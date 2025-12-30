Какие смартфоны Xiaomi исчезнут в 2026 году

Герман Вологжанин

Рынок смартфонов живет циклами: как только выходит новая модель, старая почти сразу уходит на покой. И так происходит годами. Только тебе приглянулось интересное устройство, как оно уже исчезло с прилавка. Поэтому с покупкой понравившегося смартфона лучше не затягивать. Особенно, если дело касается Xiaomi — компании, выпускающей сотни моделей за сезон. И, чтобы вы успели выбрать себе обновку, мы решили рассказать о том, какие Xiaomi перестанут продаваться в 2026 году.

Какие смартфоны Xiaomi исчезнут в 2026 году. Смотрим на исчезающие виды смартфонов Xiaomi. Изображение: Adam Lobo TV. Фото.

Смотрим на исчезающие виды смартфонов Xiaomi. Изображение: Adam Lobo TV

Флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

Номерная серия компании обновляется раз в год. В 2025-м вся маркетинговая стратегия на глобальном рынке была построена на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, но в 2026-м эти смартфоны уйдут на покой. Они еще долго будут получать обновления и продолжат оставаться в крупных магазинах, но из официальный точек продаж совсем скоро исчезнут.

И произойдет это, когда выйдет глобальная версия Xiaomi 17. Презентация новинок для международного рынка ожидается в феврале-марте 2026 года. Так что сейчас, пока цена Xiaomi 15 держится на минимуме, самое время приобрести себе пока еще актуальный китайский флагман.

Субфлагманы Xiaomi 14T и 14T Pro

Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro уже получили своих наследников, но продолжают оставаться в продаже. Правда, продлится это совсем недолго. Они рискуют исчезнуть с прилавков магазинов электроники в первые месяцы 2026-го, поскольку Xiaomi будет вынуждена всеми силами продвигать новую серию 15T.

Субфлагманы Xiaomi 14T и 14T Pro. Субфлагманы Xiaomi 14T тоже уйдут в историю. Изображение: TechLine. Фото.

Субфлагманы Xiaomi 14T тоже уйдут в историю. Изображение: TechLine

Учитывая тот факт, что отличий между Xiaomi 15T и Xiaomi 14T очень мало, прошлогодний смартфон выглядит более интересным. Ведь его цена опустилась до минимума за все время с начала продаж. Поэтому стоит поторопиться.

Серия смартфонов REDMI Note 14

Также в 2026 году на покой уйдут смартфоны REDMI Note 14, представленные на глобальном рынке следующими моделями:

  • REDMI Note 14;
  • REDMI Note 14 5G;
  • REDMI Note 14S;
  • REDMI Note 14 Pro;
  • REDMI Note 14 Pro 5G;
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G.

Стоит ли покупать эти смартфоны в 2026-м? Да, но только если вы встретите их в магазине. Ведь совсем скоро их место займут смартфоны серии REDMI Note 15, которые будут почти неотличимы от предшественников.

Устаревшие смартфоны POCO

Устаревшие смартфоны POCO. Со многими смартфонами POCO тоже пора прощаться. Изображение: Mark Ellis Reviews. Фото.

Со многими смартфонами POCO тоже пора прощаться. Изображение: Mark Ellis Reviews

Наконец, смена поколений в 2026 году ждет суббренд POCO. В течение следующих 12 месяцев из магазинов постепенно будут пропадать:

  • POCO M7;
  • POCO M7 Pro 5G;
  • POCO X7;
  • POCO X7 Pro;
  • POCO F7;
  • POCO F7 Pro;
  • POCO F7 Ultra.

Наследники некоторых моделей, включая F7 Pro и F7 Ultra, уже появились в продаже. А это значит, что эти смартфоны 2025 года совсем скоро перестанут встречаться вам на прилавках.

