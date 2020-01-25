Как защитить экран смартфона в пору, когда их делают максимально безграничными с отсутствием каких-либо рамок? Я, например, не использую никогда в своих смартфонах ни защитных плёнок, ни чехлов по одной простой причине — они портят ощущения от использования гаджета. Однако стоит отметить, что одновременно с этим я не очень-то и люблю покупать дорогие гаджеты, потому что их не жалко сломать. Если же вы являетесь обладателем премиального устройства, несомненно использовать средства защиты стоит, и в этом материале мы поможем вам разобраться с тем, как вообще защищают экраны смартфонов и какое средство защиты лучше всего выбрать.

Смартфоны защищают защитными плёнками или стеклом. Всего на рынке представлено 3 варианта: PET, TPU и закалённое стекло. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

PET-пленки

Это известная многим обычная защитная плёнка, состоящая из полиэтилентерефталата — вид пластика. Эти плёнки самые дешевые, но при этом не отличаются высокой стойкостью. Полиэтилентерефталат часто используется в производстве контейнеров для еды, однако, как можно заметить, он хорошо подходит и для защиты смартфонов. Минусом PET-пленок является отсутствие защиты от жировых наслоений, плохая защита от солнечных бликов и физических воздействий. PET-пленку лучше всего использовать только в том случае, если ваша основная задача — сэкономить средства на защите устройства.

TPU-пленки

Это неплохой вариант для тех, кому важно отсутствие тех недостатков, которыми обладают привычные PET-плёнки. Термопластичный полиуретан — именно так называется материал, из которого состоят TPU-плёнки, является химически улучшенным вариантом полиэтилентерефталата. Он лучше защищает от царапин, более эластичен, лучше защищён от жира и пыли. Благодаря своей эластичности материал способен восстанавливаться при повреждении. На видеоролике выше видно, что царапины на TDU-плёнке практически незаметны. Интересно и то, что данный материал часто используется в защите корпуса истребителей.

Еще одним плюсом TDU в сравнении со стеклом и PET можно отметить существенное уменьшение бликов от источников света. Несомненно TPU-плёнки для многих могут стать лучшим вариантом благодаря своей стойкости и другим плюсам. Однако некоторым всё же больше понравится стекло, так как оно предложит улучшенную защиту, когда речь заходит о падениях устройства.

Закаленное стекло

Как правило, защитные стекла состоят из нескольких слоев. На самом нижнем уровне располагается силиконовая подложка, далее следует PET-пленка, закаленное стекло и олеофобное покрытие. Всё это умещают в стекло толщиной менее 0,4 мм. Главная особенность — это защита от ударов. По этим параметрам вряд ли какое либо TPU или PET-решение сможет сравниться с ним, если, конечно, речь идёт о хорошем стекле.

Установка пленки или стекла

Стоит пару слов сказать и о том, как обычно происходит процесс установки защитных пленок и стекол. Как правило, в этом случае используется два метода: влажный и сухой. В первом случае между пленкой или стеклом с помощью пульверизатора распыляется специальная жидкость, которая выступает в роли удерживающей силы между экраном и пленкой/стеклом. Сухой метод подразумевает склеивание пленки или стекла с экраном с помощью обычного статического электричества. Последний используют чаще всего за счёт своей простоты. В этом случае вам не придется ждать, пока жидкость между стеклом/пленкой и экраном высохнет.

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У некоторых пользователей могут возникать проблемы с распознаванием отпечатка пальцев в том случае, если сканер находится под дисплеем. Например, с такой проблемой столкнулись в своё время обладатели смартфона Samsung Galaxy S10. Позже проблему решили выходом обновления программного обеспечения.

Защитные пленки и стёкла могут скрыть царапины, если они, конечно, небольшие. В противном случае можно использовать влажный метод установки, благодаря чему жидкость может попасть в места с глубокими царапинами, это позволит их скрыть.

Выводы

Какое средство защиты всё же выбрать? Я склоняюсь в пользу стекла по одной просто причине — оно лучше защитит при падении устройства. В настоящее время защитное стекло Gorilla Glass 5, устанавливаемое на смартфоны, достаточно неплохо справляется с защитой от царапин, поэтому заострить внимание нужно именно на ударостойкости экрана.

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По материалам phonearena