Какие смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO не получат обновление HyperOS 3.1

Не так давно Xiaomi начала массово внедрять HyperOS 3 на смартфоны по всему миру. Пока крупный апдейт системы дошел не до всех, но в сети еще с сентября активно обсуждают будущий релиз HyperOS 3.1. И есть не самые приятные новости: оказывается, не все смартфоны получат обновление ОС. В списке около 20 моделей — есть весьма известные, вышедшие относительно недавно. Узнайте, какие устройства не обновятся до HyperOS 3.1.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ - ТАМ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

До релиза обновления еще очень далеко — в Китае только стартовал набор участников бета-тестирования. Однако, уже есть данные, каким смартфонам не достанется HyperOS 3.1. В списке далеко не самые старые смартфоны и планшеты, которые вышли относительно недавно и работают на Android 15. Некоторые значатся в списке на получение HyperOS 3, но эта версия станет для них последней.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12Т

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13С

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi К50 Ultra

Redmi К60

Redmi К60 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo.

Практически все модели из списка объединяет то, что они вышли в 2022 и 2023 годах. POCO M6 Pro и вовсе появился в продаже в начале 2024 года. Многие из них оборудованы неплохим железом в виде Snapdragon 8+ Gen 1. При этом, хоть на эти смартфоны и не придет HyperOS 3.1, они продолжат получать обновления безопасности.

Xiaomi делает обновление HyperOS 3.1. Что там появится, и кто получит апдейт

Список поддерживаемых устройств HyperOS 3.1 не окончательный, но выглядит как правда. Судя по всему, Xiaomi сильно сужает круг устройств, чтобы работать над оптимизацией ОС именно для них. Скорее всего, китайский бренд осознал, что сильно раздул линейку смартфонов и подстраиваться под каждый стало не так просто. Есть и положительный момент: именно с этого момента новая HyperOS 3.1 будет более качественной и попытается приблизиться к iOS.