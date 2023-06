Каким будет Samsung Galaxy Z Fold 5 и когда он выйдет. Собрали все слухи и факты

Samsung обычно выпускает новые устройства Galaxy Z Fold и Z Flip ближе к осени. Складные телефоны на данный момент выпускаются в четвертом поколении и успешно заменили серию Galaxy Note, которая в свое время получила большую популярность. Можно не сомневаться, что Samsung Galaxy Z Fold 5 станет следующим важным премиальным телефоном Samsung в этом году после флагманской модели Galaxy S23 Ultra. Осталось только собрать воедино все слухи и факты, чтобы понять, что именно нас ждет.

Что известно о новом Samsung Galaxy Z Fold 5

С течением времени Samsung постоянно улучшает свои складные телефоны. Хотя устройства выглядят примерно одинаково на протяжение многих лет, мы видим улучшения в технологии дисплея, повышении прочности, новых программных возможностях и других аспектах. Конечно, внутреннее оборудование также получает очевидные обновления, такие как более мощные процессоры и улучшенные камеры. В этом году уже ходят слухи о том, что Galaxy Z Fold 5 будет самым престижным складным устройством Samsung за всю историю.

Выпустит ли Samsung новый складной телефон

Samsung постоянно выпускает новые складные телефоны с момента появления первого Galaxy Fold в 2019 году. Поэтому нет оснований полагать, что Samsung обойдет стороной еще один набор складных телефонов в этом году. Фактически, руководитель мобильного подразделения Samsung недавно заявил, что к 2025 году складные телефоны компании могут превзойти флагманские модели серии S по продажам. Компания стремится сделать гибкие смартфоны стандартом для индустрии.

Когда выйдет новый складной Samsung

Для понимания, вот даты выпуска предыдущих поколений смартфонов серии:

Samsung Galaxy Fold — 20 марта 2019 г.

Samsung Galaxy Z Fold 2 — 5 августа 2020 г.

Samsung Galaxy Z Fold 3 — 24 августа 2021 г.

Samsung Galaxy Z Fold 4 — 10 августа 2022 г.

В июне Samsung подтвердила, что складные устройства следующего поколения, включая Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, будут выпущены в конце июля на мероприятии в Сеуле. Пользователи могут отметить эту дату в своих календарях и ожидать подробной информации о новых устройствах.

Каким будет Samsung Galaxy Z Fold 5

Пока у нас нет официальной информации о функциях и характеристиках Samsung Galaxy Z Fold 5. Подробности будут появляться по мере приближения к дате выпуска. Однако есть слухи о некоторых обновлениях.

В разных источниках упоминается изменение дизайна. Ранее у складных телефонов Samsung был зазор между двумя половинками в сложенном состоянии. Однако, по слухам, Galaxy Z Fold 5 будет использовать шарнир в форме капли, подобный тому, что уже был применен в моделях OPPO Find N2 и Google Pixel Fold. Это позволит двум сторонам дисплея плоско прилегать друг к другу, когда устройство будет сложено.

Ожидается, что новый дизайн уменьшит видимость складок на дисплее. Предыдущие модели Galaxy Z Fold имели заметную складку посередине. Благодаря новому дизайну, в закрытом состоянии дисплей будет иметь каплевидную форму, что сделает его изгиб более плавным и сократит количество складок.

Samsung также подтвердила The Verge, что у них есть новый дизайн шарнира. Они даже поделились несколькими фотографиями нового прототипа дисплея, называемого Flex In & Out, который может складываться как внутрь, так и наружу. Хотя компания не делает официальных заявлений, но учитывая их технологические возможности, такой экран вполне может быть применен в Galaxy Z Fold 5. Если это случится, это будет крупнейшим изменением дизайна, которое линейка видела с самого начала своего существования. Да и для индустрии это будет революцией.

Инсайдер Росс Янг заявил 5 апреля, что Galaxy Z Fold 5 будет доступен в бежевом, черном и голубом вариантах. Вероятно, Samsung назовет эти цвета Cream, Phantom Black и Blue соответственно. Тем не менее, Янг также добавил, что к этому списку могут присоединиться и другие цвета, о которых пока не сообщается.

Тонкий складной телефон

Также эксперты предполагают, что Samsung уменьшила толщину устройства до 13,4 мм в сложенном состоянии. Ожидается, что у него останутся те же 6,2-дюймовый внешний дисплей и 7,6-дюймовый внутренний. Однако Samsung может уменьшить размер рамок.

В одном из неофициальных отчетов вьетнамского веб-сайта The Pixel говорится, что Galaxy Z Fold 5 будет немного выше, чем Galaxy Z Fold 4. Конкретно, габариты устройства могут составлять 158,5 x 128,5 x 6,5 мм в развернутом состоянии и 158,5 x 67,5 x 14,5-16 мм в сложенном состоянии. А весить все это будет около 275 граммов. Позже Ice Universe сообщил, что размеры устройства в сложенном состоянии составят 154,9 x 67,1 x 13,4 мм, а в развернутом состоянии — 154,9 x 129,9 x 6,3 мм. Как видим, данные противоречат друг другу.

Интересно, что новый дизайн Samsung может обеспечить то, чего ранее не было у складных устройств Samsung, — официальную защиту от пыли. Сообщается, что это будет рейтинг IP58. Это не так хорошо, как рейтинг IP68, присущий нескладным устройствам, но это будет гораздо лучше, чем рейтинг IPX8, присущий предыдущим складным устройствам Samsung («X» означает отсутствие защиты от проникновения).

В июне MySmartPrice получил пресс-рендер Galaxy Z Fold 5. На изображении кажется, что рамки будут меньше. Внешне устройство выглядит практически так же.

Характеристики и особенности

Samsung оснастила Galaxy Z Fold 4 процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1. В настоящее время для Snapdragon 8 Gen 2 нет версии Plus, поэтому надежный источник Йогеш Брар предполагает, что Galaxy Z Flip 5 может поставляться только с чипом Snapdragon 8 Gen 2. Брар также прогнозирует, что телефон будет оснащен 6,2-дюймовым внешним дисплеем HD+ AMOLED, 7,6-дюймовым складным дисплеем QXGA+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц, батареей емкостью 4400 мАч, 12 ГБ оперативной памяти и вариантами постоянной памяти 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Один из самых важных слухов вращается вокруг технических характеристик камеры. В отчетах предполагается, что Galaxy Z Fold 5 может иметь основную камеру на 108 Мп, телеобъектив на 64 Мп с 2-кратным увеличением и широкоугольную камеру на 12 Мп. Но и это оспаривается утверждениями о том, что камера будет идентична прошлогодней модели (50+12+12 Мп)

Телефон с камерой под экраном

Утечка также предполагает наличие селфи-камеры под дисплеем и камеры для передней панели. Ходят слухи, что селфи-камера имеет разрешение 4 МП, а внешняя камера может быть 10 МП. Упоминается, что мы также можем ожидать новые датчики изображения, хотя неясно, относится ли это ко всем камерам или к конкретным объективам. Но пока больших изменений не ожидается. Хотя было бы неплохо, если бы компания отказалась от бестолковой камеры под дисплеем. Картинка не просто ужасна, она даже для видеосвязи малопригодна.

Источники также сообщают, что на этот раз в телефоне может быть слот для S Pen. Большой складной экран Samsung идеально подходит для ввода с помощью стилуса. Однако по какой-то причине компания до сих пор не добавила выделенный слот для аксессуара, но его поддержка есть. Таким образом, слот S Pen для Galaxy Z Fold 5 также находится в нашем списке желаний.

Надежды на это мало, так как корейское издание ET News сообщило, что Samsung решила не включать слот для S Pen в Galaxy Z Fold 5. Предположительно, компания приняла такое решение, чтобы избежать увеличения толщины устройства и не создавать сложности внутреннему пространству. ET News является достаточно авторитетным источником, поэтому перспективы появления слота для S Pen очень туманные.

Что касается цен на Samsung Galaxy Z Fold 5, как и Galaxy Z Fold 3, так и Galaxy Z Fold 4 были выпущены по цене 1799 долларов (примерно 152 000 рублей по курсу). Мы не ожидаем, что Samsung снизит цену на Galaxy Z Fold 5. В то же время нам не кажется, что Samsung повысит цену на новую складную модель, особенно учитывая текущее состояние мировой экономики. Было бы нецелесообразно для Samsung увеличивать цены на смартфоны и делать свой складной флагман еще менее доступным для большинства пользователей, раз уж они хотят его распространения.