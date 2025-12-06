Какие Android-смартфоны не стоит покупать даже если они продаются со скидкой

Артем Сутягин

В последнее время скидки стали обычной практикой. Они не требуют какого-то повода, а продавцы предлагают их буквально на все. С экономической точки зрения понятно почему так происходит, но речь сейчас не об этом. Так как скидки на Android-смартфоны появляются повсюду важно понимать, что не каждое предложение действительно выгодно. Некоторые модели остаются сомнительной покупкой даже со значительными скидками. Да и сильно снижать цену на заведомо хороший товар не будут. Вот и давайте разберемся в том, что лучше обойти стороной.

Какие Android-смартфоны не стоит покупать даже если они продаются со скидкой.

Не все смартфоны одинаково достойны внимания.

Samsung Galaxy A36 5G — недостаток производительности

Линейка Samsung Galaxy A традиционно популярна, а Galaxy A36 5G — одна из новейших моделей. Справедливости ради, A36 не является провальным устройством. У него приличный AMOLED-экран, лёгкий корпус и впечатляющее обещание семи лет обновлений — редкость для бюджетного сегмента. Проблема в другом: слабая производительность делает использование смартфона некомфортным. Устройство тормозит даже при базовых задачах — запуске камеры или прокрутке рабочих столов.

Samsung Galaxy A36 5G.

Samsung Galaxy A36 5G. Изображение: The GEEK

Можно было бы закрыть глаза на эти недостатки только при очень большой скидке, но пройдет 1-2 года и вам все равно будет его не хватать. Лучше сразу рассмотреть какой-то другой смартфон, пусть даже от той же Samsung и пусть он будет чуть дороже, но работать он точно будет лучше и дольше. A36 вы захотите обновить уже через несколько месяцев.

Motorola Moto G (2025) — редкий смартфон, который не стоит покупать

Смартфоны Motorola сейчас довольно редко встречаются на нашем рынке. Тем не менее, если Moto G Stylus (2025) заслуживает внимания, то его «родственник» Moto G (2025) — совсем другая история. Визуально модели почти идентичны, но по характеристикам Moto G уступает практически во всём.

Motorola Moto G (2025).

Motorola Moto G (2025). Изображение: iXBT.com

Как и Galaxy A36 5G, эта модель страдает от низкой производительности. Несмотря на неплохие результаты в тестах, в реальном использовании смартфон буквально «подвисает» даже на простых операциях. В отличие от Samsung, Motorola не предлагает длительной поддержки: обещано всего два обновления Android, которые доведут систему лишь до Android 17.

Добавьте сюда слабые дополнительные камеры и ограниченную защиту от воды — и получите неудачную покупку, которая по скидке будет стоит примерно как Samsung Galaxy A16 5G без скидки. Второй будет намного более предпочтительным.

Motorola Moto G Play (2024) — ловушка для экономных

Ещё один смартфон Motorola, которого лучше избегать. Moto G Play (2024) занимает второе место среди бестселлеров в США, но у нас он тоже не часы й гость. Он сам по себе относится к бюджетным, поэтому скидка на него вряд ли будет большой.

Motorola Moto G Play.

Motorola Moto G Play. Изображение: Эльдорадо

Самое главное, что на деле это устройство разочаровывает по всем фронтам. Программное обеспечение перегружено лишними приложениями, нет поддержки 5G и NFC-чипа для бесконтактных платежей. Экран низкого качества, медленная зарядка и катастрофическая политика обновлений: смартфон вышел с Android 13, получил Android 14 — и это всё. Больше обновлений не будет.

Даже при скромных ожиданиях Moto G Play (2024) идёт на слишком многие компромиссы. Если бюджет позволяет потратить чуть больше, лучше присмотреться к Moto G Stylus (2025) или Galaxy A16 5G.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE — слишком бюджетный

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE стал первой попыткой компании создать доступный складной смартфон. Иногда его тоже можно встретить по более привлекательной, чем обычно, цене. Это частично решает проблему завышенной стоимости. Но снижения цены, которое можно было бы считать достаточном, вы вряд ли встретите.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Изображение: DGL.RU

Помимо изначально высокой цены, у Z Flip 7 FE есть другие недостатки. Устаревшее железо внешнего экрана, неудобный софт, посредственное время автономной работы, медленная зарядка и неубедительные камеры.

Можно было бы примириться с этими недочётами при цене в 45 000 рублей, но обычно он продается по цене больше 60 000 рублей, а это уже серьезно. За эти деньги можно купить «флипы» других производителей и они будут не хуже.

Google Pixel 10 Pro Fold — когда экономия неуместна

Google Pixel 10 Pro Fold — противоречивое устройство. У него отличное программное обеспечение, прочная конструкция и встроенные магниты, но на фоне конкурентов модель выглядит устаревшей. Громоздкий форм-фактор, слабые камеры и ограничения производительности чипсета Tensor G5 портят впечатление.

Главный соперник Pixel 10 Pro Fold — Galaxy Z Fold 7. Без скидок из этих двух смартфонов лучше брать Samsung. Если скидка на Samsung, то и подавно. А вот если скидка будет в пользуй пикселя, тот тут уже можно и подумать.

Google Pixel 10 Pro Fold.

Google Pixel 10 Pro Fold. Изображение: CNET

В целом Samsung значительно легче и тоньше, имеет более быстрый процессор, универсальные камеры и продуманное ПО для работы со складным форматом. Если планируются такие траты на смартфон, стоит доплатить сотню и получить действительно качественное устройство.

