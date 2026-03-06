Какой компактный смартфон купить в 2026 году

За последние несколько лет смартфоны стали настолько большими, что их стало неудобно держать даже в крепкой мужской руке. И, хотя многим людям искренне нравятся «лопаты», иногда так и хочется чего-то маленького. Найти компактный смартфон в 2026 году сложно, но за счет кремний-углеродных аккумуляторов они постепенно возвращаются. И нам удалось отыскать с десяток небольших моделей, которые можно купить в России или заказать на AliExpress.

Galaxy S25 и Galaxy S26 — самые компактные смартфоны

Эталоном компактного смартфона на протяжении уже нескольких лет называют любой базовый флагман Samsung. В частности, ширина корпуса прошлогоднего Galaxy S25 составляет всего 70.5 мм, а весит этот малыш каких-то 162 грамма.

По нынешним меркам это реально маленький смартфон, который легко помещается в карман и в то же время обеспечивает флагманский уровень работы, благодаря мощному процессору Snapdragon 8 Elite и неплохому набору камер с оптическим зумом.

Цена: от 50 000 ₽

Совсем недавно ему на смену пришел Galaxy S26 — еще один компактный смартфон Samsung, который, правда, пока стоит существенно больше. Но зато здесь и процессор самый новый, и экран посолиднее, и аккумулятор уже не на такие стыдные 4300 мАч.

Подробнее об отличиях двух последних флагманов Samsung вы можете узнать в нашем сравнении Galaxy S25 и Galaxy S26, ну а мы движемся дальше — к следующим компактным смартфонам 2026 года.

Компактные флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 17

Одним из главных претендентов на звание лучшего компактного смартфона сейчас является Xiaomi 17. С корпусом шириной 71.8 мм он действительно является небольшим, но при этом внутри него скрывается здоровенный аккумулятор на 6330 мАч.

Кроме того, Xiaomi 17 — полноценный флагман 2026 года. Здесь установлен мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, сразу 4 камеры по 50 МП каждая, а также ультразвуковой сканер отпечатков, крутой вибромотор и басистые динамики.

Цена: от 63 000 ₽

Любители сэкономить могут посмотреть на еще один компактный смартфон Xiaomi — Xiaomi 15. Это флагман предыдущего поколения, который активно разбирают с полок магазинов.

Главное отличие между Xiaomi 15 и Xiaomi 17 — аккумулятор. В модели предыдущего поколения он меньше, но на фоне батареи Samsung даже 5240 мАч выглядят как неплохой запас. Камеры почти не отличаются, а процессор Snapdragon 8 Elite в повседневных задачах совсем не уступает более современному Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Компактные бюджетные смартфоны vivo

Сравнительно недорогими смартфонами в компактном корпусе являются vivo X200 FE и vivo X300 FE. Это субфлагманы, которые выносят конкурентов от Samsung и Xiaomi своим крутым телеобъективом со 100-кратным зумом, а также аккумулятором сразу на 6500 мАч, как у больших «лопат».

Цена: от 55 000 ₽

На чем сэкономили? Во-первых, эти смартфоны vivo используют не самые мощные чипы. vivo X300 FE — Snapdragon 8 Gen 5 без приставки «Elite», а vivo X200 FE — вообще Dimensity 9300+. Во-вторых, обе модели оснащены откровенно посредственной ультраширокоугольной камерой, как у типичного бюджетника.

Впрочем, это не значит, что vivo X200 FE и vivo X300 FE вас разочаруют. Совсем нет! На уровне системы они работают так же быстро, как флагманы Samsung и Xiaomi, а основная камера в комбинации с крутым телеобъективом снимает по-настоящему здорово.

vivo X300 — лучший компактный камерофон

Если вы не хотите идти на компромиссы, то присмотритесь к vivo X300. На сегодняшний день это лучший компактный камерофон. Именно на мобильную съемку здесь сделан основной акцент, о чем косвенно свидетельствует «шайба» на спинке.

Цена: от 63 000 ₽

Основная камера на 200 МП, фронталка и ультраширик по 50 МП с автофокусом, а также телеобъектив перископного типа с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Набор как у больших камерофонов, но только в компактном корпусе шириной 71.9 мм.

Остальные характеристики vivo X300 тоже под стать флагману 2026 года. Тут тебе и последний чип Dimensity 9500, и аккумулятор на 6040 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, и все необходимые фишки от eSIM до LTPO-технологии экрана.

Компактные смартфоны Google Pixel

Наконец, в поисках компактного смартфона имеет смысл присмотреться к моделям от компании Google. Они работают на чистом Android, поддерживают целую россыпь фишек искусственного интеллекта, да и стоят сравнительно немного.

Сейчас в продаже доступны следующие модели:

В принципе, цена все говорит об устройстве. Чем она выше, тем круче смартфон Google, и углубляться в технические тонкости даже нет смысла. Тем более, что любой Pixel чисто на бумаге уступает китайскому или корейскому флагману. Зато от Google и на голом Android.