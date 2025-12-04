Какой будет глобальная версия REDMI Note 15: характеристики, дата выхода и цена

В это сложно поверить, но презентация REDMI Note 15 состоялась еще в августе, но глобальная версия новых смартфонов до сих пор не вышла на рынок. И временной лаг продолжает тянуться. В отличие от других моделей, серия REDMI Note в Китае и за его пределами сильно отличается. То есть это буквально разные смартфоны, несмотря на идентичное название. Про вариант для Китая все известно, но что насчет глобальной версии REDMI Note 15?

Характеристики глобальной версии REDMI Note 15

Глобальная версия REDMI Note традиционно представлена пятью смартфонами, в то время как на территории Китая продается лишь 3 варианта устройства:

REDMI Note 15;

REDMI Note 15 Pro;

REDMI Note 15 Pro+.

К базовой модели и «прошке» за пределами Китая обычно добавляется 4G-вариант, но в пятнадцатом поколении может обойтись без него. Во всяком случае издание YTechB поделилось информацией лишь о трех глобальных моделях REDMI Note 15.

Характеристики REDMI Note 15 REDMI Note 15 Pro REDMI Note 15 Pro+ Экран 6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц Основная камера 108 + 8 МП 200 (OIS) + 8 + 2 МП 200 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 20 МП 20 МП 32 МП Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Dimensity 7400-Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Аккумулятор 5520 мАч 6580 мАч 6500 мАч Зарядка 45 Вт 45 Вт 100 Вт

Внешне, не считая расцветок, китайская и глобальная версия REDMI Note 15 не отличаются. Вся разница скрывается внутри. Глобалка оказалась по многим параметрам хуже китайского варианта, но кое-где есть прогресс.

Отличия китайской и глобальной версии REDMI Note 15

Базовый смартфон REDMI Note 15 в глобальном исполнении получил улучшенную основную и фронтальную камеры, однако емкость его аккумулятора уменьшилась с 5800 мАч до 5520 мАч. Уменьшилась и батарея REDMI Note 15 Pro (с 7000 мАч до 6580 мАч), который также оснащен другой основной камерой (200 МП вместо 50 МП).

Полноценным даунгрейдом можно назвать лишь смартфон REDMI Note 15 Pro+. В глобальном исполнении он не только получил скромный аккумулятор (6500 мАч вместо 7000 мАч), но и ухудшенную камеру: да, основной сенсор теперь имеет 200 МП вместо 50 МП, однако у версии для международного рынка нет телевика, который заменен на бесполезную макро-затычку. Зато зарядка здесь 100 Вт, а не 90 Вт.

Дата выхода и цена глобалки REDMI Note 15

Дата выхода REDMI Note 15 до сих пор остается под вопросом. Но, судя по опыту прошлых лет, это произойдет только в начале 2026 года. Тогда же смартфон должен появиться в России. А вот цена глобальной версии REDMI Note 15 уже раскрыта инсайдерами:

REDMI Note 15 — от $299 (~ 23 500 ₽);

— от $299 (~ 23 500 ₽); REDMI Note 15 Pro — от $399 (~ 31 000 ₽);

— от $399 (~ 31 000 ₽); REDMI Note 15 Pro+ — от $499 (~ 39 000 ₽).

Аналогичной будет примерная цена REDMI Note 15 в России, когда смартфон поступит в продажу. Однако на AliExpress его получится приобрести по гораздо более привлекательному прайсу.