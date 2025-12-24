Какой мощный смартфон я бы взял: OnePlus 15 или iQOO 15

Герман Вологжанин

После анонса топовых чипов Qualcomm и MediaTek почти все производители Android-смартфонов выпустили свои флагманы. Особенно в этом направлении постарались бренды, входящие в состав концерна BBK. Его хоть уже и не существует на бумаге, но дело его живет. А среди моделей концерна особенно выделяются iQOO 15 и OnePlus 15 — два флагмана с акцентом на производительность. Вроде бы, они очень похожи, однако в реальности есть много отличий, которые могут повлиять на выбор.

Какой мощный смартфон я бы взял: OnePlus 15 или iQOO 15. OnePlus 15 — слева, а iQOO 15 — справа. Изображение: HansTechTalk. Фото.

OnePlus 15 — слева, а iQOO 15 — справа. Изображение: HansTechTalk

Сравнение OnePlus 15 и iQOO 15

В обоих случаях мы имеем дело с типичными лопатами весом 211 граммов (OnePlus 15) и 220 граммов (iQOO 15) соответственно. Внешне смартфоны кажутся немного схожими за счет квадратного блока камер, но подразделение iQOO придумало интересную фишку: светодиодное кольцо вокруг «квадрата». На него OnePlus отвечает функциональной кнопкой на левом торце.

Цена OnePlus 15

Цена iQOO 15

Спереди смартфоны тоже похожи, но у OnePlus 15 рамки экрана чуточку уже. А еще отличаются характеристики. Экран iQOO 15 более вытянутый и имеет разрешение 2K, в то время как его конкурент предлагает соотношение сторон 19.5:9 с разрешением 1.5K с феноменальной частотой обновления до 165 Гц.

Сравнение OnePlus 15 и iQOO 15. Экран OnePlus 15 выглядит чуть эстетичнее. Изображение: HansTechTalk. Фото.

Экран OnePlus 15 выглядит чуть эстетичнее. Изображение: HansTechTalk

Хотя оба смартфона являются детищем BBK, OnePlus 15 разрабатывался подразделением OPPO, а iQOO 15 — vivo. Поэтому они работают на разных прошивках: OxygenOS и OriginOS соответственно. Оболочки отлично адаптированы под российский рынок и предлагают до 5 обновлений Android.

Как снимают камеры iQOO 15 и OnePlus 15

Скажем сразу: если вы ищете камерофон, то смотрите в сторону линеек vivo X300 и OPPO Find X9. iQOO 15 и OnePlus 15 тоже оснащены хорошими камерами, но снимают они все-таки похуже.

КамераOnePlus 15iQOO 15
Основная50 МП (1/1.56″, f/1.8, 24 мм)50 МП (1/1.56″, f/1.9, 23 мм)
Ультраширокоугольная50 МП (1/2.88″, f/2.0, 16 мм)50 МП (1/2.76″, f/2.1, 15 мм)
Телеобъектив50 МП (1/2.76″, f/2.8, 85 мм)50 МП (1/1.95″, f/2.7, 70 мм)
Фронтальная32 МП (1/2.74″, f/2.4, 21 мм)32 МП (1/3.1″, f/2.2, 21 мм)

У основных камер смартфонов отличается лишь цветопередача (сказываются разные алгоритмы OPPO и vivo). iQOO 15 делает снимки чуть менее светлыми, но более контрастными. Основное отличие — работа телеобъектива. У смартфона iQOO он физически больше, а потому портреты и любые другие снимки с приближением выходят чуточку лучше. Впрочем, кому-то может не понравиться агрессивная работа ИИ в этом режиме, которая на OnePlus 15 выражена не так сильно.

Как снимают камеры iQOO 15 и OnePlus 15. Портреты на iQOO 15 живее и четче. Изображение: HansTechTalk. Фото.

Портреты на iQOO 15 живее и четче. Изображение: HansTechTalk

Оба смартфона умеют записывать видео в 4K@60fps со стабилизацией на все камеры, а OnePlus 15 дополнительно предлагает режим 4K@120fps. Нужен ли он кому-то — вопрос открытый.

Сравнение производительности iQOO и OnePlus

Оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, но реализован флагманский чипсет по-разному. К примеру, в игре Wreckfest OnePlus 15 демонстрирует чуть более высокую частоту кадров. При этом в Sabnautica все плюс-минус одинаково.

Сравнение производительности iQOO и OnePlus. В некоторых играх на OnePlus 15 (слева) выше частота кадров. Источник: i-shoppers — обзоры от Саныча. Фото.

В некоторых играх на OnePlus 15 (слева) выше частота кадров. Источник: i-shoppers — обзоры от Саныча

Разумеется, при повседневном использовании заметить разницу между iQOO 15 и OnePlus 15 будет сложно. Оба смартфона гарантируют запас производительности на годы вперед, а все минимальные отличия зависят исключительно от оптимизации.

Время работы OnePlus 15 и iQOO 15

Под капотом iQOO 15 находится аккумулятор на 7000 мАч, а OnePlus 15 предлагает аж 7300 мАч. Разница небольшая, но дисплей OnePlus имеет не такое высокое разрешение, благодаря чему при стандартных настройках разряжается на 6-7% медленнее.

Время работы OnePlus 15 и iQOO 15. Автономность на OnePlus 15 тоже лучше. Источник: gsmarena.com. Фото.

Автономность на OnePlus 15 тоже лучше. Источник: gsmarena.com

Похожая ситуация и с зарядкой. Хотя аккумулятор iQOO меньше, с комплектным адаптером на 100 Вт заряжается он за 52 минуты, в то время как OnePlus 15 для достижения заветных 100% требуется всего 41 минута, ведь он поддерживает мощность до 120 Вт. Другое дело, что зарядка, как и чехол, не входит в комплект поставки глобальной версии OnePlus 15 и докупается отдельно.

Сравнение OnePlus 15 и realme GT 8 Pro

Что лучше: iQOO 15 или OnePlus 15

Пожалуй, это тот случай, когда определить лучший смартфон в противостоянии iQOO 15 vs OnePlus 15 практически невозможно. И даже цена не расставляет все точки над «i». OnePlus 15 доступен на AliExpress по цене примерно 58 000 ₽ с учетом таможенной пошлины, а iQOO 15 можно приобрести в России за 63 000 ₽. OnePlus в местных магазинах обойдется дороже.

Купить OnePlus 15

Купить iQOO 15

Да, iQOO — менее раскрученный бренд, но его смартфон точно не хуже. Кроме того, у него более продвинутый телеобъектив для портретной съемки и фото с приближением, а OnePlus 15 способен предложит скромный прирост производительности, автономности и скорости зарядки. Что из этого важнее — решать вам.

