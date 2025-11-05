Какие смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO не получат обновление HyperOS 3.1

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов

Не так давно Xiaomi начала массово внедрять HyperOS 3 на смартфоны по всему миру. Пока крупный апдейт системы дошел не до всех, но в сети еще с сентября активно обсуждают будущий релиз HyperOS 3.1. И есть не самые приятные новости: оказывается, не все смартфоны получат обновление ОС. В списке около 20 моделей — есть весьма известные, вышедшие относительно недавно. Узнайте, какие устройства не обновятся до HyperOS 3.1.

Какие смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO не получат обновление HyperOS 3.1. Смотрим, какие устройства могут остаться без поддержки HyperOS 3.1. Фото: phonekhabri.com. Фото.

Смотрим, какие устройства могут остаться без поддержки HyperOS 3.1. Фото: phonekhabri.com

До релиза обновления еще очень далеко — в Китае только стартовал набор участников бета-тестирования. Однако, уже есть данные, каким смартфонам не достанется HyperOS 3.1. В списке далеко не самые старые смартфоны и планшеты, которые вышли относительно недавно и работают на Android 15. Некоторые значатся в списке на получение HyperOS 3, но эта версия станет для них последней.

Какие смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO не получат обновление HyperOS 3.1. Свыше 20 популярных смартфонов останутся без поддержки HyperOS 3.1. Фото.

Свыше 20 популярных смартфонов останутся без поддержки HyperOS 3.1

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12Т
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi 13С
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi К50 Ultra
  • Redmi К60
  • Redmi К60 Pro
  • POCO F5
  • POCO F5 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO X6 Neo.

Практически все модели из списка объединяет то, что они вышли в 2022 и 2023 годах. POCO M6 Pro и вовсе появился в продаже в начале 2024 года. Многие из них оборудованы неплохим железом в виде Snapdragon 8+ Gen 1. При этом, хоть на эти смартфоны и не придет HyperOS 3.1, они продолжат получать обновления безопасности.

Xiaomi делает обновление HyperOS 3.1. Что там появится, и кто получит апдейт

Список поддерживаемых устройств HyperOS 3.1 не окончательный, но выглядит как правда. Судя по всему, Xiaomi сильно сужает круг устройств, чтобы работать над оптимизацией ОС именно для них. Скорее всего, китайский бренд осознал, что сильно раздул линейку смартфонов и подстраиваться под каждый стало не так просто. Есть и положительный момент: именно с этого момента новая HyperOS 3.1 будет более качественной и попытается приблизиться к iOS.

