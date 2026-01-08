Какие смартфоны Xiaomi выйдут в 2026 году

Ежегодно компания Xiaomi выпускает до сотни новых моделей своих смартфонов. Уследить за каждым из них не представляется возможным, ведь периодически китайцы меняют названия устройств в зависимости от рынка сбыта. Но некоторые модели остаются у всех на слуху, а с учетом традиционной периодичности выпуска, уже сейчас можно сказать, какие Xiaomi выйдут в 2026 году. Самые интересные модели — далее.

Смартфоны POCO M8 и POCO X8 Pro

2026 год откроется выходом POCO M8 и его старшего брата POCO M8 Pro. Это будет новая линейка бюджетных смартфонов Xiaomi, которая почти полностью слизана с китайской версии REDMI Note 15 за небольшими исключениями.

В то же время на фоне серии POCO M7 «восьмерки» продемонстрируют существенный апгрейд, дав опыт, сопоставимый с более дорогой линейкой X. Она, к слову, в этом году может лишиться базовой модели X8, но POCO X8 Pro точно будет на месте с мощнейшим процессором Dimensity 8500.

Глобальная версия REDMI Note 15

Ближе к концу января состоится презентация REDMI Note 15. Но не китайской версии, вышедшей еще в августе, а глобальной. На международном рынке будет представлено сразу 5 моделей:

REDMI Note 15;

REDMI Note 15 5G;

REDMI Note 15 Pro;

REDMI Note 15 Pro 5G;

REDMI Note 15 Pro+ 5G.

Они будут сильно отличаться от своих китайских аналогов. В частности, «прошки» лишатся телеобъектива. Зато основная камера будет улучшена, а еще появится два 4G-смартфона для экономных.

Глобальная версия Xiaomi 17

В начале февраля на международном рынке должна появиться глобальная версия Xiaomi 17 — еще одного смартфона, изначально представленного в Китае. Но на сей раз речь идет о флагманской модели, которая будет дополнена камерофоном Xiaomi 17 Ultra.

При этом релиз Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max за пределами Китая не ожидается. «Прошки», вероятно, так и останутся эксклюзивом для рынка Поднебесной и его жителей.

Субфлагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro

Осенью 2026 года появятся Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — новые субфлагманы компании, чьей базой выступит смартфон REDMI K90 Ultra, ориентированный на китайский рынок.

Как и прежде, нас будет ждать разделение по процессорам и камерам. Младшая модель получит чип Dimensity 8500, а старшая — Dimensity 9500+. В дополнение ко всему Xiaomi 17T Pro порадует камерой с мощным перископом и очень быстрой зарядкой, а младшая предстанет эконом-вариантом с упрощенными сенсорами в упрощенном корпусе из пластика.

Новые флагманы Xiaomi 18

В те же даты (сентябрь 2026) выйдет Xiaomi 18 — новая линейка флагманских смартфонов. Пока неясно, из каких моделей она будет состоять. Но, очевидно, что Xiaomi оснастит новинки свежим флагманским чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, чье название еще не подтверждено, и крутыми камерами Leica.

Вероятно, Xiaomi выпустит флагман в компактном и крупном корпусе, предложив сразу два варианта. Но оставят ли китайцы разделение на Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max — неясно.

Китайская версия REDMI Note 16

Наконец, осенью выйдет китайская версия REDMI Note 16. Это будет очередная линейка среднебюджетных хитов, состоящая из трех моделей:

REDMI Note 16;

REDMI Note 16 Pro;

REDMI Note 16 Pro+.

О них в настоящий момент известно меньше всего. Так же, как и о глобальной версии REDMI Note 16, которая может появиться до конца 2026 года, то есть раньше обычного.