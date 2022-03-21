Какие смартфоны точно не стоит покупать в 2022 году

Несмотря на то что из-за падения курса рубля в России почти не осталось по-настоящему дешёвых смартфонов, кое-что ещё можно выбрать. Если вы откроете сайт любой торговой сети, то увидите, что аппараты за 10-15-20 тысяч рублей ещё есть. На худой конец можно зайти на АлиЭкспресс и купить что-то недорогое на площадке, которая не платит НДС и вообще не несёт дополнительных расходов, кроме прямой пересылки. Но полагаться на доступность смартфонов не следует, потому что она может обернуться для вас большими проблемами. Причём бренд как таковой здесь значения почти не имеет.

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Ключевая проблема дешёвых смартфонов на Android заключается вовсе не в низкой производительности и даже не в примитивных материалах корпуса. В конце концов, встречается немало хорошо оптимизированных аппаратов в корпусе либо из хорошего пластика, либо — что тоже не редкость — из стекла и металла. Куда хуже — качество их технического оснащения, которое может представлять реальную опасность для владельца.

Дешёвые Андроид-телефоны

Речь идёт о процессорах. Эксперты Kryptowire выяснили, что в чипсетах китайского производителя Unisoc, которыми оснащаются многие смартфоны начального ценового сегмента, есть критическая уязвимость, позволяющая удалённо получить к ним доступ. Таким образом можно захватить почти полный контроль над устройством, украсть все данные, проследить за пользователем и даже установить софт без его ведома.

Как ни странно, но Unisoc — это хороший пример серого кардинала. О чипах этой компании почти никто не слышал, но они используются в огромном количестве недорогих Android-смартфонов. Вот вам лишь несколько моделей для примерах, хотя по факту, конечно, их намного-намного больше:

Lenovo A7

Lenovo K13

Motorola E6i

Motorola E7i Power

Nokia C01 Plus

Nokia C20

Nokia C20 Plus

Nokia C21

Nokia C21 Plus

Nokia C3

Nokia C30

Realme C11 (2021)

Galaxy A03 Core

Tecno Pop 5 LTE

ZTE Blade A31 (вся линейка)

ZTE Blade A5 (вся линейка)

ZTE Blade A51

ZTE Blade A71

ZTE Blade A7s (2020)

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Чипы Unisoc довольно дёшевы, поэтому очень любимы производителями, выпускающими устройства начального уровня. Зачем тратиться на процессоры Qualcomm, Kirin, Exynos и даже MediaTek, если можно воспользоваться «камнем» сопоставимых характеристик за не в пример более низкий прайс. Так они и поступают. Даже Samsung поняла, что выгоднее заказать чипсет у Unisoc, чем ставить даже в самые дешёвые аппараты свои собственные чипы.

Недорогие телефоны — проблемы

Откровенно говоря, критические уязвимости в процессорах — это история совершенно обыденная, если не сказать повседневная. Производители то и дело обнаруживают их в своих смартфонах, но вовремя исправляют, а потому обычно пользователи узнают о факте существования проблемы уже после того, как опасность минует их. Но с дешёвыми смартфонами на Android всё совершенно не так — не в последнюю очередь из-за их дешевизны.

Дело в том, что производители обычно не закладывают длительную программную поддержку в стоимость аппаратов начального уровня. В лучшем случае им светит только одно системное обновление Android, а регулярные обновления безопасности, в которых содержатся исправления всех багов и критических уязвимостей, до них уже не добираются. Ну, потому что это невыгодно — клепать патчи каждый месяц для смартфона, который стоит меньше 100 долларов.

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Соответственно, владельцы таких смартфонов сейчас оказываются в очень неприятном положении. Мало того, что их устройства находятся в опасности и об этом знают хакеры, которые могут без труда взломать уязвимые аппараты и получить доступ к банковским счетам своих жертв через приложения, так ещё и помощи в данном случае ждать просто неоткуда. Поэтому остаётся надеяться только на самих себя и не совершать опрометчивых поступков.

Несмотря на всю опасность ситуации, вы можете защитить себя сами. Для этого нужно очень ответственно подойти к вопросу выбора софта, который вы скачиваете и устанавливаете себе на смартфоны. Зачастую в приложениях могут содержаться вредоносные компоненты, которые и открывают доступ хакерам в содержимому ваших устройств. Поэтому будет лучше, если вы ограничите количество скачиваемых программ до минимума и полностью откажетесь от установки APK, пользуясь только Google Play.