а те возможности, которыми компания наделила свои новинки. При этом в серии сразу два смартфона, и передо мной стояла задача определить, что лучше: vivo X300 или vivo X300 Pro. Результатами ее выполнения делюсь с вами.

Отличия vivo X300 и vivo X300 Pro

Сравнение vivo X300 и vivo X300 стоит начать с их размеров. Ведь главное их отличие — габариты:

vivo X300 — компактный смартфон, и для меня это априори является плюсом. Уж так надоели лопаты, которыми кишит рынок, что хочется уже раз и навсегда отказаться от них.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В сравнении с большими смартфонами у компактов есть ряд недостатков. У них меньше аккумулятор, камеры стоят попроще, да и производительность ниже из-за малой площади рассеивания тепла. В случае с vivo X300 и vivo X300 Pro мы имеем дело с теми же нюансами, но они не играют ключевую роль. Процессор? Да, реализация Dimensity 9500 в vivo X300 Pro лучше, однако разница не столь критична с учетом того, что я не ставлю перед собой цель долго гонять в игрушки на новом смартфоне.

Разница в автономности и камере еще менее заметная. Да, аккумулятор у vivo X300 Pro чуть больше (6510 мАч против 6040 мАч). Но буст в 470 мАч почти полностью компенсируется диагональю экрана: у vivo X300 он меньше (6.31 дюйма против 6.78 дюйма). О камерах расскажу подробнее чуть дальше, а в остальном отмечу, что технологически смартфоны абсолютно идентичны. Экран обоих поддерживает технологию LTPO, а сканер отпечатков везде ультразвуковой.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сравнение камеры vivo X300 и vivo X300 Pro

Концептуально смартфоны имеют одинаковый набор камер, поскольку оба используют комбинацию из:

основного модуля;

ультраширика;

перископа;

фронталки.

В то же время у vivo X300 и vivo X300 Pro отличаются основная камера и перископ. Разумеется, в пользу «прошки». Но в чем заключается разница? Pro-версия использует более крупные сенсоры и продвинутую стабилизацию CIPA 5.5 вместо CIPA 4.5. Влияет ли это на качество получаемых снимков? По-моему, если и влияет, то разницу будет очень трудно заметить без сильного кропа.

Камера vivo X300 Pro избыточна. В условиях вычислительной фотографии несущественная разница в размерах сенсоров и типе стабилизации почти не сказывается на итоговом результате, а потому я не вижу смысла жертвовать тактильным комфортом ради иллюзорных преимуществ.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какой смартфон лучше: vivo X300 или vivo X300 Pro

Для меня выбор очевиден — смартфон vivo X300. Он компактнее, но при этом дает те же возможности, что и старшая версия: аналогичное качество экрана, схожий уровень производительности и почти идентичные камеры. Кстати, обе новинки уже можно заказать на AliExpress:

vivo X300 за ~ 50 000 ₽;

vivo X300 Pro за ~ 64 000 ₽.

Отмечу, что пока я не тороплюсь оформлять заказ, поскольку на AliExpress доступны китайские версии смартфонов, в то время как их локализованные версии должны появиться в России уже в начале ноября. Поэтому всем, кому тоже приглянулись vivo X300 и vivo X300 Pro рекомендую подождать несколько дней и принимать решение о покупке, исходя из цен в отечественной рознице.