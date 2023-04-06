Какие функции iPhone при всём желании не могут скопировать производители Android-смартфонов

Времена, когда iPhone считались признаком высокого достатка, кажется, уже прошли. Теперь все прекрасно понимают, что существуют смартфоны, которые стоят даже дороже, а с функциональной точки зрения предлагают больше. Несмотря на это, многие пользователи считают, что только Айфоны, а, если быть до конца точным, то именно iOS предоставляет самый неповторимый user experience. Логика, интуитивная понятность и простота этой операционки делают её такой неповторимой даже на фоне последних версий Android. Но, оказывается, нарисовать удобный интерфейс и разогнать анимацию — вполне по силам конкурентам Apple. Куда сложнее скопировать ряд других фишек Айфона. Именно поэтому их нет ни на одном смартфоне на базе Андроид. По крайней мере, в таком виде, в котором они реализованы в iOS.

Лучшие функции Айфона

iPhone — это действительно сложный продукт, который по ряду функций превосходит даже более дорогие Андроид-смартфоны. Об этом заявил исполнительный директор китайской компании OnePlus, который не постеснялся признать превосходство iPhone. По его мнению, есть как минимум 6 функций iPhone, которые не могут воспроизвести производители Android-смартфонов:

Live Фото

Режим видеосъёмки «Киноэффект»

Live Text

Dolby Видео

ProRAW

Local HDR

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Несмотря на то что во всех случаях речь идёт про технологии, реализуемые на программном уровне, они стали возможны не только благодаря трудам разработчиков софта. По словам главы OnePlus, их удалось воплотить в том числе благодаря глубокой взаимоподстройке ПО и железа. Аппаратная начинка Айфонов тоже играет большую роль в том, что умеет iOS, сказал топ-менеджер. Кое-что из этого в том или ином виде реализовано на Андроид, но по факту исполнение Apple стоит на голову, а то и две — выше.

Живые фото на Айфон

Возьмём Live Фото. Казалось бы, обычные «живые» снимки — ну что тут такого? Во время съёмки камера делает несколько кадров в момент прикосновения, ещё несколько, пока пользователь держит кнопку спуска затвора, и ещё несколько после того, как отпускает. В результате получается своего рода анимация со звуком. Вроде бы ничего необычного. Но только Apple удалось реализовать Live Фото настолько непринуждённо и легко, что только на iOS, кажется, их не отключают, в отличие от Android.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Режим «Киноэффект» хорош тем, что позволяет снимать видео, близкое по качеству к профессиональной съёмке с плавающей фокусировкой. Её смысл заключается в том, что когда основной объект находится в фокусе, остальные размыливаются. А когда кадр «плывёт» дальше, экспозиция и фокус меняются и настраиваются на другие объекты. Получается очень интересный эффект. Он стал возможен благодаря продвинутой аппаратной начинке смартфонов Apple. Поэтому реализовать его удалось только на iPhone 13 и iPhone 14.

Распознавание текста на фото и видео

Живой текст, или Live Text на iPhone — в принципе не уникален. У Google он давно реализован даже в приложении «Google Фото». Но в исполнении Apple этот механизм, во-первых, получился более нативным и удобным для взаимодействия. А, во-вторых, в iOS он позволяет извлекать текст не только с фотографий, но и из видеозаписей. Поэтому чисто технически версия из Купертино работает лучше, чем версия из Маунтин-Вью (Google).

У ProRAW тоже очень интересная история. По факту это не просто режим съёмки в RAW. Это гибрид RAW-файлов и умных алгоритмов постобработки, которые позволяют на выходе получать фотографию с большим количеством деталей, чем при съёмке в обычном режиме, благодаря чему она лучше подвержена обработке активной. Всё, что предлагают конкуренты, и близко не даёт того же эффекта, что ProRAW. Поэтому, кто бы что ни пытался делать, пока Apple в этом нет равных, заключил CEO OnePlus.

Чем iPhone лучше Android

Если говорить объективно, то вряд ли кто-то мог подумать, что именно эти функции не могут скопировать производители Android-смартфонов. Вернее, могут. Но у них неизменно получаются если не жалкие пародии, то по крайней мере вариации на тему, которые всё-таки далеки от оригинала. Лично я бы никогда не подумал, что всё дело в таких мелочах, как Киноэффект, Live Text и, скажем, Live Фото.

Я бы назвал в качестве преимуществ iPhone — идеально работающий Face ID, который не только безопасен, но и позволяет использовать распознавание лиц при входе в приложения, потрясающие алгоритмы основной камеры, которые позволяют выкладывать в американский аналог Россграм фотографии, не пережимая их по качеству, и, на худой конец, Apple Pay, который гениально реализован и в принципе устроен удобнее, чем аналоги.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Но, если разобраться, то получится, что никакой уникальности в этих фишках нет. Поддержка Face ID сторонними приложениями проистекает из строгих правил Apple, которая требует от разработчиков адаптировать свой софт под особенности новых смартфонов. Алгоритмы основной камеры хороши сами по себе, но в контексте других приложений вроде аналога Россграма они тоже работают именно благодаря разработчикам. А Apple Pay так хорош просто в отсутствие альтернатив. Так что, пожалуй, CEO OnePlus прав. Превосходство платформы действительно складывается из мелочей, которые на первый взгляд даже незаметны.