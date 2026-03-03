Какие смартфоны быстро дешевеют и почему

В 2026 году Android-рынок ждут серьезные изменения, причем далеко не все они являются радостными. Так, из-за кризиса памяти, возникшего на фоне активного развития ИИ, ожидается подорожание смартфонов. Читая такие новости, хочется как можно быстрее купить свежую модель, пока ее цена не взлетела. Но в действительности не все так страшно. Какими бы дорогими новинки ни были на старте, смартфоны быстро дешевеют. Почему и какие именно — рассказываем в материале.

Почему дешевеют смартфоны

Падение стоимости смартфонов вызвано несколькими причинами, которые в целом актуальны для всего рынка электроники:

Развитие технологий. Встроенные компоненты постоянно улучшаются, а их предыдущие версии становятся дешевле, что приводит к падению цен.

Встроенные компоненты постоянно улучшаются, а их предыдущие версии становятся дешевле, что приводит к падению цен. Обновление модельного ряда. Каждый год, а то и раз в 6 месяцев, производители выпускают свежие модели, в связи с чем старые падают в цене.

Каждый год, а то и раз в 6 месяцев, производители выпускают свежие модели, в связи с чем старые падают в цене. Конкуренция на рынке Android. Новые смартфоны выходят буквально каждый день, а потому производители, уже выпустившие свежие модели, стараются подстраиваться под навязанные конкурентам реалии.

Новые смартфоны выходят буквально каждый день, а потому производители, уже выпустившие свежие модели, стараются подстраиваться под навязанные конкурентам реалии. Завышенная цена на старте. Изначально в стоимость смартфона закладывается подушка безопасности, позволяющая производителю устраивать скидки и акции.

То есть снижение цены смартфона — это не что-то из ряда фантастики, а объективная реальность. Причем падение порой достигает 50% от начальной стоимости и даже больше.

Как быстро дешевеют смартфоны

По сути, смартфоны начинают дешеветь сразу после выхода. Правда, многое зависит от успеха той или иной модели. Если производитель успевает «снять сливки» с первых покупателей и продажи идут успешно, снижение происходит медленнее.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как правило, падение цены достигает пика в момент выхода новой модели, то есть спустя год после релиза. Однако адекватной стоимость становится уже через 3-6 месяцев после выхода, когда спадает стартовый ажиотаж даже вокруг успешных и популярных смартфонов.

Самые подешевевшие смартфоны 2026

Сильнее всего дешевеют смартфоны среднего класса и флагманы. Это связано с их маржинальностью, то есть изначальной наценкой. Она намного больше, чем в случае с недорогими смартфонами. Также активно дешевеют устройства малоизвестных производителей, поскольку из-за отсутствия имени им зачастую не удается реализовать даже стартовые партии. А в 2026 году существенным оказалось падение цен следующих моделей:

В некоторых случаях падение цены достигает 50%, что, впрочем, не является распространенным явлением. Обычно смартфоны дешевеют на 20-30%, но этого уже достаточно, чтобы задуматься о покупке.