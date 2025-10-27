Как я сравнил vivo X300 с vivo X300 Pro и выбрал себе новый смартфон

Герман Вологжанин

Давно меня так не интриговали смартфоны vivo, как после презентации vivo X300. Линейка, представленная в середине октября 2025 года, знаменует собой празднование 30-летия бренда, но главную роль в ней играет отнюдь не круглая дата, а те возможности, которыми компания наделила свои новинки. При этом в серии сразу два смартфона, и передо мной стояла задача определить, что лучше: vivo X300 или vivo X300 Pro. Результатами ее выполнения делюсь с вами.

Как я сравнил vivo X300 с vivo X300 Pro и выбрал себе новый смартфон. Базовый vivo X300 (слева) существенно меньше. Изображение: GSMArena. Фото.

Базовый vivo X300 (слева) существенно меньше. Изображение: GSMArena

Отличия vivo X300 и vivo X300 Pro

Сравнение vivo X300 и vivo X300 стоит начать с их размеров. Ведь главное их отличие — габариты:

vivo X300 — компактный смартфон, и для меня это априори является плюсом. Уж так надоели лопаты, которыми кишит рынок, что хочется уже раз и навсегда отказаться от них.

В сравнении с большими смартфонами у компактов есть ряд недостатков. У них меньше аккумулятор, камеры стоят попроще, да и производительность ниже из-за малой площади рассеивания тепла. В случае с vivo X300 и vivo X300 Pro мы имеем дело с теми же нюансами, но они не играют ключевую роль. Процессор? Да, реализация Dimensity 9500 в vivo X300 Pro лучше, однако разница не столь критична с учетом того, что я не ставлю перед собой цель долго гонять в игрушки на новом смартфоне.

Отличия vivo X300 и vivo X300 Pro. Как ни крути, а vivo X300 Pro немного мощнее. Изображение: TechNick. Фото.

Как ни крути, а vivo X300 Pro немного мощнее. Изображение: TechNick

Разница в автономности и камере еще менее заметная. Да, аккумулятор у vivo X300 Pro чуть больше (6510 мАч против 6040 мАч). Но буст в 470 мАч почти полностью компенсируется диагональю экрана: у vivo X300 он меньше (6.31 дюйма против 6.78 дюйма). О камерах расскажу подробнее чуть дальше, а в остальном отмечу, что технологически смартфоны абсолютно идентичны. Экран обоих поддерживает технологию LTPO, а сканер отпечатков везде ультразвуковой.

Сравнение камеры vivo X300 и vivo X300 Pro

Концептуально смартфоны имеют одинаковый набор камер, поскольку оба используют комбинацию из:

  • основного модуля;
  • ультраширика;
  • перископа;
  • фронталки.

В то же время у vivo X300 и vivo X300 Pro отличаются основная камера и перископ. Разумеется, в пользу «прошки». Но в чем заключается разница? Pro-версия использует более крупные сенсоры и продвинутую стабилизацию CIPA 5.5 вместо CIPA 4.5. Влияет ли это на качество получаемых снимков? По-моему, если и влияет, то разницу будет очень трудно заметить без сильного кропа.

Сравнение камеры vivo X300 и vivo X300 Pro. 10-кратный зум на vivo X300. Изображение: GSMArena. Фото.

10-кратный зум на vivo X300. Изображение: GSMArena

Сравнение камеры vivo X300 и vivo X300 Pro. 10-кратный зум на vivo X300 Pro. Изображение: GSMArena. Фото.

10-кратный зум на vivo X300 Pro. Изображение: GSMArena

Камера vivo X300 Pro избыточна. В условиях вычислительной фотографии несущественная разница в размерах сенсоров и типе стабилизации почти не сказывается на итоговом результате, а потому я не вижу смысла жертвовать тактильным комфортом ради иллюзорных преимуществ.

Какой смартфон лучше: vivo X300 или vivo X300 Pro

Для меня выбор очевиден — смартфон vivo X300. Он компактнее, но при этом дает те же возможности, что и старшая версия: аналогичное качество экрана, схожий уровень производительности и почти идентичные камеры. Кстати, обе новинки уже можно заказать на AliExpress:

Отмечу, что пока я не тороплюсь оформлять заказ, поскольку на AliExpress доступны китайские версии смартфонов, в то время как их локализованные версии должны появиться в России уже в начале ноября. Поэтому всем, кому тоже приглянулись vivo X300 и vivo X300 Pro рекомендую подождать несколько дней и принимать решение о покупке, исходя из цен в отечественной рознице.

