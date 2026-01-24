Какой дешевый смартфон для MAX купить в 2026 году: обзор лучших моделей

MAX, появившийся лишь в прошлом году, уже сейчас стал обязательным. Работу конкурентов национального мессенджера поступательно ограничивают, а Минтруд и вовсе планирует признать новое приложение официальным (а, возможно, и единственным) способом электронного взаимодействия в трудовых отношениях. В то же время доверия к MAX больше не становится. Многие люди после прочтения политики конфиденциальности отказываются от приложения, сталкиваясь потом с проблемами на учебе или работе. Но выход есть: можно купить отдельный смартфон для MAX, не переживая за данные на своем основном устройстве и при этом, не вступая в конфликт с вышестоящими людьми.

POCO C71 — самый дешевый смартфон для MAX

Если вы ищете дешевый смартфон для MAX, покупка которого почти не ударит по кошельку, лучшим вариантом станет POCO C71. За его разработку отвечала компания Xiaomi, что говорит о надежности устройства, а еще эта модель предлагает оптимальные характеристики для взаимодействия с национальным мессенджером.

Цена: от 5 693 ₽

Купить POCO C71

Экран у смартфона большой (6.88 дюйма), а частота его обновления составляет 120 Гц, благодаря чему лента в MAX пролистывается плавно. Счетчики сфотографировать на POCO C71 вы сможете, легкие игрушки на рабочем месте запустить тоже, да и 64 ГБ встроенной памяти будет достаточно не только для национального мессенджера.

Infinix Smart 10 — смартфон для MAX с NFC

Если вы хотите, чтобы смартфон для MAX мог справиться с абсолютно любой задачей, можно присмотреться к Infinix Smart 10. Он чуть дороже, но зато имеет встроенную NFC-антенну, необходимую, например, для бесконтактной оплаты покупок.

Цена: от 7 425 ₽

Купить Infinix Smart 10

Остальные характеристики тоже не разочаровывают: есть и большой 6.67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, и шустрый процессор Unisoc T7250, и вообще все, чего только можно ждать от смартфона до 10000 рублей.

TECNO Spark 40C — смартфон для MAX с большой памятью

Еще один вариант — TECNO Spark 40C. Эта модель уже посерьезнее, ведь в этом недорогом смартфоне для MAX есть сразу 128 ГБ встроенной памяти. То есть его вполне можно использовать и как основное устройство.

Цена: от 8 619 ₽

Купить TECNO Spark 40C

Производительности чипа Helio G81 хватит для решения базовых задач, 6.67-дюймовый экран порадует плавностью, а батарея на 6000 мАч обеспечит шикарную автономность. В принципе, это все, что нужно знать о смартфоне TECNO Spark 40C.

realme NOTE 60 — надежный смартфон для MAX

Также стоит присмотреться к realme NOTE 60. Его производитель делает акцент на прочности и долговечности устройства. Корпус смартфона устойчив к падениям и царапинам, а еще защищен от влаги и пыли по стандарту IP64. Идеально для MAX.

Цена: от 9 145 ₽

Купить realme NOTE 60

Одним из лучших смартфонов для MAX его можно назвать и по другим причинам. Например, в связи с наличием неплохой камеры на 32 МП. А еще разработчики realme NOTE 60 обещают 4 года плавной работы без задержек (даже в лифте и на парковке).

Еще 5 дешевых смартфонов для MAX

REDMI 15C — лучший смартфон для MAX

Лучшим телефоном для MAX мы все-таки назовем REDMI 15C. Во-первых, потому что это Xiaomi. Во-вторых, потому что смартфон REDMI 15C — яркая иллюстрация того, как должен выглядеть топ за свои деньги в 2026 году.

Цена: от 9 811 ₽

Купить REDMI 15C

Этот телефон до 10000 рублей имеет большой экран на 6.9 дюйма и не менее впечатляющий своими размерами аккумулятор на 6000 мАч. Все при нем, и даже камера сразу на 50 МП, как в более дорогих моделях.