Какие смартфоны Xiaomi исчезнут в 2026 году

Рынок смартфонов живет циклами: как только выходит новая модель, старая почти сразу уходит на покой. И так происходит годами. Только тебе приглянулось интересное устройство, как оно уже исчезло с прилавка. Поэтому с покупкой понравившегося смартфона лучше не затягивать. Особенно, если дело касается Xiaomi — компании, выпускающей сотни моделей за сезон. И, чтобы вы успели выбрать себе обновку, мы решили рассказать о том, какие Xiaomi перестанут продаваться в 2026 году.

Флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

Номерная серия компании обновляется раз в год. В 2025-м вся маркетинговая стратегия на глобальном рынке была построена на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, но в 2026-м эти смартфоны уйдут на покой. Они еще долго будут получать обновления и продолжат оставаться в крупных магазинах, но из официальный точек продаж совсем скоро исчезнут.

И произойдет это, когда выйдет глобальная версия Xiaomi 17. Презентация новинок для международного рынка ожидается в феврале-марте 2026 года. Так что сейчас, пока цена Xiaomi 15 держится на минимуме, самое время приобрести себе пока еще актуальный китайский флагман.

Субфлагманы Xiaomi 14T и 14T Pro

Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro уже получили своих наследников, но продолжают оставаться в продаже. Правда, продлится это совсем недолго. Они рискуют исчезнуть с прилавков магазинов электроники в первые месяцы 2026-го, поскольку Xiaomi будет вынуждена всеми силами продвигать новую серию 15T.

Учитывая тот факт, что отличий между Xiaomi 15T и Xiaomi 14T очень мало, прошлогодний смартфон выглядит более интересным. Ведь его цена опустилась до минимума за все время с начала продаж. Поэтому стоит поторопиться.

Серия смартфонов REDMI Note 14

Также в 2026 году на покой уйдут смартфоны REDMI Note 14, представленные на глобальном рынке следующими моделями:

REDMI Note 14;

REDMI Note 14 5G;

REDMI Note 14S;

REDMI Note 14 Pro;

REDMI Note 14 Pro 5G;

REDMI Note 14 Pro+ 5G.

Стоит ли покупать эти смартфоны в 2026-м? Да, но только если вы встретите их в магазине. Ведь совсем скоро их место займут смартфоны серии REDMI Note 15, которые будут почти неотличимы от предшественников.

Устаревшие смартфоны POCO

Наконец, смена поколений в 2026 году ждет суббренд POCO. В течение следующих 12 месяцев из магазинов постепенно будут пропадать:

POCO M7;

POCO M7 Pro 5G;

POCO X7;

POCO X7 Pro;

POCO F7;

POCO F7 Pro;

POCO F7 Ultra.

Наследники некоторых моделей, включая F7 Pro и F7 Ultra, уже появились в продаже. А это значит, что эти смартфоны 2025 года совсем скоро перестанут встречаться вам на прилавках.