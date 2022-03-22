Каким будет Google Pixel 7 и повторит ли он успех предыдущей модели

Трудно удержаться от утверждения, что серия Google Pixel 6 была самой захватывающей моделью Pixel за последние годы. Помимо использования собственного процессора Tensor, новых сенсоров основной камеры и впечатляющих характеристик, у этих флагманов есть много других преимуществ. Google уже начала работу над следующим поколением Pixel, и в последние месяцы мы даже видели просочившиеся рендеры. До его выхода еще полгода, но мы уже с большой доле вероятности можем сказать, каком он будет и чем будет выделяться на фоне конкурентов.

Когда выйдет Pixel 7

Google ранее называл более крупное устройство моделью XL, например, Pixel 4 XL и Pixel 3 XL. Но само собой разумеется, что компания пойдет по стопам прошлогодних телефонов Pixel 6 и назовет новые телефоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Компания традиционно выбирала сентябрь или октябрь для запуска своих флагманских телефонов, начиная с оригинальных моделей 2016 года. Можно не сомневаться, что мы увидим серию Pixel 7 в эти же даты.

Однако рендеры серии Pixel 7 просочились очень рано по сравнению с серией Pixel 6 (февраль против мая). Это, вероятно, ничего не значит, но теоретически может указывать на более ранний график запуска. Хотя, я бы не стал на это рассчитывать.

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Как будет выглядеть новый Google Pixel

Google представил совершенно новый язык дизайна в серии Pixel 6, предлагая монолитную панель камеры по всему корпусу. Это действительно не похоже ни на что другое в отрасли и придает устройствам компании уникальный вид. Он может нравиться или не нравиться, но больше ни у кого такого нет.

Похоже, что этот язык дизайна будет перенесен в серию Pixel 7, поскольку просочившиеся рендеры показывают аналогичную эстетику для новых телефонов. Это означает, что мы можем получить характерный модуль и в новом поколении. Именно камера отличает телефоны друг от друга.

Известный аналитик индустрии дисплеев и инсайдер Росс Янг недавно заявил, что, хотя размер экрана Pixel 7 Pro не изменится, стандартная модель уменьшится с 6,4 дюйма до 6,3 дюйма. Это было бы неплохо, ведь разница между обычной и Pro-версией должны быть выраженной.

Новый процессор Google Tensor или нет?

Мы мало что слышали о спецификациях линейки Pixel 7, но была информация, что телефоны будут оснащены процессором Tensor второго поколения (кодовое название GS201). Также сообщается, что чипсет будет поставляться с модемом Samsung Exynos 5300.

Говорить о том, каким именно будет процессор рано, но он точно будет продолжать традиции первого поколения и будет во многом опираться на работу искусственного интеллекта.

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Что касается камеры, просочившиеся рендеры по-прежнему показывают двойную заднюю камеру для Pixel 7 и тройную заднюю камеру для модели Pro. Таким образом, вполне вероятно, что Google сохранит набор философию использования сенсоров, которая была в прошлогодней модели.

О размере батареи для серии Pixel 7 ничего не известно, но оба флагмана 2021 года предложили хорошие решения на фоне предыдущих моделей. С большой долей вероятности у стандартного Pixel 7 может наблюдаться небольшое снижение емкости, но со скоростью зарядки точно надо что-то делать и Google не может этого не понимать. Google утверждала, что телефоны заряжались с мощность 30 Вт, но многочисленные тестирования показали, что этот показатель едва ли переваливает за 20 Вт. Получается, как у Sasmung.

Google продвигает машинное обучение с серией Pixel 6, предлагая такие функции, как быстрая диктовка в автономном режиме, функция Magic Eraser и устранение размытия лица на фотографиях. Можно не сомневаться, что компания и дальше будет продолжать работать в этом направлении.

Сколько будет стоить новый Google Pixel 7

Когда Google объявила цены на Pixel 6 и Pixel 6 Pro, старшая модель стоила 899 долларов, что очень хорошо конкурировало с телефонами Samsung и Apple в их топовых версиях. Тем не менее, именно Pixel 6 привлек к себе всеобщее внимание из-за невысокого ценника в 599 долларов. Эта меньше, чем у iPhone 13, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE и OnePlus 9.

Скорее всего Google будет придерживаться этой же ценовой стратегии для серии Pixel 7. Если цена вырастет просто так покупатели этого просто не поймут. Зато они будут рады расширению географии присутствия, которая за 7 лет так и не расширилась за пределы буквально нескольких стран.

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Недостатки Google Pixel

Смартфоны от Google имеют довольно сомнительную репутацию из-за ошибок, и серия Pixel 6 не является исключением. Некоторые из жалоб, которые мы видели в последние месяцы, включают в себя сбои Wi-Fi, резкое снижение уровня сигнала и проблемы со звонками. Это только основные проблемы.

Текущее поколение было большим шагом вперед и хочется верить, что более дежурное обновление Pixel 7 будет иметь меньше ошибок. Впрочем, уверенно говорить об этом мы сможем только в конце этого года.

А то точно надо добавить, так это еще один-два года обновлений Android. Samsung в этом году задрала планку и теперь предлагает 4 версии Android для своих телефонов. Компания, которая сама и делает Android, должна предлагать не меньше возможностей для обновления, или даже больше. Идеально было было бы 5 лет новых версий. В конце концов, Apple поддерживает свои телефоны и через 6 лет.

Google представит новый Android и многое другое 11 мая.

Каким будет Google Pixel 7

Естественно, со стопроцентной уверенность нельзя сказать, каким будет телефон даже за день до презентации. Сейчас до нее остается примерно полгода, а значит все сказанное основано на утечках, слухах и мнениях. Но рынок смартфонов сейчас довольно предсказуем и ванговать проще, чем 5-7 лет назад.

Новый Pixel точно будет лучше предыдущего, но некоторые проверенные элементы останутся в нем без изменений, хотя, в целом он все равно станет лучше. Прорыв был в прошлом году. В этом году будет просто эволюция и улучшение.