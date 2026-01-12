Какие бывают смартфоны vivo, и чем они отличаются

Герман Вологжанин

После успеха серии X300 на международном рынке, смартфоны vivo вновь привлекли к себе внимание. Гики получили очередное подтверждение, что в свое время сделали правильный выбор, а обыватели наконец-то присмотрелись к некогда неизвестному для себя бренду. Но vivo — это не только X-серия. Китайская компания выпускает множество других моделей, которые могут подойти потенциальному покупателю намного лучше, чем дорогие флагманы бренда. Рассказываем, какие vivo существуют, и почему они говорят.

Какие бывают смартфоны vivo, и чем они отличаются. Разбираемся в модельном ряду смартфонов vivo. Изображение: Kunal Malhotra. Фото.

Разбираемся в модельном ряду смартфонов vivo. Изображение: Kunal Malhotra

Что за бренд смартфонов vivo

vivo — это китайская компания, основанная в 2019 году, и которая на сегодняшний день является одним из самых популярных производителей смартфонов в Поднебесной. На родине vivo делит пальму первенства наряду с другими брендами: HUAWEI, OPPO, Xiaomi и Apple.

При этом за пределами Китая о vivo знают немного. Компания представлена лишь в нескольких странах Европейского Союза, а еще в Азии. В России также есть местный офис бренда. И, стоит заметить, vivo предлагает один из лучших сервисов среди китайских компаний, представленных в нашей стране.

Поводов обратить внимание на vivo предостаточно. Тем более, что компания делает акцент на камерофонах. Однако в линейке ее устройств намного больше моделей, чем можно было бы предположить.

Какие есть смартфоны vivo

На международном рынке представлено 3 постоянные линейки смартфонов vivo, которые обозначаются буквами:

  • Y — бюджетные смартфоны;
  • V — модели среднего класса;
  • X — флагманы.

В линейке vivo Y главную роль играет число в названии. Чем оно больше, тем круче смартфон. Поэтому vivo Y29 лучше vivo Y04, хотя ждать чего-то сверхординарного в бюджетном классе не стоит.

Какие есть смартфоны vivo. Даже бюджетные смартфоны vivo обладают неплохими фотовозможностями. Изображение: YugaTech. Фото.

Даже бюджетные смартфоны vivo обладают неплохими фотовозможностями. Изображение: YugaTech

Куда интереснее выглядит линейка vivo V. Она давно представлена на российском рынке и включает в себя смартфоны среднего класса. Число в названии — это поколение: чем оно больше, тем новее модель. А возможности устройства определяются приставкой. vivo V60 — недорогой камерофон, а vivo V60 Lite — его упрощенная версия.

vivo X — флагманская серия, на которой производитель делает самый большой акцент. Здесь есть базовый флагман vivo X300, а также его старшие браться с приставками «Pro» и «Ultra». Кроме того, vivo выпускает на международном рынке упрощенные версии своих устройств с обозначением «FE» (например, vivo X200 FE).

Где купить смартфон vivo

Смартфоны vivo широко представлены в российской рознице. Их можно найти в магазинах DNS, а также на многочисленных онлайн площадках:

  • официальный магазин vivo;
  • Ozon;
  • Wilberries;
  • Яндекс Маркет.

Наконец, с недавних пор vivo официально представлен на AliExpress. То есть российские версии смартфонов с местной гарантией можно заказывать из Китая, экономя до 10-20%.

Какой смартфон vivo лучше

Какой смартфон vivo лучше. Смартфоны X-серии вне конкуренции. Изображение: Tech Spurt. Фото.

Смартфоны X-серии вне конкуренции. Изображение: Tech Spurt

Сегодня у vivo есть несколько классных смартфонов, к которым определенно стоит присмотреться:

  • vivo Y04. Недорогой смартфон для решения базовых задач.
  • vivo V60 Lite. Оптимальный баланс цены и характеристик с акцентом на автономность.
  • vivo V60. Смартфон среднего класса с акцентом на камеры.
  • vivo X200 FE. Компактный смартфон с хорошей камерой и батареей.
  • vivo X300. Возможно, лучший компактный флагман на Android.
  • vivo X300 Pro. Лучший смартфон vivo на российском рынке.

То есть среди смартфонов vivo каждый может найти что-то свое в зависимости от вкусовых предпочтений и свободных денег. Тут тебе и бюджетные устройства, и недорогие камерофоны, и редкие на сегодня компакты, и бескомпромиссные флагманы.

