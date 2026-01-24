Какой дешевый смартфон для MAX купить в 2026 году: обзор лучших моделей

Герман Вологжанин

MAX, появившийся лишь в прошлом году, уже сейчас стал обязательным. Работу конкурентов национального мессенджера поступательно ограничивают, а Минтруд и вовсе планирует признать новое приложение официальным (а, возможно, и единственным) способом электронного взаимодействия в трудовых отношениях. В то же время доверия к MAX больше не становится. Многие люди после прочтения политики конфиденциальности отказываются от приложения, сталкиваясь потом с проблемами на учебе или работе. Но выход есть: можно купить отдельный смартфон для MAX, не переживая за данные на своем основном устройстве и при этом, не вступая в конфликт с вышестоящими людьми.

Какой дешевый смартфон для MAX купить в 2026 году: обзор лучших моделей. Пятерка оптимальных смартфонов под национальный мессенджер. Фото.

Пятерка оптимальных смартфонов под национальный мессенджер

POCO C71 — самый дешевый смартфон для MAX

Если вы ищете дешевый смартфон для MAX, покупка которого почти не ударит по кошельку, лучшим вариантом станет POCO C71. За его разработку отвечала компания Xiaomi, что говорит о надежности устройства, а еще эта модель предлагает оптимальные характеристики для взаимодействия с национальным мессенджером.

POCO C71 — самый дешевый смартфон для MAX. Дешевый и в то же время адекватный смартфон. Изображение: Xiaomi. Фото.

Дешевый и в то же время адекватный смартфон. Изображение: Xiaomi

Цена: от 5 693 ₽

Купить POCO C71

Экран у смартфона большой (6.88 дюйма), а частота его обновления составляет 120 Гц, благодаря чему лента в MAX пролистывается плавно. Счетчики сфотографировать на POCO C71 вы сможете, легкие игрушки на рабочем месте запустить тоже, да и 64 ГБ встроенной памяти будет достаточно не только для национального мессенджера.

Infinix Smart 10 — смартфон для MAX с NFC

Если вы хотите, чтобы смартфон для MAX мог справиться с абсолютно любой задачей, можно присмотреться к Infinix Smart 10. Он чуть дороже, но зато имеет встроенную NFC-антенну, необходимую, например, для бесконтактной оплаты покупок.

Infinix Smart 10 — смартфон для MAX с NFC. Стильный смартфон для MAX и не только. Изображение: Infinix. Фото.

Стильный смартфон для MAX и не только. Изображение: Infinix

Цена: от 7 425 ₽

Купить Infinix Smart 10

Остальные характеристики тоже не разочаровывают: есть и большой 6.67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, и шустрый процессор Unisoc T7250, и вообще все, чего только можно ждать от смартфона до 10000 рублей.

TECNO Spark 40C — смартфон для MAX с большой памятью

Еще один вариант — TECNO Spark 40C. Эта модель уже посерьезнее, ведь в этом недорогом смартфоне для MAX есть сразу 128 ГБ встроенной памяти. То есть его вполне можно использовать и как основное устройство.

TECNO Spark 40C — смартфон для MAX с большой памятью. Стильная новинка для мессенджера MAX. Изображение: TECNO. Фото.

Стильная новинка для мессенджера MAX. Изображение: TECNO

Цена: от 8 619 ₽

Купить TECNO Spark 40C

Производительности чипа Helio G81 хватит для решения базовых задач, 6.67-дюймовый экран порадует плавностью, а батарея на 6000 мАч обеспечит шикарную автономность. В принципе, это все, что нужно знать о смартфоне TECNO Spark 40C.

realme NOTE 60 — надежный смартфон для MAX

Также стоит присмотреться к realme NOTE 60. Его производитель делает акцент на прочности и долговечности устройства. Корпус смартфона устойчив к падениям и царапинам, а еще защищен от влаги и пыли по стандарту IP64. Идеально для MAX.

realme NOTE 60 — надежный смартфон для MAX. Прочный смартфон, который хоть об стену. Изображение: realme. Фото.

Прочный смартфон, который хоть об стену. Изображение: realme

Цена: от 9 145 ₽

Купить realme NOTE 60

Одним из лучших смартфонов для MAX его можно назвать и по другим причинам. Например, в связи с наличием неплохой камеры на 32 МП. А еще разработчики realme NOTE 60 обещают 4 года плавной работы без задержек (даже в лифте и на парковке).

Еще 5 дешевых смартфонов для MAX

REDMI 15C — лучший смартфон для MAX

Лучшим телефоном для MAX мы все-таки назовем REDMI 15C. Во-первых, потому что это Xiaomi. Во-вторых, потому что смартфон REDMI 15C — яркая иллюстрация того, как должен выглядеть топ за свои деньги в 2026 году.

REDMI 15C — лучший смартфон для MAX. Возможно, лучший смартфон под MAX. Изображение: Xiaomi. Фото.

Возможно, лучший смартфон под MAX. Изображение: Xiaomi

Цена: от 9 811 ₽

Купить REDMI 15C

Этот телефон до 10000 рублей имеет большой экран на 6.9 дюйма и не менее впечатляющий своими размерами аккумулятор на 6000 мАч. Все при нем, и даже камера сразу на 50 МП, как в более дорогих моделях.

Лонгриды для вас
5 причин купить смартфон realme 15 Pro и даже не думать о других

Продуктивности компании realme можно только позавидовать. Еще недавно она анонсировала 14-е поколение своих номерных устройств, а уже сейчас выпустила смартфон realme 15 Pro. В 2025 году компания решила отказаться от версии с приставкой «Pro+», сделав смелое заявление: «Pro — это новый Pro+. Частично с этим тезисом можно поспорить, однако нельзя не отметить хорошо подобранную начинку realme 15 Pro, делающую его лучшим смартфоном на Android за свои деньги.

Читать далее
Заставляют скачивать MAX — законно ли это и можно ли отказаться

Приложение MAX — яркий пример сервиса, который стал сверхпопулярным не за счет высокого качества и грамотно выстроенного маркетинга, а путем едва ли не силового навязывания. Рост популярности национального мессенджера совпал с ограничением работы конкурентов, а в СМИ и личных беседах все чаще фигурируют слухи о том, что кого-то заставляют устанавливать MAX. Вот только насколько это законно? За блокировки в России отвечает специальное ведомство, на работу которого не может повлиять отдельно взятый гражданин. А как насчет принудительной установки мессенджера под угрозой увольнения или отчисления? Что делать, если заставляют скачивать MAX?

Читать далее
Вышел iQOO 15 — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5, который мощнее любого Xiaomi

20 октября в очередной раз пополнился ряд Android-флагманов. В Китае состоялась презентация iQOO 15 — топового смартфона субфлагмана vivo, который уже на старте удивляет интересными фишками. Так, это самая доступная и мощная модель на базе бескомпромиссного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 (4.3 млн в AnTuTu), а еще здесь крутая камера и гигантский аккумулятор. И да: iQOO 15 выйдет в России.

Читать далее
