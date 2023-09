Каким будет складной OnePlus, как он будет называться и чем нас удивит

Позднее в этом году OnePlus наконец-то выйдет на рынок складных телефонов. Прошло много времени с тех пор, как мы в первый раз услышали об этом устройстве, но ведь и Google Pixel Fold мы ждали примерно два года. У OnePlus было достаточно времени, чтобы учиться на ошибках и успехах своих конкурентов. Более того, у нее есть опыт материнской компании, которая выпустила уже не один складной аппарат и даже предлагала нам смартфон со скручивающимся экраном, который я тестировал лично и был им очень впечатлен. Именно сейчас отличное время для выпуска раскладушки от OnePlus. Согласно утечкам, OnePlus Fold, который, скорее всего, будет называться более оригинально (Open), станет устройством премиум-класса со всеми флагманскими излишествами. Тут все, что мы знаем о нем на сегодняшний день.

Выпустит ли OnePlus складной телефон

После многих лет слухов OnePlus впервые анонсировала запуск складного смартфона в 2023 году во время презентации OnePlus 11. Затем, во время MWC 2023 в феврале, OnePlus подтвердила подробности запуска будущего складного телефона. Так что можно не сомневаться — в этом году мы увидим OnePlus Fold. Или как там его назовут…

Как будет называться складной OnePlus

До недавнего времени складной OnePlus неофициально назывался OnePlus Fold или OnePlus V Fold. Это название массово тиражировалось в СМИ, но зацикливаться на нем не стоит. Это скорее банальное обозначение из-за того, что многие производители используют это название, ставшее нарицательным для форм-фактора устройств в виде книги.

Первые признаки того, что устройство может называться иначе, появились 6 июля, когда Макс Джамбор заявил, что устройство будет называться OnePlus Open. Это название также появилось в документации EUIPO ранее в этом году наряду с Wing, Edge, Peak и Prime. OnePlus фактически подтвердила это имя в сообщении в Твиттере от 26 июля. «We OPEN when others FOLD» — было сказано в сообщение. Это интересная игра слов, ведь кроме того, что используются оба наименования, дается жирный намек на то, которое будет использоваться. А еще в переводе это означает ”Мы открываемся, когда другие закрываются”. Это тоже довольно интересная рекламная кампания.

Когда выйдет складной OnePlus Open

Хотя компания OnePlus не поделилась подробностями запуска OnePlus Open, она подтвердила, что релиз состоится где-то во второй половине этого года.

Утечка от 13 июля указала на то, что складной OnePlus будет выпущен 26 августа. Как видим, в указанную дату он не вышел, но при создании такого устройства может быть достаточное количество проблем, мешающих запуску. Недавний слух говорит о том, что OnePlus отложила запуск из-за проблем с дисплеем, но была информация и о том, что это связано с патентными спорами с Nokia. Поэтому теперь запуск ожидается в конце сентября 2023 года.

Как будет выглядеть складной OnePlus

Официально компания почти ничего не говорила, но пообещала «присущую OnePlus быструю и плавную работу». Мы надеемся, что это означает плавное складывание, минимальное сминание дисплея и качественное программное обеспечение. К счастью, утечки дали нам пищу для размышлений, а Стив Хеммерстоффер поделился всем — от рендеров до полной спецификации OnePlus Open.

Рендеры OnePlus Open демонстрируют относительно тонкий складной телефон с несколькими интересными вариантами дизайна. Мы видим плоские края, заднюю часть из искусственной кожи, которую, если все сделать правильно, будет очень приятно держать в руках, а также ползунок уведомлений на левой стороне. Это будет первый складной телефон с таким переключателем.

Большой круглый вырез для камеры на задней панели устройства напоминает OnePlus 11 и вмещает в себя три камеры с логотипом Hasselblad. В левом углу складного экрана и в центре дисплея есть отверстие для фронтальной камеры. Так же сообщается, что телефон будет доступен в зеленом или черном цвете. Отмечается, что они получат названия Emerald Eclipse и Voyage Black соответственно.

Характеристики OnePlus Open

OnePlus Open обещает стать полноценным флагманом. Сообщается, что он будет оснащен 7,8-дюймовым дисплеем 2K AMOLED внутри и 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем на внешней части. Ожидается, что оба дисплея будут поддерживать частоту обновления 120 Гц, хотя в их минимальной частоте обновления могут быть различия, если технология LTPO будет отличаться.

Считается, что OPPO Find N3, который будет иметь самую высокую плотность пикселей среди всех складных смартфонов, выйдет за пределами Китая как OnePlus Open. Сообщается, что мы можем ожидать складной экран размером 7,82 дюйма с разрешением 2268 × 2440 и дисплей смартфона с диагональю 6,31 дюйма и разрешением 2484×1116 пикселей.

Говорят, что за производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. В утечке спецификаций упоминается только 256 ГБ встроенной памяти, но, скорее всего, будет версия и на 512 ГБ. На борту может быть аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. О беспроводной зарядке в утечках пока ничего сказано не было, но исключать ее наличие нельзя.

Что касается камеры, мы можем увидеть основной датчик на 48 Мп, сверхширокоугольный датчик на 48 Мп и телеобъектив на 64 Мп. На внешнем экране может быть установлена ​​32 Мп камера для селфи, а на внутреннем экране разрешение фронталки составит ​​20 Мп.

Телефон, скорее всего, будет поставляться с ОС Oxygen OS 13.1 на базе Android 13, но он одним из первых получит Android 14. Однако одна из утечек указывает на то, что программное обеспечение будет называться Oxygen OS Fold.

Сообщается, что смартфон выдержит 400 000 складываний, что вдвое превышает количество складываний Galaxy Z Fold 5 и соответствует тому, что заявила HONOR в ее новинке V2. Если складывать телефон 100 раз в день, этот телефон прослужит более десяти лет.

Сколько будет стоить складной OnePlus

Учитывая, что это первый складной телефон OnePlus, у нас нет примера ценообразования. Однако, когда OPPO а выпустила Find N по цене около 1200 долларов (примерно 116 000 рублей по курсу), Find N2 стоил незначительно дешевле. Поэтому, будучи суббрендом OPPO, OnePlus Open может повесить на свой складной смартфон аналогичный ценник. Если это так, что он будет дешевле Galaxy Z Fold 4 и Pixel Fold.

Конечно, нам придется подождать, пока появится более конкретная информация о цене OnePlus Open. Поскольку утечек, рендеров и заявленных спецификаций довольно много, каждый может решить, каким будет новый смартфон. Мы же просто собрали воедино самые реалистичные прогнозы от самых проверенных источников.