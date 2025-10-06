Каким будет Xiaomi 17T: раскрыты главные тайны недорогого флагмана Xiaomi

Не успела отгреметь презентация Xiaomi 15T, как китайцы уже готовятся выпустить смартфон Xiaomi 17T вместе со старшей моделью с приставкой «Pro». По традиции, представители T-серии будут ответвлением флагманской линейки Xiaomi 17, которая уже анонсирована в Китае, и станут их относительно недорогими вариациями для глобального рынка. На днях стали известны удивительные подробности о том, когда выйдет Xiaomi 17T, а о ключевых характеристиках новинок было известно уже заранее.

Когда выйдет Xiaomi 17T

Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro внезапно появились в базе GSMA почти сразу после презентации своих предшественников. Они представлены там под кодовыми именами 2602EPTC0G и 2602EPTC0R. Первые четыре цифры в названии означают год и месяц и выпуска. Таким образом, дата выхода Xiaomi 17T — февраль 2026 года, что намного раньше обычного. Ведь, как правило, T-серия анонсируется осенью.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Не исключено, что просочившиеся в сеть порядковые номера смартфонов соответствуют другим ожидаемым новинкам: Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Также сохраняется вероятность переноса выхода Xiaomi 17T, поскольку устройства предыдущей серии числились в базе под номерами 2506BPN68R и 2506BPN68G, а вышли только в сентябре 2025 года.

Известные характеристики Xiaomi 17T

Несмотря на неоднозначную информацию относительно даты выхода смартфонов, их ключевые характеристики известны заранее. В частности, почти со стопроцентной уверенностью можно говорить о процессорах новинок:

Dimensity 8500-Ultra для Xiaomi 17T;

Dimensity 9500+ для Xiaomi 17T Pro.

Это — продолжение традиции, начатой с выходом Xiaomi 13T, когда базовая модель серии получает чипсет среднего класса, а старшая — флагманское железо MediaTek.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как и прежде, смартфоны серии Xiaomi 17T будут представлять собой ребрендинг устройств флагманской линейки Redmi K90 с небольшими улучшениями в области камер. Ее анонс запланирован на октябрь 2025 года, а среди ключевых характеристик помимо мощных процессоров — аккумулятор на 7000 мАч, 100-ваттная зарядка и камеры с телеобъективом.