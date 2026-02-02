Какой будет глобальная версия Xiaomi 17 Ultra: характеристики, дата выхода и цена

Несмотря на то, что смартфон Xiaomi 17 Ultra был анонсирован в Китае еще в декабре 2025 года, на международном рынке он до сих пор не появился. Однако релиз топового камерофона для России и других регионах за пределами Поднебесной уже не за горами. Сегодня стало известно все о глобальной версии Xiaomi 17 Ultra: характеристики, дата выхода и цена. Так что пришло время ознакомиться с особенностями версии для международного рынка и проверить баланс своей банковской карты.

Характеристики Xiaomi 17 Ultra в России

Xiaomi 17 Ultra в России будет немного отличаться от версии, предназначенной для китайского рынка. Экран, камеры, процессор — все это останется на месте. Однако из-за особенностей сертификации для глобального рынка емкость аккумулятора Xiaomi 17 Ultra будет уменьшена.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Так, если китайская версия имеет батарею на 6800 мАч, глобалка Xiaomi 17 Ultra получит АКБ на 6000 мАч. При этом смартфон будет работать на международной прошивке с русским языком, а единственным вариантом памяти станет конфигурация 16/512 ГБ.

Дата выхода смартфона Xiaomi 17 Ultra

По данным инсайдера @MysteryLupin, глобальная версия Xiaomi 17 Ultra выйдет в начале марта и будет анонсирована в период проведения международной выставки MWC 2026 (2-5 марта).

В то же время дата выхода Xiaomi 17 Ultra by Leica с поворотным кольцом камеры состоится чуть раньше: уж 28 февраля. С чем связано такое решение, и правдивы ли прогнозы инсайдера, сказать с уверенностью на 100% пока нельзя.

Цена глобальной версии Xiaomi 17 Ultra

Цена Xiaomi 17 Ultra для Европы составит 1 499 евро (~ 137 000 ₽). То есть новинка будет стоить ровно столько же, сколько просили за ее предшественника 15-го поколения. Что касается цены Xiaomi 17 Ultra в России, то она, скорее всего, достигнет 149 990 ₽ в официальной рознице.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если вы испугались столь заоблачных цен, выдохните: глобальная версия Xiaomi 17 Ultra будет продаваться на AliExpress, где за нее попросят 80-90 тысяч рублей на старте продаж. Тоже дороговато, но по крайней мере адекватно его характеристикам.