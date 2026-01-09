Какие элементы других смартфонов будут в Samsung Galaxy S26

Новый год уже наступил, а это значит, что приближается традиционное мероприятие Galaxy Unpacked от Samsung. Хотя событие ожидается немного позже обычного — презентацию Galaxy S26 предположительно отложили на несколько недель — свежая утечка уже дает хорошее представление о том, как будет выглядеть финальная версия устройств. Тут не все так однозначно, ведь, если верить макету, многие детали сильно подсмотрены у других моделей.

Как будет выглядеть Galaxy S26

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал в социальных сетях то, что выглядит как изображения макетов серии Galaxy S26. Судя по всему, предстоящие телефоны будут очень похожи на серию Galaxy S25, но с одним заметным отличием в дизайне камерного блока.

Самое примечательное изменение в дизайне Galaxy S26 касается блока камер. Вместо привычного расположения линз смартфоны получат камерный модуль, похожий на тот, что используется в складных телефонах Galaxy Z Fold. Три отдельные линзы камер будут заключены в вытянутый овальный блок в форме капсулы.

Макеты устройств, которые опубликовал OnLeaks, не являются функциональными, но они предназначены для точного представления финального дизайна и размеров будущих смартфонов. Внешний вид этих макетов соответствует предыдущим утечкам, включая стилизованные рендеры телефонов, которые были замечены в сборке One UI 8.5 примерно месяце ранее.

Макеты Galaxy S26 и S26 Ultra

В одном из твитов OnLeaks показаны неподвижные изображения того, что выглядит как макеты для S26 и S26 Ultra. Устройства выглядят как настоящие смартфоны, за исключением отсутствия типичного брендинга Samsung и круглого выреза под перископной телефото-камерой Ultra там, где обычно ожидается квадратный.

Второй твит содержит видео того, что похоже на Galaxy S26 Ultra в двух разных цветовых вариантах. Опять же, устройства очень похожи на реальные телефоны, но те же характерные признаки с неподвижных изображений указывают на то, что это именно макеты.

Появление этих макетов в преддверии официальной презентации — обычная практика в индустрии. Производители аксессуаров и партнеры Samsung получают такие образцы заранее, чтобы подготовить чехлы, защитные стекла и другие аксессуары к моменту запуска продаж.

Когда выйдет Samsung Galaxy S26

Как ожидается, мероприятие Unpacked от Samsung сосотится в феврале. Задержка анонса может быть связана с различными факторами — от производственных нюансов до маркетинговой стратегии компании.

Новый дизайн камерного блока в стиле складных смартфонов может стать попыткой Samsung создать более единообразный визуальный язык в своей линейке устройств. Это решение также может быть продиктовано техническими требованиями, такими как размещение более крупных сенсоров или улучшенной системы стабилизации изображения.