Какой флагман на Android я бы купил в конце 2025 года

Поскольку операционная система Android 16 в 2025 году вышла на несколько месяцев раньше положенного срока, производители смартфонов аналогичным образом сдвинули выпуск своих флагманов. Если раньше на глобальном рынке они появлялись сугубо после праздников, то сейчас — до. Уже сегодня вы можете выбрать лучший флагман на Android, который будет актуален весь 2026 год. И мы отобрали самые интересные модели, доступные на глобальном рынке.

vivo X300 — лучший компактный смартфон

Компактный смартфон — это всегда редкость. А уж если искать «бескомпромиссного малыша», то таких и вовсе почти не найдется. Единственное исключение — vivo X300. По размерам он сопоставим с iPhone 17 Pro и де-факто ни в чем ему не уступает.

Смартфон работает на мощнейшем чипе Dimensity 9500, обладает очень ярким экраном на 6.31 дюйма со сверхузкими рамками по 1.05 мм, а также — лучшими камерами для устройства в компактном корпусе. Автофокус есть и на фронталке, и на ультраширике, а телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением выдает в пике 100-кратный зум и умеет работать со сценариями макро.

Цена vivo X300

Как насчет компромиссов? А их нет! vivo X300, несмотря на свои скромные габариты, — топовый флагман на Android, при разработке которого не упустили ничего. Здесь есть:

влагозащита по стандарту IP69;

ультразвуковой сканер отпечатков;

беспроводная зарядка;

порт USB версии 3.2 с выводом картинки на внешний экран;

поддержка технологии eSIM.

Плюс ко всему в компактный корпус vivo X300 разработчики умудрились запихнуть аккумулятор на 6040 мАч, сделав его одним из самых долгоиграющих устройств безотносительно размеров. Словом, если нужен компакт, то этому смартфону нет равных.

vivo X300 Pro — лучший камерофон на Android

Старший брат vivo X300 Pro — типичная лопата, но одновременно с этим он является лучшим камерофоном на Android среди актуальных моделей. Используя те же ультраширик и фронталку, что и младшая модель X300, «прошка» имеет большую основу Sony LYT-828 (1/1.28″) и 200-мегапиксельный телевик Samsung HPB (1/1.4″) с 3.5-кратным оптическим приближением, а еще — самую топовую стабилизацию на рынке Android.

Цена vivo X300 Pro

В остальном это все тот же vivo X300, только в корпусе побольше и по цене чуть выше: процессор Dimensity 9500, беспроводная зарядка, ультразвуковой сканер, eSIM — все у него на месте. Но запомните, что высокое качество фото на vivo достигается за счет агрессивной работы нейросетей. Не всем понравится такой подход, делающий, например, лица людей «кукольными».

Мощный флагман iQOO 15

iQOO — суббренд vivo, ориентированный на производительность. А iQOO 15 — его самая топовая модель. В отличие от vivo, этот смартфон использует еще более крутой процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в комбинации с собственным чипом для дорисовки кадров. Потому iQOO 15 — один из лучших смартфонов для игр.

Цена iQOO 15

Также здесь есть большой аккумулятор на 7000 мАч со 100-ваттной зарядкой в комплекте, экран с частотой до 144 Гц и поддержкой технологии LTPO, ультразвуковой сканер, eSIM и беспроводная зарядка. Однако камеры у iQOO попроще: каждый сенсор чуточку меньше, да и нейронки включаются не так активно, как на vivo.

Флагманы OPPO Find X9 и Find X9 Pro

OPPO — обратная сторона де-юре несуществующего холдинга BBK. Их смартфоны работают на собственной оболочке, а флагманы OPPO Find X9 и OPPO Find X9 Pro выступают в качестве альтернативы vivo X300 и vivo X300 Pro. За тем лишь исключением, что базовая модель не является в полном смысле компактной.

Цена OPPO Find X9

Цена OPPO Find X9 Pro

Работают смартфоны на том же процессоре Dimensity 9500, что и устройства vivo, однако нейросетевая обработка изображения проявляется здесь не так явно, благодаря чему фото кажутся более естественными. Также у смартфонов OPPO увеличенные до 7025 мАч и 7500 мАч аккумуляторы, а причины переплаты за «прошку» выглядят так:

экран с поддержкой технологии LTPO;

улучшенные основная камера и телеобъектив;

современный USB версии 3.2.

Таким образом, на фоне компактного vivo X300 базовый OPPO Find X9 выглядит как компромиссное решение за счет экономии на LTPO и версии USB, но в целом это очень похожие смартфоны, каждый из которых заслуживает внимания.

Интересный смартфон realme GT 8 Pro

Отдельного внимания заслуживает и realme GT 8 Pro. Это первая модель в индустрии, предлагающая два (на самом деле — три) варианта оформления блока камеры. Можно сделать его круглым (по умолчанию), прямоугольным или в виде робота (если снять крышку).

Цена realme GT 8 Pro

С точки зрения характеристик тут тоже полный порядок. На борту топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который априори лучше Dimensity 9500. Есть большой экран на 6.79 дюйма с увеличенным до 2K разрешением, а также камера с 200-мегапиксельным телеобъективом, как у топовых камерофонов вроде vivo X300 Pro и OPPO Find X9 Pro.

Большой обзор realme GT 8 Pro

При этом почти на каждой характеристике разработчики realme GT 8 Pro сэкономили. Так, экран не имеет поддержки технологии LTPO, а все камеры за исключением телевика простоваты для смартфона за такие деньги. Есть повод призадуматься.

OnePlus 15 — лучший флагман на Android

Оптимальный баланс за свои деньги среди флагманов 2025 года предлагает OnePlus 15. Да, у него объективно самые слабые камеры среди всех смартфонов рейтинга. Но за счет более низкой цены, огромного аккумулятора и лучшей реализации Snapdragon 8 Elite Gen 5 он становится лучшим.

Цена OnePlus 15

Камеры, какими бы они ни были, обеспечивают достойный, пускай и не стопроцентно флагманский уровень съемки, а батарея на 7300 мАч вкупе с непревзойденной оптимизацией оболочки OxygenOS делает из OnePlus 15 короля автономности.