Какие смартфоны дольше всех держат заряд. Рейтинг 2020 года

Автономность смартфонов – штука довольно индивидуальная, если не сказать, оценочная. Она зависит не только от того, как вы используете свой аппарат, но и как воспринимаете срок его работы без подзарядки. Кто-то, например, считает, что смартфон должен работать с утра и до вечера, когда его снова можно подключить к розетке. А кто, напротив, искренне верит, что неделя – это необходимый минимум, который должен вытягивать каждый мобильный гаджет. Я не отношу себя ни к тем, ни к другим, но на автономность смотрю не в последнюю очередь.

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Забегая вперёд, скажу, что, если вы ну обнаружите в этом списке смартфон, который бы вам нравился, но захотите купить аппарат, который будет жить максимально долго, ориентируйтесь на один простой показатель. Конечно, речь идёт о ёмкости аккумулятора. Ведь каким бы энергоэффективным ни был процессор и в каких бы сценариях вы ни гоняли свой телефон, будьте уверены, что батарейка на 5000 мА*ч поведёт себя куда лучше, чем на 2500-3000 мА*ч.

Рейтинг автономности смартфонов 2020

Тест, который позволил составить этот рейтинг, заключался в непрерывном веб-сёрфинге на LTE-скоростях. Возможно, это не самый объективный эксперимент, поскольку он не включал в себя ни просмотр видео, ни звонки, ни фотосъёмку. Но, учитывая, что у всех нас разные сценарии использования смартфонов, объективным можно будет назвать только тот тест, который каждый из нас проведёт самостоятельно.

Moto G Power (5000 мА*ч) — 16:10

Moto G7 Power (5000 мА*ч) — 15:35

Asus ZenFone 6 (5000 мА*ч) — 15:01

Samsung Galaxy A20 (4000 мА*ч) — 13:46

LG V60 ThinQ 5G (5000 мА*ч) — 12:46

Samsung Galaxy S10 Plus (4100 мА*ч) — 12:35

Moto G Fast (4000 мА*ч) — 12:17

Moto G Stylus (4000 мА*ч) — 12:13

Motorola Edge (4500 мА*ч) — 12:12

Samsung Galaxy S20 Ultra (5000 мА*ч) — 11:58

iPhone 11 Pro Max (3969 мА*ч) — 11:54

LG G8X ThinQ Dual Screen (4000 мА*ч) — 11:46

Moto Z4 (3600 мА*ч)- 11:31

iPhone 11 (3110 мА*ч) — 11:16

OnePlus 8 Pro (4510 мА*ч) — 11:05

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Как видите, в большинстве случаев в топе оказываются смартфоны с наибольшей ёмкостью аккумуляторов, хотя, конечно, и исключений тоже достаточно. Например, странно видеть в конце списка Galaxy S20 Utra с батарейкой на 5000 мА*ч и iPhone 11 Pro Max, который хоть и оснащается аккумулятором меньше чем на 4000 мА*ч, всё-таки обладает высочайшей в классе оптимизацией, а значит, вполне мог бы если не возглавить этот топ, то по крайней мере удержаться где-нибудь в середине.

От чего зависит зарядка смартфона

С другой стороны, учитывайте, что процессор и графический ускоритель тоже влияют на автономность. Я сейчас говорю не об энергоэффективности, а об их вычислительной мощности, которая потребляет ресурсов больше, чем экономит. Ведь почти вся верхушка рейтинга состоит из недорогих аппаратов со слабым железом, которое не способно израсходовать много энергии. Статистику не портит даже LG V60, который, имея одну из самых мощных аппаратных начинок на сегодня и аккумулятор на 5000 мА*ч, живёт всего 12 часов 46 минут – почти на час меньше, чем бюджетный Galaxy A20 с батарейкой на 20% меньше.

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Какой вывод из этого можно сделать? Если вы ищете флагманский смартфон, надеяться на то, что он будет неделями жить от одной зарядки, не стоит. Производительное железо и экран с высоким разрешением банально не позволят ему протянуть так долго. Но, если вычислительная мощность и функциональное наполнение не играют для вас первостепенной роли, можете обратить внимание на бюджетный модельный ряд, который и стоит закономерно дешевле флагманов, и живёт от зарядки дольше.