Какие смартфоны купить вместо Galaxy A52 в России

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Иван Кузнецов 0

Думаю, все вы помните линейку Galaxy A50 от Samsung. Особенно отличилась прошлогодняя модель A51, которая стала самым продаваемым смартфоном во всём мире. Привлекательный дизайн, достойные характеристики и доступная цена сделали из него, пожалуй, один из самых народных аппаратов всех времён. Однако Samsung решила, что может сделать лучше, и представила Galaxy A52, избавив его от тех немногих недостатков его предшественника, и уже выпустила его в продажу. Но покупать его я бы вам не советовал.

Galaxy A52 5G

Galaxy A52 получился более крутым, чем Galaxy A51. Но покупать его не стоит

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Для начала разберёмся, чем Galaxy A52 отличается от Galaxy A51:

Процессор

  • Galaxy A51 – Exynos 9685, Galaxy A52 – Snapdragon 720G

Дисплей

  • Galaxy A51 – 60 Гц
  • Galaxy A52 – 90 Гц (5G-версия – 120 Гц)

Защита от воды

  • Galaxy A51 – нет
  • Galaxy A52 – есть (IP67)

Память

  • Galaxy A51 – 4/64, 4/128 ГБ
  • Galaxy A52 – 4/128, 6/256 ГБ

Камера (основная)

  • Galaxy A51 – 48 Мп
  • Galaxy A52 – 64 Мп

Цена

  • Galaxy A51 – 16 990 рублей

    • Galaxy A52 – 26 990 рублей

Стоит ли покупать Galaxy A52

Цена Galaxy A51

Galaxy A51 — лучший выбор, чем A52 во многом из-за более низкой цены

Думаю, вы уже догадались, что основной причиной, по которой я не советую покупать Galaxy A52, является его цена. Вместо 20 тысяч рублей, которые Samsung просила за Galaxy A51 год назад, новинку оценили в 27 тысяч. Я прекрасно понимаю, что на это повлиял курс рубля, который ослабел за последний год почти на 20%. Поэтому особенно удивляться тут нечему. Но потребителю до этого нет никакого дела, а значит, логичнее будет выбрать что-нибудь другое.

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Первым претендентом на замену Galaxy A52 в 2021 году, на мой взгляд, является, как ни странно, Galaxy A51. Несмотря на то что новинка получилась круче прошлогодней модели, в ключевых аспектах A51 – это по-прежнему очень добротный аппарат. У него качественная камера, отличный AMOLED-дисплей, ёмкий аккумулятор на 4000 мА*ч и сканер отпечатков под экраном. А внешне его почти не отличить от A52, если не смотреть на камеру. Да и то, имеющиеся отличия – довольно сомнительный аспект, ведь A51 копирует Galaxy S20, а A52 – нет. Зато Galaxy A51 стоит на 10 тысяч дешевле, а это серьёзная разница.

Лучшие аналоги Galaxy A52

Второй претендент на замену Galaxy A52 – это Redmi Note 10 Pro. Он получился неожиданно крутым даже для такого бренда, как Redmi, от которого мы привыкли получать недорогие, но очень продвинутые с технической точки зрения решения.

RN10 Pro

Redmi Note 10 Pro — это едва ли не лучший смартфон в ценовой категории 20-25 тысяч рублей

Redmi Note 10 Pro может похвастать камерой на 108 Мп, дисплеем с частотой обновлений 120 Гц, более мощным процессором Snapdragon 732G и более быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. А стоит Redmi Note 10 на AliExpress от 22 тысяч рублей.

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Ну, и в заключение хочу порекомендовать Realme 7 Pro Special Edition, причём именно Special Edition, а не обычную модификацию. Она нравится мне в первую очередь очень необычным для недорогого смартфона исполнением из кожи, прошедшей 14 этапов выделки.

Realme 7 Pro Special Edition

Смартфон с корпусом из кожи за 19 тысяч рублей. Ну где ещё вы такое видели?

Это реально круто. Но и с технической точки зрения аппарат очень крут: 8 ГБ оперативки против 4 ГБ у Galaxy A52, зарядка мощностью 65 Вт, которая позволяет зарядить смартфон за 34 минуты, крутая камера на 64 Мп, батарейка ёмкостью 4500 мА*ч и система стереодинамиков. И всё это при цене в 19 тысяч рублей. Короче, надо брать.

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