Я очень много времени провожу в YouTube. Сервисы Google стали неотъемлемой частью моей жизни. Если мы зайдём на официальный сайт компании и изучим, какие продукты она предлагает своим потребителям, можно удивиться тому, насколько много всего было разработано ребятами из Google. И мне действительно сложно будет заменить некоторые из них на что-либо от иных компаний.

Не так давно Google выпустила аналог TikTok под названием Tangi. Данное приложение предназначено для обучающих видеороликов длительностью в одну минуту, оно мне показалось, конечно же, неплохим, но пока в России, к сожалению, недоступно. И попользоваться им ближайшее время не получится. И это всё круто, но что насчёт чего-то более серьезного?

Речь пойдет о YouTube. Если мы посмотрим на альтернативы YouTube, единственным нормальным вариантом может стать, вероятно, Vimeo — это платформа для публикации видеороликов высокого качества. Она предлагает внутренние средства по редактированию видео, вставки различных текстов и так далее. Это действительно неплохой сервис, но давайте будем откровенными, сегодня на рынке попросту нет альтернатив YouTube, если речь идет о видеохостинге. В день я провожу от 1 до 2 часов за просмотром видеороликов на YouTube, и, как правило, они касаются обучающей тематики. Очень часто я пытаюсь найти что-то, связанное с программированием, с решением различных проблем с операционными системами, мне интересны видео об эволюции и науке.

Например, не так давно я пытался найти видео, о том как установить Hackintosh на Windows-лэптоп, также буквально вчера я просматривал видеоролик по алгоритмам и теории графов, что довольно полезно и интересно, также очень полезно просматривать видеоролики, связанные со смартфонами. Они помогают изучить что-то новое об аппаратах, и это, важно — мне важно получать что-то новое, изучать что-то новое через YouTube, потому что порой гораздо проще просмотреть видео, чем пытаться понять, как работает та или иная программа или приложение на основе её документации.

Или же если речь идет о программировании, гораздо проще просмотреть видео, чем пытаться с помощью официальной документации той или иной библиотеки сделать что-либо самому. Хотя, конечно, всё зависит от того, насколько качественно сделана документация, и, вероятно, в этом случае неплохим вариантом станет прочтение различных статей в Интернете — в том числе на Medium, — однако это всё же не самый легкий путь и не самый единственный в вопросе получения новых знаний.

YouTube в этом плане уникальная площадка, но есть одна большая проблема — мне тяжело контролировать себя и не отвлекаться на другие видеоролики, которые попадаются в рекомендациях. Я люблю просматривать рекомендации, и отказаться от этого занятия сложно по одной простой причине — очень часто там появляются обучающие видео, которые были бы полезны. Между тем, иногда на YouTube я просматриваю различные развлекательные видеоролики, чтобы как-то расслабиться. И проблема в том, что YouTube никак не разграничивает обучающий контент от развлекательного.

Не так давно Google выпустила сервис YouTube Music. Я писал о нём не так давно и назвал сервис лучшим в своём роде. Он работает на мощностях видеохостинга YouTube. У меня появилась идея, связанная с тем, что Google всё же необходимо выпустить приложение — отдельный сервис — для обучения на основе видеороликов YouTube. Ему можно придумать совершенно любое название, это не играет роли. Это может быть YouTube Education или что-либо еще по аналогии с YouTube Kids. Это позволило бы мне — как пользователю — разграничивать развлекательный контент от обучающего.

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Директор i10.ru Михаил Королёв не так давно в нашем чате Телеграм поделился интересной мыслью. Он заявил, что отказался от использования YouTube, просто потому что сервис предлагает ему видеоролики, которые отвлекают его от работы и не позволяют обучаться. Он также отметил, что в YouTube очень много обучающего контента, но между тем количество других видеороликов, которые YouTube пихает на главный экран и в рекомендации, заставляет пользователей терять концентрацию.

Я с этим не могу не согласиться, именно поэтому нам просто необходим отдельный сервис для обучающих видеороликов. Тематика может быть совершенно разной, но основная суть должна быть именно в том, чтобы эти видеоролики позволяли людям обучаться быстро, не отвлекаясь на ненужный контент, публикуемый популярными блогерами или кем бы то ни было. Интересно, что думаете вы по этому поводу. Делитесь мнением в комментариях.