Какого сервиса Google мне не хватает? 0

  2. Темы
  3. Смартфоны
Олег Кусов

Я очень много времени провожу в YouTube. Сервисы Google стали неотъемлемой частью моей жизни. Если мы зайдём на официальный сайт компании и изучим, какие продукты она предлагает своим потребителям, можно удивиться тому, насколько много всего было разработано ребятами из Google. И мне действительно сложно будет заменить некоторые из них на что-либо от иных компаний.

Какого сервиса YouTube мне не хватает?

Не так давно Google выпустила аналог TikTok под названием Tangi. Данное приложение предназначено для обучающих видеороликов длительностью в одну минуту, оно мне показалось, конечно же, неплохим, но пока в России, к сожалению, недоступно. И попользоваться им ближайшее время не получится. И это всё круто, но что насчёт чего-то более серьезного?

Речь пойдет о YouTube. Если мы посмотрим на альтернативы YouTube, единственным нормальным вариантом может стать, вероятно, Vimeo — это платформа для публикации видеороликов высокого качества. Она предлагает внутренние средства по редактированию видео, вставки различных текстов и так далее. Это действительно неплохой сервис, но давайте будем откровенными, сегодня на рынке попросту нет альтернатив YouTube, если речь идет о видеохостинге. В день я провожу от 1 до 2 часов за просмотром видеороликов на YouTube, и, как правило, они касаются обучающей тематики. Очень часто я пытаюсь найти что-то, связанное с программированием, с решением различных проблем с операционными системами, мне интересны видео об эволюции и науке.

Например, не так давно я пытался найти видео, о том как установить Hackintosh на Windows-лэптоп, также буквально вчера я просматривал видеоролик по алгоритмам и теории графов, что довольно полезно и интересно, также очень полезно просматривать видеоролики, связанные со смартфонами. Они помогают изучить что-то новое об аппаратах, и это, важно — мне важно получать что-то новое, изучать что-то новое через YouTube, потому что порой гораздо проще просмотреть видео, чем пытаться понять, как работает та или иная программа или приложение на основе её документации.

Нам нужен YouTube Education!

Или же если речь идет о программировании, гораздо проще просмотреть видео, чем пытаться с помощью официальной документации той или иной библиотеки сделать что-либо самому. Хотя, конечно, всё зависит от того, насколько качественно сделана документация, и, вероятно, в этом случае неплохим вариантом станет прочтение различных статей в Интернете — в том числе на Medium, — однако это всё же не самый легкий путь и не самый единственный в вопросе получения новых знаний.

YouTube в этом плане уникальная площадка, но есть одна большая проблема — мне тяжело контролировать себя и не отвлекаться на другие видеоролики, которые попадаются в рекомендациях. Я люблю просматривать рекомендации, и отказаться от этого занятия сложно по одной простой причине — очень часто там появляются обучающие видео, которые были бы полезны. Между тем, иногда на YouTube я просматриваю различные развлекательные видеоролики, чтобы как-то расслабиться. И проблема в том, что YouTube никак не разграничивает обучающий контент от развлекательного.

Не так давно Google выпустила сервис YouTube Music. Я писал о нём не так давно и назвал сервис лучшим в своём роде. Он работает на мощностях видеохостинга YouTube. У меня появилась идея, связанная с тем, что Google всё же необходимо выпустить приложение — отдельный сервис — для обучения на основе видеороликов YouTube. Ему можно придумать совершенно любое название, это не играет роли. Это может быть YouTube Education или что-либо еще по аналогии с YouTube Kids. Это позволило бы мне — как пользователю — разграничивать развлекательный контент от обучающего.

Читайте также: Google превратила Google Assistant в вашего персонального секретаря

Директор i10.ru Михаил Королёв не так давно в нашем чате Телеграм поделился интересной мыслью. Он заявил, что отказался от использования YouTube, просто потому что сервис предлагает ему видеоролики, которые отвлекают его от работы и не позволяют обучаться. Он также отметил, что в YouTube очень много обучающего контента, но между тем количество других видеороликов, которые YouTube пихает на главный экран и в рекомендации, заставляет пользователей терять концентрацию.

Я с этим не могу не согласиться, именно поэтому нам просто необходим отдельный сервис для обучающих видеороликов. Тематика может быть совершенно разной, но основная суть должна быть именно в том, чтобы эти видеоролики позволяли людям обучаться быстро, не отвлекаясь на ненужный контент, публикуемый популярными блогерами или кем бы то ни было. Интересно, что думаете вы по этому поводу. Делитесь мнением в комментариях.

Теги

Новый комментарий