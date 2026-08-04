OnePlus официально сообщила, что следующее крупное обновление системы придёт с оболочкой ColorOS 17 вместо привычной OxygenOS. Раскатка ожидается в ближайшие недели, но часть популярных смартфонов и планшетов бренда уже не попадает в список. Если у вас относительно свежий OnePlus, эта новость напрямую касается срока его жизни. Ведь речь идёт не о косметической мелочи: крупное обновление приносит новые функции, визуальные изменения и возможности на базе искусственного интеллекта. Модели, которые остались за бортом, продолжат работать, но новинок системы уже не увидят.

Почему OnePlus переходит с OxygenOS на ColorOS 17

OnePlus подтвердила, что следующее крупное обновление операционной системы для её устройств выйдет с оболочкой ColorOS 17, а не OxygenOS 17. Это часть перехода бренда на единую программную платформу, о котором мы подробно писали в отдельном материале — там же полный список моделей, которые обновление всё-таки получат.

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Проблема в том, что для многих устройств OxygenOS 16 на базе Android 16 стала последним крупным обновлением. Такие смартфоны уже не имеют права на будущие большие апдейты, включая ColorOS 17.

Полный список моделей OnePlus без ColorOS 17

В список попали как флагманы, так и устройства линеек Nord и Pad. Важно: сюда включены только те модели, что получили OxygenOS 16, но не пройдут дальше на ColorOS 17.

Флагманские смартфоны OnePlus, которые не получат обновление:

OnePlus 11R;

OnePlus 10R;

OnePlus 10T;

OnePlus 10 Pro.

Смартфоны серии Nord без обновления:

OnePlus Nord 3;

OnePlus Nord CE 4;

OnePlus Nord CE 4 Lite.

Планшеты линейки Pad, оставшиеся без ColorOS 17:

OnePlus Pad;

OnePlus Pad Go.

Издание уточняет, что список составлен по политике обновлений каждого устройства, но помните, что это данные источника, а не прямое заявление OnePlus по каждой модели.

Что будет с OnePlus без ColorOS 17

Если ваш смартфон или планшет есть в списке выше, паниковать не нужно — устройство не превратится в кирпич. По информации источника, обновления безопасности ещё какое-то время будут приходить, так что базовая защита сохранится.

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А вот новых функций, визуальных изменений и возможностей на базе ИИ, которые появляются с крупными апдейтами, у этих моделей уже не будет. Для большинства повседневных сценариев — звонки, мессенджеры, камера, банковские приложения — это не критично. Но если вы любите свежие функции системы и следите за новинками интерфейса, это сигнал, что аппарат постепенно уходит на второй план.

Стоит ли менять смартфон OnePlus прямо сейчас

Спешить с покупкой нового устройства только из-за пропущенного обновления не стоит. Если ваш телефон устраивает по скорости и камере, а обновления безопасности продолжают приходить, им спокойно можно пользоваться дальше. Другое дело, если вы и так задумывались о замене. Cовременные флагманы OnePlus обещают до четырёх крупных обновлений Android. В частности, это касается лучшего на сегодняшний день OnePlus 15, чья цена на AliExpress опустилась до 54 000 рублей.

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Главное, что стоит вынести: переход на ColorOS 17 оставляет за бортом целый ряд ещё актуальных устройств OnePlus, включая флагманы OnePlus 10 Pro и OnePlus 11R, а также оба планшета Pad. Если ваша модель в списке — это не повод срочно бежать в магазин, но повод учитывать, что серьёзных обновлений системы больше не будет. А тем, кто только выбирает новый OnePlus, имеет смысл заранее смотреть на срок поддержки, чтобы не оказаться в такой же ситуации через пару лет.